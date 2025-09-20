Los jefes de Man United le dicen a Ruben Amorim exactamente lo que se espera de él en medio de una amenaza de saco

Ruben Amorim está bajo una creciente presión para tener éxito en el Manchester United después de recibir el apoyo de la junta en el mercado de transferencias este verano, y Sir Jim Ratcliffe le dio un ultimátum

Ruben Amorim tendrá que ser elegible para Europa esta temporada (Imagen: Getty Images)

Según los informes, a Ruben Amorim se le dice que el Manchester United debería clasificarse para el fútbol europeo si quiere mantener su trabajo.

El portugués Táctico no tuvo el mejor comienzo de su mandato en Old Trafford, quien llevó a United a un tenue 15º lugar en la Premier League en la Premier League en los últimos años después de haber contratado su papel como entrenador en jefe después del despido de Erik Ten Hag.

United también se perdió un trofeo crucial de la Europa League que habría protegido automáticamente su lugar en la Liga de Campeones esta temporada, lo que hace que la estrecha derrota por 1-0 por Tottenham en la final de mayo sea más dolorosa.

Después de recibir el apoyo de la junta este verano y obtener una gira completa para la temporada para preparar a su equipo para la nueva campaña, la racha de mala forma de Amorim fue sangrada en 2025/26. El jugador de 40 años solo ha visto una victoria de la inauguración de cuatro juegos de su lado, así como una vergonzosa salida de la Copa Carabao a Grimsby Town de la Liga Dos de la Liga el mes pasado.

Aunque la junta ha confirmado que aún no lo están mirando para entregar a Amorim su papel para caminar, se informa que recibió un ultimátum de Sir Jim Ratcliffe. Según TalkSport, el copropietario del United llegó a Carrington el jueves y Amorim dijo que los resultados tenían que mejorar el campo.

También se dice que Ratcliffe cree que la cosecha actual de talento de Amorim es capaz de lograr un resultado entre los cinco primeros, a pesar de que el fútbol de la Liga de Campeones no es un objetivo declarado para 2025/26. Sin embargo, se dice que Amorim ha recibido requisitos de calificación para una forma de competencia europea hacia el final de la temporada.

Parece que Amorim siguió un enfoque relajado después de su reunión con Ratcliffe, quien respondió con un toque de humor cuando fue investigado sobre lo que se discutió a puerta cerrada. Dijo una broma durante la conferencia de prensa del viernes: «Me ofreció un nuevo contrato.

Según los informes, Sir Jim Ratcliffe habló con Ruben Amorim el jueves (Imagen: Getty Images)

«No, fue cosas normales mostrar el apoyo, explicar que es una temporada larga. Este es un club con más presión tal vez que nadie en el mundo.

«El año pasado fui muy crítico sobre la forma en que jugamos. Ahora creo que jugamos bien con el [penalty] cajas. Debemos ser más clínicos. Estamos en un lugar mejor en comparación con el año pasado, pero tenemos que ganar. «

United va a la colisión del sábado con Chelsea en Old Trafford con una forma fragmentaria de forma. El club sufrió una derrota por 1-0 para el Arsenal durante el primer fin de semana de la Premier League, antes de mantener a Fulham contra un empate 1-1 la próxima semana.

Parecía que Amorim finalmente había encontrado su pase cuando llevó con éxito a su equipo a una victoria de 3-2 sobre Burnley para el descanso internacional, solo para regresar a una derrota por 3-0 por el Manchester City en el estadio Etihad el fin de semana, Phil Foden encontró la hoja de puntaje como Erling Haaland un aparato propio.

Amorim será muy consciente de la tarea que juega disponible cuando United Play Host sea para Chelsea, dado que los Blues han estado en forma sólida esta temporada bajo Enzo Maresca, invicto en la competencia con dos victorias y dos dibujos a su nombre.

Sin embargo, los espíritus pueden ser bajos en el campamento del Chelsea, ya que sufrieron una derrota por 3-1 en la Liga de Campeones el miércoles por el Bayern Munich, mientras que United tuvo la ventaja de tener una semana completa para planchar cualquier problema de su última salida.

