El fichaje de verano de £ 74 millones, Benjamin Sesko, tiene un gol en seis partidos de la Premier League, y el Manchester United Baas Ruben Amorim tiene que sacar lo mejor de él.

Benjamin Sesko luchó en sus primeros días en el Manchester United (Imagen: SmartFrame/News Images)

En circunstancias ordinarias, un primer objetivo para un Spits of Manchester United, en particular uno que cuesta un ojo, £ 74 millones, ha sido una noticia importante.

Desafortunadamente para Benjamin Sesko, estas son condiciones extraordinarias en United y, como tal, su primer objetivo para su nuevo club estaba en gran medida bajo el radar.

Esto se debe a que el fin de semana pasado en una deprimente derrota por 3-1 llegó a Brentford, una derrota que el peor comienzo de United alguna vez empeoró en una campaña de la Premier League.

Dado esto en el 34uno Temporada desde la primera división inglesa pasó a llamarse y lanzada nuevamente, es decir, un lado de Ruben Amorim, que tiene siete puntos de un posible 18.

De los muchos problemas que se unieron la temporada pasada, el puntaje de Doelen fue el más grande con los que se enfrentaron, con solo 44 en la competencia. Solo Everton y los tres equipos relegados anotaron menos que United, una estadística destructiva que subraya cómo estaban parados frente a la portería.

El primer gol de Sesko para United no fue razón para la celebración, porque perdieron 3-1 en Brentford

Sesko, firmado en RB Leipzig, abordaría esa escasez de goles. Con 21 goles a su nombre la temporada pasada, su capacidad para marcar goles estaba allí, incluso si parecía United, que había pagado £ 72 millones por Rasmus Hojlund, las posibilidades de un joven delantero no probado en el primer nivel.

Sin embargo, el jefe del United Amorim saludó a los 6 pies 4 en Eslovenia International de 22 años como el perfil perfecto para liderar el ataque de su parte. «Tiene las características que necesitábamos», dijo Amorim al comienzo de la temporada.

«Es muy joven, es bueno en el aire, es bueno para ejecutar los canales y es bueno en la pelota, así que creo que tiene un gran potencial».

Es comprensible que Amorim eligiera aliviar a Sesko suavemente, donde el atacante debutó como submarino en la derrota por 1-0 de United en casa en el Arsenal. Una semana después, Sesko regresó del sofá en el empate 1-1 en Fulham, donde hizo poco notable.

Sesko tuvo su primer inicio en la derrota de la Copa EFL de United en la Liga Dos Grimsby, regresó al sofá para la victoria 3-2 sobre Burnley y comenzó la derrota por 3-0 en el Manchester City, donde Amorim admitió que era con demasiada frecuencia «en sí misma» y finalmente era una figura periférica.

En la victoria 2-1 sobre Chelsea en Old Trafford fue una historia diferente, la primera película principal de Sesko para Bryan Mbeumo, quien resultó en el error en el que el portero Robert Sánchez mostró una carta roja para eliminar al ex atacante de Brentford.

Al final, sin embargo, Sesko fue reemplazado durante el descanso, un cambio táctico forzado que necesitaba la tarjeta roja de Casemiro, un revés para la nueva firma que vio cuán animado se veía al lado de Enzo Maresca.

El jefe del United, Amorim, debe encontrar una manera de obtener lo mejor de £ 74 millones SESKO (Imagen: Vince Mignott/MB Media, Getty Images)

Sesko regresó a la alineación inicial en Brentford y limpió el balón en la red en la tercera vez para pedir llevar el puntaje a 2-1, pero United no pudo encontrar ningún camino en el juego y perdió nuevamente.

Entonces, ¿cómo obtiene Amorim lo mejor de Sesko? Con la visita del sábado a Sunderland, que puede ser un juego de maquillaje para Amorim, necesita a su delantero con mucho dinero para entregarlo.

A Sesko le gusta jugar en la última línea de defensas y hace que Dartruns estén detrás de ellas, algo que United no usó en sus primeras actuaciones y tiene que mejorar. Su longitud también lo convierte en una gran amenaza aérea, nuevamente una fuerza que United asegura que juegan.

La derrota de Brentford fue la primera competencia en la que Sesko, Mbeumo y Matheus Cunha comenzaron juntos, por lo que su comprensión llevará tiempo para desarrollarse. Sin embargo, el tiempo no es algo del lado de Amorim.

El sábado es el momento ideal para que Sesko muestre por qué United le pagó una compensación tan grande por él.