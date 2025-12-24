Los fanáticos del Man City se apresuran a comprar chaquetas oficiales con un descuento de £ 90 antes de que se agoten en la venta anticipada del Oodie Boxing Day.

Oodie ha lanzado su gran oferta del Boxing Day dos días antes, ofreciendo grandes ahorros en productos oficiales del Manchester City FC.

Oodie tiene una gama de chaquetas y mantas a precios reducidos. (Imagen: El Oodie)

Oodie ha lanzado su “mayor oferta del Boxing Day hasta la fecha”, con grandes ahorros en su gama de prendas exteriores con licencia. Esto incluye un acuerdo notable sobre un Chaqueta outdoor con cremallera del Manchester City eso se ha reducido hasta £ 90.

la marca del club Chaqueta outdoor con cremallera del Manchester City Diseñado para días de partido fríos y uso diario, está incluido en la oferta, ya que los fanáticos compran productos de fútbol con descuento hasta agotar existencias. Con el invierno ya acercándose, el momento lo convierte en una opción popular para los seguidores del City que buscan mantenerse abrigados sin pagar el precio completo.

Aquí hay una descripción general de las chaquetas actualmente a la venta:

Chaqueta exterior con cremallera del Manchester City: cuesta £ 139, ahora £ 49

La chaqueta del Manchester City está disponible en The Oodie. (Imagen: El Oodie)

La chaqueta para exteriores con cremallera del Manchester City está diseñada para mantener a los compradores abrigados y cómodos independientemente de las condiciones climáticas. Cuenta con una capa exterior duradera y repelente al agua con un sutil acabado acolchado, combinada con un forro polar súper suave en el interior para mayor calidez.

La cremallera frontal hace que sea fácil de poner y quitar, mientras que la amplia capucha proporciona protección adicional cuando hace frío o está mojado. La chaqueta tiene un ajuste generoso y relajado y está disponible en tres tallas: S/M, L/XL y OOD, con bolsillos laterales extra grandes para elementos esenciales como teléfonos o llaves.

Licencia de manta Sherpa del Manchester City: antes £ 69, ahora £ 29

La manta Sherpa se ha reducido a £29. (Imagen: El Oodie)

La manta Oodie está diseñada para brindar la misma comodidad que una Oodie™ Original, pero en forma de manta fácil de usar. Forrado con suave forro polar Sherpa y confeccionado con tela ToastyTek™, es cálido, acogedor y suave para la piel, ya sea que estés relajándote en el sofá o abrigado en una noche fría.

Tiene certificación OEKO-TEX®, es resistente a las bolitas y se puede lavar completamente a máquina, lo que lo hace práctico y cómodo. Con un acabado en los colores clásicos del Manchester City, está diseñado para encajar en los espacios habitables de los aficionados.

Manchester City – Licencia original de Oodie – antes £ 79, ahora £ 35

La licencia original del Manchester City Oodie™ está disponible en The Oodie. (Imagen: El Oodie)

Azul cielo, suave y acogedor, este Oodie™ Original es una manera fácil de mostrar el orgullo del Manchester City mientras te mantienes abrigado. Tiene un exterior ToastyTek™ con un suave forro polar Sherpa en el interior, diseñado para sentirse suave y cómodo.

El corte extragrande tiene una capucha espaciosa y un bolsillo frontal extra grande para mantener las manos calientes o guardar lo esencial. De forma generosa y relajada, cuenta con la certificación OEKO-TEX® y está confeccionado para mantener a todos cómodos.

Chaqueta con cremallera para exteriores con licencia del Tottenham: antes £ 139, ahora £ 19

La chaqueta con cremallera del Tottenham está disponible por £ 19. (Imagen: El Oodie)

La chaqueta para exteriores presenta un exterior de nailon duradero con un acabado repelente al agua para mantener secos a los compradores, junto con un diseño ligeramente acolchado que le da una apariencia acolchada. Está confeccionado para mantenerlos abrigados y cómodos cuando el clima se vuelve frío o húmedo, sin que se sientan voluminosos.

Por dentro está forrado con suave tejido polar ToastyTek™ para mayor calidez. Una capucha espaciosa y grandes bolsillos laterales la hacen práctica para el uso diario y está diseñada para ser fácil de poner y lo suficientemente cómoda para usarla durante horas.

