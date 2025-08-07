Kevin de Bruyne recibió la bienvenida de un rey en Napoli cuando se unió a los Gigantes de la Serie A a principios de este verano, pero algunos de los fanáticos del club ya han contratado al Manchester City Great

Kevin de Bruyne estaba lidiando con las duras críticas de los fanáticos de Napoli durante la pretemporada (Imagen: imágenes de alambre de PA/PA)

Los fanáticos de Napoli han lanzado críticas destructivas a Kevin de Bruyne por una razón similar por la que Pep Guardiola una vez pidió uno de sus santos en el Manchester City.

A principios de este verano, el jugador de 33 años firmó un acuerdo de dos años con los Gigantes de la Serie A después de que su contrato con los ciudadanos no hubiera sido renovado, terminando su hechizo de 10 años en Manchester.

A pesar del hecho de que él no era el poder dominante que fue una vez en años antes, la llegada de De Bruyne en Nápoles fue un gran golpe para el club, que fue fresco en tres años para ganar su segundo título de competencia.

Aunque la fanfarria en torno a su firma era considerable, el belga todavía tiene que correr el suelo en la pretemporada, con Napoli hasta ahora solo ganó uno de sus cuatro juegos.

Tres de los clubes con los que fueron confrontados actualmente están jugando en las divisiones inferiores del fútbol italiano, donde De Bruyne no puede abrir su cuenta. Mientras que Napoli le quedan tres juegos antes del comienzo de la temporada, los apasionados fanáticos del club ya tienen la leyenda de la Premier League en línea.

Los proponentes se centraron en el físico de De Bruyne, con muchos en su camino a las redes sociales y sugieren que no está en las mejores condiciones antes de su defensa de la Serie A-Title y regresa al fútbol de la Liga de Campeones.

Kevin de Bruyne ha tenido que lidiar con las críticas destructivas de los fanáticos de Napoli (Imagen: AP)

Un fanático escribió: «Todos con un ojo técnico habrían visto que De Bruyne corrió la increíble gravedad ayer y a menudo era inexacta con sus bolas». Otro agregado difícil: «Dale una camisa XL, dejas que coma demasiado».

Las acusaciones del centrocampista fueron una vez un sujeto que fue criado por Guardiola, quien criticó públicamente a Kalvin Phillips porque tenía sobrepeso. El español dijo que el internacional inglés sobre su objetivo de peso estaba a su regreso de la Copa Mundial 2022 en diciembre.

Phillips, que solo jugó 31 juegos para el ciudadano desde que firmó £ 42 millones en 2022, recibió una disculpa tardía de Guardiola que admitió su mala conducta. «Sí, lo siento», dijo. «Una vez cada ocho años no es malo.

«Pero lo siento mucho. Mis disculpas con él. Hablé con él antes [making the comment]. Nunca hablo con el equipo antes de decir algo aquí, o con el jugador en ese caso. «

Pep Guardiola admitió que cometió un error cuando llamó públicamente a Kalvin Phillips porque tenía sobrepeso (Imagen: Getty Images)

El mediocampista se prestó dos veces con West Ham e Ipswich Town durante su tiempo en la ciudad, y anteriormente discutió los comentarios de Guardiola sobre su peso.

En una entrevista con The Guardian, dijo: «Después de que la Copa del Mundo fue probablemente la más difícil, cuando Pep salió y dijo que tenía sobrepeso. Tenía razón al hacer esto, pero hay diferentes maneras de abordarlo.

«No estoy en desacuerdo con él, pero claramente tengo un gran golpe en mi confianza en mí mismo y cómo me sentí en la ciudad. Y mi familia tampoco estaba contenta con eso. Especialmente mi madre … fue solo un malentendido y creo que estaba muy frustrado porque devolví 1.5 kg sobre mi silla de peso».