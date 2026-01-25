Los jugadores del Man City califican a los Wolves con tres 8/10 mientras Omar Marmoush deja su huella

El Manchester City derrotó 2-0 a los Wolves en la Premier League para terminar una semana difícil con una nota positiva para Pep Guardiola y su equipo.

Omar Marmoush anotó para el Manchester City y estuvo impresionante en todo momento. (Imagen: Alex Livesey – Danehouse/Getty Images)

Manchester City se acercó a cuatro puntos del Arsenal con una victoria por 2-0 sobre los Wolves en la Premier League. Omar Marmoush dio a los Blues una temprana ventaja y el City no miró atrás a pesar de una segunda mitad inestable.

Al descanso ya estaban dos goles arriba tras una buena jugada de Antoine Semenyo en el área al final de la primera parte. Podría haber sido aún mejor, solo si el árbitro en el monitor rechazara un penalti después de que el VAR hubiera tomado una edad.

Los lobos causaron problemas al City en la segunda mitad, pero los laterales lo hicieron bien y el City consiguió una portería a cero y una victoria. Aquí están las calificaciones de los jugadores. Las noticias de la noche de Manchester.

Donnarumma: Casi manejó las jugadas a balón parado que se le presentaron, aunque hubo algunos momentos inestables. 6

Nunes: Suena defensivo y un gran centro para el primer gol, lo que demuestra cómo el City lo ha extrañado en ambos extremos. 8

Khusanov: Un buen balón por encima para Marmoush tras el incidente del penalti y su sensata defensa en general funcionó. 7

Guehi: Un debut controlado, lanzando alegremente balones para Marmoush y manejando todo con calma en defensa. 8

O’Reilly: Mucho mejor que en las últimas semanas, saliendo al frente y haciéndose cargo de sus partidos. 7

Rodri: Su radar estaba en gran medida fuera de lugar y luchó por dominar el juego, especialmente cuando los Wolves atacaron con fuerza en la segunda mitad. 6

silva: Un movimiento centrado en la acción, desde lidiar con los oponentes en jugadas a balón parado hasta perforar el balón hacia Semenyo para el segundo gol. 7

Reijnders: No tuvo el mismo impacto que su último partido contra los Wolves, hubo chispas de amenaza, pero no mucho más. 6

Semenyo: Aprovechó muy bien su gol y ayudó al City a tomar el control del partido. Podría haber conseguido dos más incluso si algo de su juego hubiera sido flojo. 8

Cherky: Unos cuantos pases flojos en zonas malas no ayudaron al City, pero cuando miraba hacia adelante siempre buscaba crear. 7

marmota: Una excelente volea para el primer gol, que estuvo viva en todo momento y generó faltas y ocasiones. 8

Suplentes

El pie (para Reijnders, 61) Impacto mínimo en el juego. 6

Haaland (por Marmoush, 74) No se ve ningún gol. 6

Doku (por Cherki, 74) No pude hacer que sucediera nada. 6

Subs no utilizados: Trafford, Aké, Lewis, Alle, Ait-nouri, Mukasa