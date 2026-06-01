Los jugadores del Manchester City tienen otra motivación tras la marcha de Pep Guardiola

Pep Guardiola se ha separado del Manchester City y ahora las conversaciones giran en torno a cómo le irá al club sin el legendario entrenador.

La retirada de Pep Guardiola se habló en el podcast Talking City de esta semana

Desde el regreso de las leyendas del club hasta un mensaje de Neil Warnock, la despedida de Pep Guardiola del Manchester City tuvo muchas sorpresas, pero fue una forma adecuada de decir adiós a uno de los mejores entrenadores que jamás haya visto la Premier League.

Ahora que se ha eliminado la cinta teletipo y las banderas están de nuevo en el armario, ya se ha hablado de cómo será la era post-Pep. Enzo Maresca reemplazará a Guardiola en el banquillo de Etihad mientras busca continuar con el increíble éxito que el técnico catalán ha logrado durante la última década.

Mientras los rivales del City se relamen con la esperanza de una caída al estilo del United tras el retiro de Sir Alex Ferguson, la configuración del Etihad debería garantizar que tal predicción no se haga realidad, aunque no se puede subestimar la tarea de seguir a un entrenador que ha entregado 20 trofeos en una década.

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Los redactores de nuestro City discutieron el desafío que enfrenta Maresca en el último episodio del podcast Talking City, con el redactor jefe del Manchester City, Simon Bajkowski, convencido de que habrá suficiente motivación en el equipo para demostrar que no dependen de Guardiola para lograr el éxito.

«Creo que habrá un gran cambio, pero Erling Haaland dijo en la fiesta posterior: ‘Queremos ganar los títulos más importantes y no los ganamos este año, queremos luchar por esos títulos’. Así que los jugadores que todavía están aquí estarán decididos a mejorar respecto al año pasado», dijo.

“Todo el mundo piensa que habrá una caída después de Pep, sería extraño si no la hubiera, pero está Enzo Maresca, que está convencido de que eso no sucederá, y los jugadores no quieren ser vistos como jugadores que no son nada sin Pep.

«Si somos honestos, muchos de ellos quieren ganar la Copa del Mundo y hacer lo mejor que puedan por su país, pero cuando regresen su motivación será diferente».