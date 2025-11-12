Los jugadores del Manchester United dejan claro el sentimiento de Tyrell Malacia tras la decisión de Rubén Amorim

Tyrell Malacia no ha jugado ni un solo minuto con el Manchester United desde enero, tras pasar una etapa cedido en el PSV y ser incluido en el ‘bomb squad’ del club.

Tyrell Malacia no ha jugado ni un minuto con el Manchester United esta temporada (Imagen: Getty Images)

Los jugadores del Manchester United se pronunciaron el mes pasado a favor de la reintegración de Tyrell Malacia a los entrenamientos del primer equipo, después de que el lateral izquierdo holandés formara parte del llamado ‘escuadrón bomba’ de Ruben Amorim. Malacia fue uno de los cinco jugadores que informaron a los Rojos de su deseo de dejar el club en verano.

El jugador de 26 años tuvo problemas para jugar con regularidad después de regresar de una grave lesión en la rodilla y fue cedido al PSV para la segunda mitad de la temporada. Presionó por un movimiento fuera de temporada, pero no logró asegurar una salida, a diferencia de Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony y Alejandro Garnacho.

Malacia fue el único miembro del ‘escuadrón bomba’ que permaneció en el United después del final del mercado de transferencias de verano y Amorim tomó la decisión de traerlo de regreso al primer equipo. Regresó al entrenamiento senior el 1 de octubre y fue nombrado en el banco para jugar contra Brighton ese mismo mes.

Según The Athletic, los jugadores del United apoyaron mucho la decisión de Amorim de reintroducir a Malacia en el equipo y el entrenador del club actuó en base a esos comentarios nombrándolo en el equipo contra Brighton.

Malacia fichó por el United en julio de 2022 en un acuerdo de £ 13 millones procedente del Feyenoord, convirtiéndose en el primer fichaje de Erik ten Hag como técnico del United. Se estableció como un miembro integral del equipo de Ten Hag durante su temporada de debut, disputando 39 apariciones en todas las competiciones y ayudando a los Rojos a ganar la Copa Carabao.

Tyrell Malacia podría dejar el Manchester United este verano (Imagen: Shaun Brooks – CameraSport, CameraSport vía Getty Images)

Sin embargo, en el verano de 2023, Malacia se sometió a una operación de rodilla, procedimiento que finalmente le mantendría fuera de acción durante un año y medio. Hizo su tan esperado regreso con la selección sub-21 en el Trofeo EFL en noviembre de 2024, y luego participó en el partido de la Europa League contra Bodo/Glimt a finales de ese mes.

Pero el tiempo de juego de Malacia en el United ha sido escaso, y el defensa tomó la decisión de salir cedido y conseguir más minutos para la segunda mitad de la temporada 2024/25. Fichó cedido por el PSV en febrero.

Durante su estancia en el PSV disputó once partidos, jugando dos veces contra el Arsenal en la Liga de Campeones y ayudando al club a ganar el título de la Eredivisie por segunda temporada consecutiva.

Malacia regresó al United el verano pasado después de finalizar su cesión en el PSV y no ha jugado ni un solo minuto de fútbol competitivo desde entonces. Fue incluido una vez en el equipo de la jornada del United para la visita de Brighton el 25 de octubre, pero permaneció como suplente no utilizado.

Sky Sports tiene un paquete con descuento de Premier League y EFL Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información £49 £35 Aire Compra Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete Essential TV y Sky Sports para la temporada 2025/26, ahorrando a los miembros £ 336 y ofreciendo más de 1400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará un mínimo de 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, frente a un máximo de 100 más.

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.