Grey Oodie Original: antes £65, ahora £39

El Grey Oodie Original está disponible con un 40% de descuento. (Imagen: El Oodie)

Disponible en tamaño OOD, el Oodie™ Original está diseñado para brindar comodidad y confeccionado con una cubierta suave ToastyTek™ y un acogedor forro polar Sherpa. Se siente como si estuvieras usando una manta y al mismo tiempo te permite moverte con facilidad. La capucha de gran tamaño y el bolsillo de gran tamaño añaden una sensación relajada y acogedora, lo que la hace ideal para descansar en casa o mantenerse abrigado en los días más fríos.

Top de pijama cálido de manga larga Confetti: antes £ 45, ahora £ 18

El PJ Top está disponible en The Oodie. (Imagen: El Oodie)

Diseñados con un ajuste ligeramente extragrande y un cuello redondo clásico, estos pijamas ofrecen comodidad relajada, ya sea que quieras relajarte en el sofá o ir a la cama. Están disponibles en tallas desde la pequeña hasta la 3XL, pero también en variantes de calefacción o refrigeración.

Están hechos de una mezcla de bambú cepillado y son naturalmente cálidos, suaves como la mantequilla y delicados con la piel. El tejido de los que abrigan ayuda a regular la temperatura, elimina la humedad y es antibacteriano y resistente a los olores, lo que mantiene a los compradores cómodos durante toda la noche.

Pantalones de pijama cálidos con puños Confetti: antes £ 45, ahora £ 18

La parte inferior de pijama con puños calentadores de confeti cuesta solo 18 €. (Imagen: El Oodie)

Estos pantalones tienen un ajuste relajado y son ajustados cuando es necesario y más holgados alrededor de las piernas para mayor comodidad. Cuentan con prácticos bolsillos laterales, una suave cinturilla elástica y puños en el dobladillo para evitar que se suban mientras la gente duerme.

Están disponibles en tallas desde la pequeña hasta la 3XL y están hechas de una mezcla de bambú cepillado. El tejido es suave, cálido y transpirable y ofrece regulación de la temperatura además de propiedades antibacterianas y que absorben la humedad.

Giraffe Oodie Original: antes £65, ahora £26

El Giraffe Oodie™ Original se vende por £26. (Imagen: El Oodie)

El Oodie™ Original está confeccionado con una capa ToastyTek™ y un suave forro polar Sherpa, que brinda calidez y comodidad. Tiene una capucha extragrande y un bolsillo grande para tener lo esencial a mano, lo que la hace práctica y acogedora.

Diseñado con un ajuste generoso, permite un fácil movimiento y se puede usar sobre la ropa o como una manta para usar en casa. Todos los materiales cuentan con la certificación OEKO-TEX®, lo que garantiza que cumplen con altos estándares de seguridad y calidad.

Splice Pink, Orange & Magenta Oodie Original – antes £65, ahora £26

El Splice Pink, Orange & Magenta Oodie™ Original está disponible en The Oodie. (Imagen: El Oodie)

Este colorido Oodie™ Original también cuenta con un exterior ToastyTek™ y un suave forro polar Sherpa, que brinda calidez y comodidad. Cuenta con una capucha extragrande y un bolsillo grande, lo que la hace práctica para guardar lo esencial sin dejar de ser cómoda.

El ajuste es generoso y espacioso, lo que permite un fácil movimiento y es adecuado para usar sobre la ropa o como manta para usar en casa. Está disponible en dos tallas: Small/Medium, que es un poco más pequeña pero mantiene la misma comodidad, y OOD, una opción de talla única basada en una sudadera con capucha 6XL.

Space Black Oodie Original: antes £65, ahora £32

El Space Black Oodie™ Original está disponible con un 50 % de descuento. (Imagen: El Oodie)

El Space Black Oodie™ Original cuenta con una cubierta ToastyTek™ y un suave forro polar Sherpa, diseñado para brindar calidez y comodidad. Tiene una capucha extra grande y un bolsillo extra grande para mayor comodidad y funcionalidad.

