Los jugadores tienen 48 horas para comprar Battlefield 6 por £ 39 usando Argos Teckout -Truc

El juego multijugador esperado se puede atrapar por menos de £ 40 usando un acuerdo en Argos

Battlefield 6 tiene infantería y juego para vehículos. (Imagen: EA)

Después de una beta de gran éxito, Battlefield 6 se convertirá en uno de los juegos multijugador más esperados del año. Con tantos jugadores en PS5, Xbox y PC que desean comprar el juego, se beneficiarán de recoger el juego lo más barato posible.

Ahí es donde un trato actual Topcashback entra. Aquellos que se registran en una nueva cuenta recibirán un reembolso adicional de £ 20 con su primera compra, con Battlefield 6 cuesta £ 59.99 en PS5 – £ 62.99 en Xbox Series X | S – Eso puede caer en el precio efectivo del juego a menos de £ 40, dependiendo de su plataforma favorita.

Sin embargo, los compradores deben ser rápidos si quieren ahorrar el dinero más posible. El acuerdo de reembolso de £ 20 solo es válido hasta finales de agosto, con la cantidad de reembolso que cae £ 15 después del 31 de agosto.

Campo de batalla 6 Se ha lanzado el 10 de octubre, por lo que los jugadores que compren el juego en Argos asegurarán un pedido anticipado con el que puedan jugar el juego el día del lanzamiento. Aunque octubre parece estar fuera por un tiempo, está a solo seis semanas de distancia.

Con un entorno moderno, este nuevo título de EA es un sucesor espiritual de Battlefield 3 y 4, de modo que presta muchos elementos de diseño de esos títulos populares en la historia de la serie. Esto incluye un retorno al sistema de clase, los cosméticos fundamentados y un ritmo de movimiento mucho más lento.

Más de 20 millones de jugadores comenzaron el Battlefield 6 Beta a principios de este mes, dando a los desarrolladores dados muchos comentarios antes del lanzamiento completo. Como resultado, el juego contendrá un movimiento aún más lento con una multa que se introduce para aquellos que intentan bunny-hop sobre el mapa.

Previsualizado Campo de batalla 6 En el evento de revelación multijugador y la caída durante unas horas en la versión beta, descubrí que hay mucho que mantener sobre este nuevo juego de la serie. La destrucción se siente lo mejor que jamás tenga con edificios que se desmoronan exactamente como era de esperar y ofrece decisiones tácticas reales durante el juego.

El manejo de armas también se siente genial, y me sorprendió descubrir que el juego realmente está funcionando bien en todo el hardware que he probado el juego. Battlefield: los juegos generalmente se lanzan con problemas de rendimiento y errores, pero BF6 parece cubrir esa tendencia.

Hubo algunas causas de preocupación que me gustaría ver cambiar para todo el lanzamiento. Dice parece aferrarse a sus armas (significado de palabras) con respecto a un sistema de armas abiertas cuando se trata de clases.

La tarjeta Operation Firestorm regresa de Battlefield 3. (Imagen: EA)

Esto significa que cada clase puede usar cada arma del juego, aunque los jugadores obtienen ciertas bonificaciones si usan un arma destinada a una clase específica. Esto va en contra de la filosofía de diseño anterior de tener piscinas de armas dedicadas para ciertas clases y diluir la experiencia de juego para los fanáticos experimentados.

También descubrí que la mayoría de las cartas en la versión beta se centraron en pelear desde cerca que tienen poco espacio para que los vehículos sean útiles. Dice, sin embargo, ha prometido que los mapas más grandes y abiertos estarán en el paquete de lanzamiento, como una nueva versión de la Operación Firestorm que debutó en BF3 y se vio por última vez en BF4.

Campo de batalla 6 No es el único tirador que se libera en 2026: un nuevo Call of Duty también está en el camino. Esta vez, Black Ops 7 toma las cosas en una dirección más futurista y se lanzará el 14 de noviembre de 2025.

También se puede recoger como parte de los Argos Topcashback Deal, tanto la serie PS5 como la serie Xbox X | S Versión disponible por menos de £ 43 utilizando el método clasificado a continuación.

Cómo puedes obtener Battlefield 6 por menos de £ 40 en Argos