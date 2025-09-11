Los jugadores de David de Gea y Man United responden como un nuevo anuncio del club

Manchester United Transfer News como los ex compañeros de equipo de Christian Eriksen muestran su apoyo después de la mudanza del centrocampista a Alemania fue confirmado

Christian Eriksen tiene un nuevo club después de su lanzamiento de Manchester United (Imagen: Getty Images)

David de Gea y varios jugadores del Manchester United respondieron a la mudanza de Christian Eriksen a Bundesliga -Kant Wolfsburg.

El mediocampista dejó unido a una transferencia gratuita en el verano después de que su contrato había expirado en Old Trafford.

Eriksen se unió a Victor Lindelof y Jonny Evans cuando dejó el lado de Ruben Amorim al final de la temporada 2025/26. El internacional de Dinamarca jugó 107 veces para United después de su llegada en 2022 bajo Erik Ten Hag.

El miércoles, el próximo club de Eriksen fue anunciado con Wolfsburg, quien salvó al agente libre. El hombre de 33 años estaba conectado a un traslado a Wrexham en Hollywood antes de entrenar en el club sueco Malmo.

«VFL Wolfsburg es mi primer club en la Bundesliga, estoy ansioso por esta nueva aventura», dijo Eriksen. «Estoy convencido de que podemos lograr algo juntos en Wolfsburg. Las conversaciones con los jefes del club fueron muy bien.

«Inmediatamente sentí que Paul Simonis tiene una visión clara para el equipo y para mí personalmente. El hecho de que haya varias caras familiares en el equipo del equipo nacional danés hace de VFL una propuesta particularmente atractiva para mí».

El contenido no se puede mostrar sin permiso

Después de mudarse a Alemania, varios ex compañeros de equipo de Eriksen respondieron a la firma. Wolfsburg y Eriksen publicaron un breve video en sus respectivas páginas de Instagram con la leyenda: «Nunca tarde para la fiesta».

De Gea, quien dejó United en 2023, se unió a Bruno Fernandes, Joshua Zirkzee, Tyrell Malacia, Lindelof y Edwin van der Sar cuando disfrutan de la publicación en las redes sociales.

Eriksen jugó un papel importante en ganar la Copa EFL y la Copa FA junto a Fernandes y Lindelof durante su tiempo en Old Trafford.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a traerte lo mejor Manchester United cobertura y análisis.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.