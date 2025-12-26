Los jugadores del Man United reaccionan después de que surge la decisión de transferencia luego de una lesión

Según los informes, el Manchester United tomó una decisión de transferencia y dos de sus propios jugadores respondieron a una publicación en las redes sociales.

Según los informes, el Manchester United ya ha tomado una decisión de transferencia (Imagen: Alex Livesey 2025 – Danehouse)

Algunos jugadores del Manchester United han reaccionado ante la noticia del regreso de Toby Collyer al club. En el Boxing Day, surgió la noticia de que Collyer regresaría al United luego de su cesión en West Brom.

Collyer dejó el United en la ventana de transferencia de verano para unirse a los Baggies en calidad de préstamo hasta el final de la temporada.

Esta temporada se informó al mediocampista que al entrenador en jefe Ruben Amorim se le darían más minutos para el United antes de dejar Old Trafford para mudarse a los Hawthorns antes de la campaña.

Collyer ha disputado 12 partidos con el West Brom en la Championship esta temporada, pero no ha formado parte del equipo en los últimos cinco partidos debido a una lesión en la pantorrilla.

Un informe en The Athletic afirma que el United ha retirado a Collyer en medio de su actual recuperación de su lesión.

El gurú de las transferencias también anunció la noticia en una publicación de Instagram, a la que le gustaron dos miembros del equipo del United.

A Godwill Kukonki y Ethan Wheatley les gustó la publicación de Romano, que recibió un total de más de 440.000 me gusta.

Collyer ahora ha regresado a Carrington para recuperarse de su lesión en la pantorrilla, que, según se informa, lo mantendrá al margen durante unas ocho semanas.

Según los informes, el Manchester United ha retirado a Toby Collyer de su préstamo en el West Brom. (Imagen: PA)

Queda por ver qué planes tendrá el United para Collyer una vez que el mediocampista vuelva a estar en plena forma, y ​​es probable que la ventana de transferencia de enero se haya cerrado cuando vuelva a estar disponible para la selección.

