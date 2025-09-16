Los fanáticos del Manchester City divididos como camarero usan una camisa ‘Broma absoluta’ en Derby Game

Manchester City derrotó al Manchester United 3-0 en el Derby

Un empleado de un bar habría usado una camisa unida durante el Derby de Manchester en el estadio Etihad (Imagen: X: @mataniels)

Los fanáticos del Manchester City se dividieron después de que un camarero que trabajó durante el Derby de Manchester en el estadio Etihad fue representado con una camisa del Manchester United.

El domingo por la tarde (14 de septiembre), City y United jugaron entre sí en un partido de la Premier League en el Eastlands Stadium. El comienzo del juego contenía un aplauso en movimiento del minuto en memoria de Ricky Hatton.

El juego vio al equipo Pep Guardiola tomar una ventaja temprana en el minuto 18 después de que Phil Foden anotó su primer gol de la Premier League desde enero, lo que llevó a la cruz de Jeremy Doku en la esquina más lejana. Erling Haaland también logró anotar dos veces, con City que ganó 3-0 contra United.

Pero también hubo un drama fuera del titular gracias a la elección de un empleado de la barra del atuendo mientras servía a los espectadores en el estadio. El empleado, que no ha sido identificado, fue representado con una camisa unida debajo de una chaqueta negra mientras pinchaba cerveza para los clientes.

Manténgase conectado aquí con nuestro boletín de City Life

Erling Haaland anotó dos veces para la ciudad durante la competencia Derby en el estadio Etihad el domingo (14 de septiembre) (Imagen: Matt West/Shutterstock)

Según el primer mensaje, la foto fue tomada en el área de la barra en el bloque 315.

En el X Post, que desde entonces se ha eliminado, Stadsfan @Mataniels escribió: «Broma absoluta @Mancity: uno de los empleados del bar en el bloque 315 tiene una camisa unida en el día de derby llevada».

La publicación se volvió viral en línea, con personas que compartieron sus pensamientos sobre la mudanza. Una persona preguntó: «¿Cómo llegó allí en primer lugar!» Otro dijo: «Pregunta real … ¿qué piensa él?»

Otro dijo: «El juego está demasiado lejos». Otro partidario dijo: «¿Algún tipo aparece con ropa elegante y esa es su mayor preocupación, £ 4 para una salchicha es una indignación?».

En respuesta a la primera publicación, la página de soporte de fanáticos del Manchester City agradeció al fanático por compartir el incidente. En una respuesta, la cuenta escribió: «Gracias por informarnos de esto. Podemos confirmar que esta persona ahora ha sido eliminada de su posición».

Un empleado de un bar habría usado una camisa unida durante el Derby de Manchester en el estadio Etihad (Imagen: X: @mataniels)

El comentario de la cuenta de soporte de fanáticos condujo a una gran cantidad de mensajes de los fanáticos que habían sugerido que ‘eliminar’ al personal podría haber sido un paso demasiado lejos.

Una persona dijo: «Alguien fue despedido por lo que probablemente fue un pequeño día de derby, tal vez incluso un coraje. ¡Qué club!» Otro escribió: «Un saqueo es exagerado, pero es un poco estúpido del tipo. A la gente no le gustará si fuera un fanático del blues en Villa Park, etc.»

Otro fanático dijo: «Odio a United Way más que a la ciudad, pero descartarlo de un trabajo debido a una prenda es una locura. Tan pobre de Manchester City, esto es solo fútbol, ​​no lleva política o símbolo denigrante. Es literalmente un equipo de fútbol. Rats».

Otro escribió: «Solía ​​trabajar en la tienda LFC Club en Dublín.

Los hombres se acercaron a Manchester City en diferentes ocasiones para obtener más información sobre el incidente.

Conviértete en miembro de nuestro grupo Manc Life Whatsapp aquí