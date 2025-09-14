Los jugadores de Man United muestran colores reales después de Rasmus Hojlund -Message

Manchester United: el rasmus Hojlund comenzó con el comienzo perfecto en Napoli después de unirse al lado de la Serie A de los Rojos este verano

Rasmus Hojlund anotó en su debut en Napoli después de venir al lado italiano del Manchester United este verano (Imagen: Getty Images)

Los jugadores del Manchester United respondieron a las redes sociales después de que Rasmus Hojlund anotó en su debut para Napoli.

Hojlund solo tomó 14 minutos en su debut para marcar su primer gol para el equipo de Antonio Conte el sábado después de un préstamo de la temporada cruzada de United. El jugador de 22 años tuvo un momento desafiante después de su controvertida transferencia de £ 72 millones de Atalanta a United en 2023, con solo 26 goles administrados en 95 actuaciones en todas las competiciones.

Esto llevó a que el internacional danés cayó en el orden jerárquico cuando Ruben Amorim asumió el cargo de gerente en noviembre pasado. La llegada posterior del ataque del trío Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha significaba que su partida era inevitable en ese momento.

Y Hojlund ahora ha tenido su control sobre la puntuación en la victoria 3-1 de Napoli en Fiorentina este fin de semana. «El primer día en el nuevo trabajo no decepcionó», dijo en Instagram.

La publicación de Hojlund recibió me gusta de varios jugadores de United. Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes y Harry Maguire han estado entre ellos para mostrar su apoyo.

Después de marcar un gol importante para Napoli, Hojlund explicó por qué estaba encantado de llegar a la hoja de puntaje para su nuevo club después de dejar Old Trafford.

«Estoy muy contento con el objetivo», dijo Hojlund en una entrevista con Sky Sports Italia.

«Hoy ganamos una competencia importante, y estoy muy feliz de haber obtenido y es parte de este increíble equipo».

La próxima tarea de Hojlund intentará anotar en la Liga de Campeones para Napoli, con una fase de competencia contra City después de la agenda el jueves por la noche.

«Creo que solo tenemos que concentrarnos en el próximo juego y mantenerse afilados», dijo Hojlund.

«Todos van a jugar muchos minutos, porque estamos en muchos torneos con muchos juegos».

