Los listones de Man City deben sanar, pero las estrellas disfrutan de un nuevo desafío antes de la campaña de la Premier League

La temporada de la Premier League está activa con el Manchester City, que se espera que desafíe al Liverpool y al Arsenal en la cima de la mesa.

Manchester City comienza su temporada de la Premier League esta noche

Así que aquí vamos de nuevo.

Manchester City comienza su campaña de la Premier League en Wolves esta noche como el cazador en lugar del cazado. El lado de Pep Guardiola se desvaneció hasta la tercera temporada la temporada pasada después de reclamar cuatro títulos en la araña y sigue habiendo un elemento de lo desconocido en el camino hacia 2025/26.

¿La ciudad volverá a su mejor momento? ¿Se quedarán las debilidades de la temporada pasada? ¿Cómo encajan las nuevas señales?

Esta noche no recibiremos las respuestas a esas preguntas en Molineux, pero obtendremos un indicador sobre cómo se forman los blues. Guardiola no espera un comienzo rápido de la campaña, pero luego dijo que el año pasado y City ganó sus primeros cuatro juegos de liga y solo perdió a fines de octubre.

Luego salieron las ruedas, pero eso ahora se envía al pasado mientras la ciudad mira el futuro. Le preguntamos a nuestros expertos en Etihad Simon Bajkowski y Alex James algunas de las preguntas más importantes para nosotros sobre los grandes temas de la nueva campaña. ¡Háganos saber lo que piensa en los comentarios y haga un marcador para la página para que venga un regodeo suave o nuestros escritores están lejos!

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 43 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

¿Qué tan optimista eres para la nueva temporada?

SB: Creo que City será mucho mejor que la temporada pasada, simplemente no estoy seguro de si siempre será claro. El equipo ahora es considerablemente mejor y si son mejores con lesiones, entonces eso es automáticamente una mejora. Sin embargo, esas cicatrices del año pasado corren profundamente y tomará tiempo para el recordatorio muscular de Blitzeren en el mediocampo se desvanece de la existencia de competiciones de la ciudad. Con tantos jugadores nuevos que han sido atraídos en el año calendario, habrá algunos problemas iniciales. Sin embargo, la ciudad siempre planea alcanzar su punto máximo en la primavera, siempre que puedan continuar luchando en los primeros meses de la temporada, su confianza crecerá tanto como su ritmo.

AJ: Agosto es el mes de optimismo, ¿no? La ciudad ahora son los cazadores, no los cazados. Tienen todos los ingredientes para una temporada exitosa: calidad probada, uno de los gerentes más grandes del juego, nuevas sesiones de firma y el fuego y la determinación para corregir los errores del último término. El Liverpool y el Arsenal pueden estar más representados en su propio país, pero City ahora tiene un equipo más fuerte que el término anterior y no hay razón por la que no puedan desafiar el título y poder profundizar en Europa.

¿Quién será el jugador más importante de la ciudad?

SB: Una respuesta aburrida pero Rodri. Está obligado a todo el equipo en el sentido de que es su jugador más importante. Como dijo Phil Foden la semana pasada, hay una ventaja psicológica o negativa que todo el equipo sintió, dependiendo de si Rodri está en el equipo y está completamente en forma o no. Toda la historia en la ciudad es que todavía son tan buenas como siempre, y ese también es el caso de Rodri. La ciudad debe tener cuidado con él después de una lesión tan grave, pero si es algo así como el suyo cuando llegan al año nuevo, todo el equipo lo alimentará.

AJ: La respuesta aburrida es Rodri, por lo que en la importancia de la emoción diré Foden. Simplemente era imparable en 2023-24 y su forma se siente como un microcosmos de la ciudad en sí. Ninguno de los dos estaba en su mejor último término, pero City es un lado mucho mejor si Foden está en forma y disparado, hay una oportunidad para que juegue en el rollo número 10, y no hay nada mejor que ver a un jugador desde casa desde el frente.

¿Cuál de las nuevas sesiones de firma tiene el mayor impacto?

SB: Es difícil ir a la temporada, es difícil mirar más allá de los reijnders. En enero fue Omar Marmoush, la compra más experimentada, y los reijnders usaron sin esfuerzo esa capa desde su cambio de AC Milan. El internacional holandés se desliza por el campo y los espíritus en la caja antes de disparar en Schoten, todas las cuales son cualidades que City se perdió la temporada pasada. Ait-Nouri cambiará la dinámica en la defensa y Cherki tiene el potencial de tener una gran primera temporada, pero la apuesta más segura son los reijnders.

