Los fanáticos del Manchester United no pueden entrar en pánico sobre Kobbie Mainoo más joven

Kobbie Mainoo se quedó en el sofá cuando Man Utd perdió 1-0 contra el Arsenal en la Premier League el domingo.

Mainoo fue un reemplazo no utilizado contra el Arsenal. (Imagen: 2025 Manchester United FC)

Manchester United -Young Kobbie Mainoo fue un reemplazo no utilizado contra el Arsenal el fin de semana pasado.

Ha habido preocupaciones sobre dónde encaja Mainoo en los planes de Ruben Amorim, pero solo somos un partido en la nueva campaña de la Premier League y ciertamente no es hora de entrar en pánico.

Bruno Fernandes y Casemiro comenzaron en la bisagra contra el Arsenal. Manuel Ugarte fue introducido para Casemiro en el minuto 65 del juego y Mainoo permaneció en el sofá, claramente por razones tácticas.

Ugarte tiene un perfil diferente y Amorim decidió que sus cualidades eran más adecuadas para reemplazar a Casemiro. Mainoo comenzó dos juegos en la pretemporada y ambos estaban al lado de Ugarte en el pivote.

Fernandes apareció algunas actuaciones en el papel número 10 en la pretemporada, por lo que Mainoo podría comenzar una oportunidad en el papel más profundo, pero parece que la pareja compite por el mismo papel en el pivote.

Parece que Amorim Ugarte y Casemiro considera a los competidores para una de las posiciones más profundas del centro del campo, y Fernandes y Mainoo se refiere a los competidores para el otro lado de la asociación.

Desde su nombramiento de Lisboa Sporting, Amorim ha jugado con la posición de Mainoo en noviembre, que no ha sido particularmente útil, pero parece que ha decidido qué papel es mejor para él.

«Creo que él [Mainoo] Puede jugar en ambas posiciones del centro del campo. El año pasado jugó más al frente. Creo que su posición perfecta está más cerca de la pelota, siempre con la pelota «, explicó Amorim en los Estados Unidos.

«Creo que es un gran talento, y sabes mejor de lo que soy un gran talento. Creo que debería aumentar el ritmo, el ritmo. Siempre estoy en la cima de Kobbie, porque a veces es muy bueno, pero puede ser mejor. Así que tengo grandes planes. Así que tengo, un juego por semana, la competencia será enorme».

Amorim intentará organizar a Mainoo en su sistema esta temporada. (Imagen: Andrew Kearns – Sport de cámara a través de Getty Images).

Amorim también dijo que la mejor posición de Fernandes en su sistema es «más cercana al balón» y que lo comenzó en el papel más profundo contra el Arsenal, por lo que es justo concluir que ve el futuro de Mainoo allí.

Hubo preocupaciones válidas sobre el manejo de Amorim de Mainoo la temporada pasada, con las señales que sugieren que su futuro podría estar en otra parte, pero hubo un cambio de tono cuando Amorim habló sobre él este verano.

Amorim fue notablemente positivo y parecía entusiasmado por trabajar con Mainoo, pero atentó las expectativas la temporada pasada y dijo que todavía tiene un largo camino por recorrer en su desarrollo.

A los 20 años, Mainoo está claramente lejos del artículo completo, pero es un jugador joven extremadamente talentoso, y sería una parodia si Amorim no pudiera dejar que este término funcionara.

No llegar al sofá contra el Arsenal no es un problema y Amorim debe tener unos meses para trabajar con Mainoo antes de que se hagan juicios concretos a su futuro.

Si Mainoo es un miembro del Escuadrón Periférico en noviembre, se establecerán alarmas. United está compitiendo esta temporada en la Premier League, la Copa Carabao y la Copa FA, lo que significa menos oportunidades, pero Mainoo tiene suficiente talento para ganar aperturas regulares en el equipo de Amorim.

Hay un enorme interés en Mainoo, ya que se graduó y fue muy brillante en 2023/2024, pero los partidarios tendrán que esperar y ver cómo se desarrolla la situación antes de que se apuren a las estaciones de pánico.

¿Recuerdas la actuación de Mainoo en Goodison Park durante su debut en la Premier League? ¿Recuerdas su ganador del partido contra Manchester City en la final de la Copa FA? Amorim tiene que dejar que funcione con el niño nacido en Stockport.