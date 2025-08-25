Los fanáticos furiosos de la compensación de Manchester City exigen este show «porque estaban varados fuera de Etihad.

Manchester City dijo que eran conscientes de los ‘tiempos de espera extendidos’

El estadio Etihad (Imagen: Manchester Evening News)

Cientos de fanáticos de la ciudad estaban atrapados fuera del Etihad durante el primer juego en casa del equipo en la Premier League.

Los fanáticos fueron a las redes sociales para quejarse de largas colas en el terreno para la colisión del equipo con Tottenham Hotspur el sábado (23 de agosto).

En una publicación en línea, el club dijo que estaban al tanto de los «tiempos de espera a largo plazo» e intentaron obtener todos los «titulares de boletos» lo más rápido posible «.

Las fotos en las redes sociales mostraron docenas de personas que todavía estaban fuera del estadio, solo unos minutos antes del inicio.

El usuario de X, Scott Game, dijo: «Me perdí los primeros 15 minutos del juego porque no pude ingresar al estadio porque el torniquete no acepta el boleto en mi teléfono.

«¿Alguien puede asesorar sobre cómo aumentaría un reclamo de compensación?»

Gary Phillips también se puso en X: «Vergüenza absoluta, caótica y un desastre.

«Perdí los primeros 30 minutos. Recibo una tarifa por este show, pago más de £ 900 por mi tarjeta de temporada, espero mucho mejor».

Otro fanático de la ciudad, el 9 de julio de 1976, agregó: «Durante 22 temporadas podríamos tener acceso a través de B o K ‘Stiles … Hoy estábamos en línea en B (las colas no se veían tan mal), solo se escuchó (después de 20 minutos en el viaje) ya no podríamos obtener acceso a través de B, ¿por qué no E -Mailtte?»

Mientras que otro usuario, llamado Fplhunt, dijo: «Pathiek. Pathiek. Falló los primeros 10 minutos».

En X, anteriormente conocido como Twitter, el Manchester City Football Club dijo: «Somos conscientes de los tiempos de espera más largos para los fanáticos que están en línea con el apoyo de los fanáticos y trabajamos para obtener todos los titulares de tarjetas lo más rápido posible.

«Le agradecemos su cooperación en este momento».

El incidente se produce después de que se introduzca un nuevo sistema de acceso para el torniquete esta temporada.

El método utiliza tecnología de reconocimiento facial que funciona como estándar en la mayoría de los dispositivos Apple, pero algunos fanáticos con androides han informado problemas.

Manchester City Football Club fue abordado para hacer comentarios.