AJ: Creo que Ait-Nouri tendrá el mayor impacto, simplemente porque es una espalda de izquierda natural y su llegada no solo resuelve esa posición, sino que también fortalece al equipo en otro lugar. Josko Gvardiol fue uno de los centrales más codiciados del fútbol mundial cuando llegó a la ciudad y ahora puede disfrutar de una temporada que juega en su mejor posición. Con Ruben Dias a su lado y posiblemente John Stones para volver en forma y la defensa, la línea de fondo de repente ve más equilibrada. Pero hay un negocio que hacer para uno de los cuatro y Cherki es el jugador que más me emociona.

¿Dónde termina City en la Premier League?

SB: Uno difícil. Iré en el segundo lugar en función del hecho de que creo que serán mejores que la temporada pasada, pero no estoy completamente convencido de que serán lo suficientemente consistentes como para ganar la competencia. Liverpool y el Arsenal han gastado mucho y especialmente si el Liverpool obtiene Alexander Isak, se detendrán. Las primeras pruebas en septiembre en casa en United y Way to Arsenal deberían darnos una idea de exactamente de lo que es capaz este equipo de la ciudad.

AJ: Siempre es difícil de responder hasta que la ventana de transferencia se haya cerrado y el Liverpool y el Arsenal les han dado, gastaron mucho para la ciudad la temporada pasada, que dos deben considerarse los principales candidatos de título. Pero creo que City puede ganar la Premier League en este período. Se lesionarán la temporada pasada y, aunque los dos primeros han salpicado el dinero, todavía hay preguntas sobre cómo se adaptarán a los cambios posteriores, mientras que ambos también estarán desesperados por dejar un sello en la Liga de Campeones.

SB: Diré cuartos de final para la Liga de Campeones. Incluso contra Palermo no estaba claro que eliminaran la filtración en la defensa y eso realmente le cuesta en Europa: ha costado mejores equipos de la ciudad que en esa competencia. Sin embargo, la Copa FA parece venir por ellos en el momento perfecto, por lo que los apoyaría para llegar a Wembley nuevamente y en la Copa Carabao van por completo o están en la primera ronda.

AJ: Inclino la ciudad para prosperar en el interior, pero eso puede costar en Europa, donde el PSG y el Barcelona se ven más altos, mientras que los clubes ingleses también serán fuertes. De todos modos, City será mejor que el término anterior y no espero volver a verlos en la ronda de play-off. Mucho depende del sorteo, pero puedo ver que se deshacen en los últimos cuatro. ¿Con respecto a la Copa Carabao y la Copa FA? Creo que uno de estos vivirá en el gabinete de trofeos, 2026.

Compatación – Man City Guía de pre -temporada 2025/26 La cuenta regresiva está en camino a la campaña de la Premier League de 2025/26, y nuestra guía para la temporada es la forma ideal de prepararse para la acción que ocurre. ¡Además de un análisis y opinión en profundidad sobre su club, pusimos el foco en cada equipo que lucha por la gloria superior o simplemente sobrevive en la competencia más dura del mundo! También una guía completa para luminarias, para que no te pierdas un juego en el que será una temporada emocionante. Compra tu copia ahora

El caso de 115 costos aún no se ha resuelto. ¿Cuánto tiempo puede continuar esto?

SB: Está claro, pero en realidad no es. La resolución realmente no existe en el sentido de que habrá llamadas, sino también en el sentido que todos ya han recibido de todos modos. Nadie escuchará la prueba de tres expertos cuando pueda creer lo que han pensado desde el principio o lo que Jamie Carragher comienza en la televisión cada semana. La única satisfacción de una resolución de 115 es que finalmente veremos la evidencia y podremos hacer argumentos basados en eso, en lugar de los últimos dos años en los que los Chancers han corrido con todo lo que ha llegado a su cabeza.

AJ: Parece que ya no puede continuar, pero en palabras de un Mick McCarty -Meme puede ser ‘. Puede entender por qué lleva tanto tiempo liberar la decisión final, dado el impacto sísmico que esto tendrá en la ciudad, la Premier League y el fútbol. Está claro que cuanto antes se resuelva el caso, mejor, más tiempo, más especulación, más especulada, ‘ -Mening y las redes sociales’ Jess ‘. He tenido los tres llenos.