Los fanáticos de Man City pueden haber perdido en el sorteo de la Liga de Campeones

Los fanáticos de Manchester City están listos para otro año en el fútbol de la Liga de Campeones, pero el espacio en los viajes puede ser limitado en la fase grupal

Los fanáticos del Real Madrid muestran un estandarte antes del partido de la Liga de Campeones contra Manchester City

¿Qué hacer con el sorteo de la Liga de Campeones? Esa es la pregunta desde que se hizo el jueves por la noche, y a todos los gerentes involucrados se les pedirá sus pensamientos.

Pep Guardiola, si no, dirá que el equipo más importante en la competencia es de él. Juega con sus puntos fuertes y pueden vencer a todos, aparte de cada toque de defectos de la temporada pasada y todos los niveles de los equipos de oposición podrán encontrar alegría contra ellos.

Si City puede estar satisfecho con lo que parece ser un sorteo favorable, ciertamente más fácil que el año pasado, la imagen es menos positiva para los seguidores.

Los azules han sido bendecidos en los últimos 15 años que han podido considerar los viajes europeos como parte de su viaje anual que apoya a la ciudad. Sigue siendo una novedad para muchos tratar de revisar nuevos destinos o visitar antiguos favoritos nuevamente en lo que se ha convertido en un torneo extenso.

La primera fase de este año no puede hablar muchos fanáticos de la ciudad, aunque exactamente porque no parece que muchos se alojarán. Como afirman las regulaciones de la UEFA: «A la Asociación Visitante del Club se le debe asignar el 5 por ciento de la capacidad total del estadio como boletos para sus partidarios en un sector especial del estadio».

Existe la posibilidad de que ese número aumente, pero a menudo no, y dado el estado de la ciudad como uno de los equipos más importantes de Europa, es difícil ver que este es el caso este año. No es como si Bodo/Glimt fuera una escasez de noruegos que desean mirar en la carne en Erling.

El porcentaje de fanáticos es el mismo, independientemente del estadio, y desde los primeros cuatro viajes en la ciudad no hay muchos viajes grandes. Bodo/Glimt tiene una capacidad de 8.270, Mónaco tiene 18,525 y Villarreal tiene 23,008; El cinco por ciento de esos totales son 413, 926 y 1150 respectivamente.

Para tres de los cuatro partidos de la ciudad en la primera fase de la Liga de Campeones, es probable que el mayor apoyo que tendrá el equipo será un poco más de mil. Con Noruega y Monaco Notoir caro para los turistas, eso también contribuye a la decepción del sorteo.

El cuarto partido es, por supuesto, en el Santiago Bernabéu en el Real Madrid, uno de los estadios más impresionantes del fútbol mundial que se almacena uno de los clubes más grandes. Eso podría ver 4.200 azules en la capital española y las conexiones de transporte deben ser asequibles y claras.

Es aquí donde la participación constante de la ciudad en la Liga de Campeones se convierte en el problema. Donde muchos azules habrían soñado durante años para ver a su equipo jugar en el Bernabéu en una competencia de alto riesgo, miles de ellos lo han hecho exactamente durante cada uno de los últimos cuatro años.

Este es el accesorio que continúa sucediendo, y este año ni siquiera es como resultado de ambos equipos que continúan a una etapa en la que se unen. Siempre pueden encontrarse entre sí en los nocauts, pero se les garantiza un partido de fase de grupos.

Algunos pueden pasar la oportunidad de regresar cuando estén cansados ​​del accesorio, y eso le daría a más fanáticos la oportunidad. Sin embargo, muchos volverán a ir, simplemente porque van a donde va la ciudad y los lleva a la mejor posición para ir a una manera futura, y no hay nada de malo en eso.

Es difícil obtener la novedad después de 15 años igual, pero para ser honesto, el equipo tuvo éxito. Nunca han jugado a sus oponentes noruegos, y han pasado 14 años desde la última vez que se enfrentaron con Villarreal en la Liga de Campeones.

Ofrecen nuevas oportunidades para los seguidores, es una pena que las capacidades del estadio significen que se le ofrecerá muy poco. Eso verá más presión sobre el club para asegurarse de que cada boleto posible para los juegos fuera de los fanáticos a través de los canales regulares, incluso si debe haber una sección para los seguidores de negocios.

También se agregará un cheque de lo que el club está haciendo para los cuatro partidos en casa contra Bayer Leverkusen, Galatasaray, Dortmund y Napoli. Todos quieren un boleto para el juego de Napoli para ver el regreso de Kevin de Bruyne a Etihad, pero el belga es la única atracción estrella real sobre los cuatro equipos.

Como resultado de los cambios en la competencia, pero también en los precios, los fanáticos de la ciudad finalmente pagaron más para ver el fútbol de la Liga de Campeones en Etihad el año pasado que el año anterior, a pesar del equipo que dejó dos rondas antes. Con un concurso de escenario grupal, el riesgo de que los boletos se revendan y en manos de los seguidores que no son fanáticos de la ciudad.

Eso puede ser particularmente agudo para el juego Galatasaray. En 2023, el Manchester United se vio obligado a disculparse y admitió que 2.000 fanáticos del Club Turquía estaban en el equipo local para su partido de la Liga de Campeones que había causado problemas de seguridad en el estadio.

City ganó el favor con sus propios fanáticos por congelar los premios de tarjetas de temporada y reducir los costos de los premios de la jornada en el verano, pero eso se produjo a las protestas generalizadas durante las competiciones la temporada pasada en las que participaron decenas de miles de miles. Ya hay una nueva preocupación esta temporada debido a los cambios en los boletos de la temporada general en Etihad que causaron retrasos ininterrumpidos.

No ayuda a la ciudad que los juegos visitantes no parezcan que recompensen a muchos seguidores, por lo que tendrán que hacer que los fanáticos sientan que obtienen un buen negocio de los juegos en casa si quieren la mejor atmósfera y los riesgos de seguridad más bajos.

Luego se reduce a los jugadores. Todos en el Etihad para los partidos contra Feyenoord, Club Brugge y el Real Madrid no pudieron decir que no se entretuvieron, simplemente no era el fútbol que alguien esperaba durante la mayoría de esos partidos.

Guardiola tendrá que recoger a sus jugadores y desafiarlos a jugar de regreso a los contendientes para la Liga de Campeones nuevamente, capaz de mezclarlo con cada equipo. Pero después de las cicatrices del año pasado, no será fácil y la campaña de competencia ya ha sugerido que puede haber inconsistencias en el camino.

Tener ese soporte de fanáticos será importante para llevar a la ciudad a donde deberían estar, pero para la etapa grupal puede haber una aceptación de que los factores externos no han ayudado.

Desde los pocos que tienen la suerte de seguir el camino hasta los muchos que City Hope completará el Etihad para los cuatro juegos en casa, será otro año de prueba en la Liga de Campeones.