La manta portátil tiene un ajuste generoso y espacioso, lo que permite un fácil movimiento y una sensación acogedora. Está disponible en dos tallas: Small/Medium, un poco más pequeña pero con la misma comodidad, y OOD, una opción de talla única basada en una sudadera con capucha 6XL.

peso gris manta acolchada: costaba £ 109, ahora £ 79

La manta con peso gris está disponible en The Oodie. (Imagen: El Oodie)

Esta manta con peso está diseñada para favorecer el sueño y promover la relajación. Proporciona una presión suave y uniforme gracias a un tejido suave al tacto y un núcleo de cuentas de vidrio.

El diseño de siete capas ayuda a distribuir el peso de manera uniforme para brindar una sensación reconfortante y está disponible en tres pesos diferentes: 4,5 kg, 6,8 kg y 9 kg. Utilizando la ciencia de la presión táctil profunda, la manta puede ayudar a los compradores a relajarse y dormir mejor por la noche.

Manta con licencia Hello Kitty Sherpa: antes £ 69, ahora £ 39

La manta Hello Kitty Sherpa con licencia está disponible con descuento. (Imagen: El Oodie)

La manta Oodie™ tiene una capa exterior ToastyTek™ y un suave forro polar Sherpa y cuenta con la certificación OEKO-TEX®. Es resistente a las bolitas, reversible y lavable a máquina para un fácil mantenimiento.

Al igual que Oodie™ Original, está diseñado para brindar comodidad, pero en forma de manta y disponible en colores clásicos que combinarán fácilmente con su espacio vital.

Chancla sherpa negra con doble correa: antes £ 49, ahora £ 19

Los zapatos negros Sherpa con dos correas están disponibles en The Oodie. (Imagen: El Oodie)

El Two Strap Sherpa Slide tiene un forro de sherpa suave y una plantilla contorneada con soporte para el arco para mayor comodidad. Los cierres de velcro ajustables garantizan un ajuste seguro, mientras que la suela de goma la hace adecuada para uso en interiores y exteriores.

Están disponibles en tallas de la 36 a la 43, por lo que hay muchas opciones para todos. Estas pantuflas veganas están diseñadas para brindar comodidad suave y fácil de usar dondequiera que vayan los compradores.

Zapatos sin cordones acolchados negros: antes £ 59, ahora £ 19

Los zapatos sin cordones Black Puffer están disponibles en The Oodie. (Imagen: El Oodie)

Disponible en tallas 36 a 43, el Puffer Slip-On cuenta con un suave forro de sherpa y una plantilla acolchada «cloud comfort» para comodidad durante todo el día. El zapato está diseñado como un simple zapato sin cordones y tiene una suela de goma que se puede usar en interiores o exteriores.

Estos zapatos veganos brindan comodidad ligera y acogedora donde la necesitas.

Si esto no es adecuado para todos, por supuesto existen alternativas como el Kangaroo Poo Sudadera con capucha extragrande para hombre, color carbón oscuro por £ 12,99 de MandM. Está disponible en tallas XS a 2XL y tiene un bolsillo delantero y dobladillo recto.

M&S también tiene la Pantuflas tipo chanclas con lazo de piel sintética están disponibles por £ 11 en lugar de £ 22 y tienen una gran demanda en este momento. Disponibles en tallas 3 a 8, cuentan con un lazo de gran tamaño y están confeccionados en un «estilo deslizante sin esfuerzo».

Los productos Oodie están altamente valorados en el sitio web. Por ejemplo, en el caso de la chaqueta exterior con cremallera del Manchester City con licencia, alguien escribió: “Mi hija está encantada con su regalo de Navidad anticipado”. Otro dijo: “Compré esto por el color, no porque sea partidario del Manchester United.

«La chaqueta más cálida que he tenido. Ahora tengo cuatro en todos los diseños diferentes. La mejor de todos los tiempos no puedo recomendar lo suficiente».

Algunos otros dedujeron una estrella, como dijo uno del Original Oodie: «Compré esto para la Navidad de mi hija. Precioso y acogedor.

«Muy grande, pero a ella le gusta así». Otro dijo: “Amo mi Oodie.

«Aunque es mucho más grande de lo esperado, es perfecto para mantenerme abrigado mientras trabajo desde casa y cómodo por las noches. Fue una bendición durante el clima realmente frío.

«También se lava y seca muy bien». Sin embargo, en general, la mayoría de la gente estaba contenta, y una persona dijo: «Al nieto le encanta su chaqueta City y la usa todo el tiempo».