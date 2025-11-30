Los jugadores del Man City califican al Leeds con tres 4/10, mientras que Erling Haaland es pobre pero Phil Foden es el salvador

Calificaciones de los jugadores del Manchester City del Manchester Evening News por su victoria por 3-2 sobre el Leeds United en la Premier League

Phil Foden celebra el último suspiro del Manchester City contra el Leeds

El Manchester City desperdició una ventaja de dos goles en el Etihad antes de que Phil Foden los salvara con un gol de la victoria en el tiempo de descuento contra el Leeds. Los azules Comenzó noviembre con impresionantes victorias sobre Dortmund y Liverpool, pero terminó en la carrera por el título de la Premier League habiendo perdido el impulso.

El City necesitaba volver a la senda del triunfo tras las derrotas ante Newcastle y Leverkusen. Guardiola hizo nueve cambios a mitad de semana y Phil Foden tuvo un comienzo perfecto al marcar en un minuto.

Josko Gvardiol reforzó su ventaja antes del descanso, pero el City se vino abajo en la segunda mitad tras los goles de Dominic Calvert-Lewis y Lukas Nmecha antes del gol tardío de la victoria de Foden. Aquí están las calificaciones de los jugadores del Noticias de la noche de Manchester.

Donnarumma: Agita y saluda con la mano para animar al Leeds en la segunda mitad, y su penalización no cuenta para nada. 5

Nunes: Brillante en la primera mitad, pero terrible para el gol de Calvert-Lewin y no mucho mejor después. 4

Guardiola: Marcó un gol tras desperdiciar una excelente oportunidad, pero perdió completamente la cabeza antes del penalti. 4

Deslizar: En una de sus formas más performativas, haciendo mucho ruido a los árbitros sin dominar el campo. 5

O’Reilly: Muy brillante en la primera parte y ayudó a marcar el segundo gol, aunque el Leeds se puso detrás de él en la segunda parte. 6

González: Uno de los mejores del City, aunque no había mucha competencia. Ganó balones y continuó el juego, pero no recibió mucha ayuda. 6

silva: Pareció perder el foco en la segunda mitad cuando el City perdió el rumbo y no logró reconstruir el juego de la misma manera. 5

El pie: Un comienzo excelente y tampoco un mal final, ya que puso al City sobre la línea en un partido que casi no se merecía. 8

Reijnders: Tuvo su disparo característico que casi entra antes de desaparecer en la segunda mitad. 5

Tejido: Excelentes pases delanteros desde el centro del campo, aunque le gustaría tener más impacto en las bandas. 5

Haaland: Anónimo en la delantera y sólo logró hacerse con el balón defendiendo jugadas a balón parado en su propia área. 4

Suplentes

Cherki (por Reijnders, 75) Proporcionó la asistencia a Foden. 6

Marmush (por Silva, 89) no hay tiempo

No utilizado: Trafford, Ake, Stones, Ait-Nouri, Lewis, Khusanov, Savinho