Los fanáticos advirtieron que «lo odiarán», como mencionó el candidato a gerente del Man United

El Manchester United está buscando un nuevo entrenador y el ex jugador Ben Foster ha sugerido un candidato de alto perfil que podría causar revuelo entre los seguidores rivales. El ex portero inglés, que jugó en Old Trafford de 2005 a 2010, cree que Unai Emery del Aston Villa sería el candidato ideal para estabilizar el club tras la marcha de Rubén Amorim.

El mandato de 14 meses de Amorim llegó a su fin el lunes, tras un empate 1-1 con el Leeds United el día anterior y en medio de informes de una ruptura con la jerarquía del club. Foster elogió a Emery por estar «en la cima» de su juego e insinuó que un peso pesado de la Premier League puede ser exactamente lo que el United necesita tras su reciente crisis.

A pesar de sugerir a Emery, el ex portero de Wrexham y Watford admitió que no estaba seguro de si el español estaría abierto al puesto dado el actual estado de agitación en el United.

En declaraciones a talkSPORT, Foster dijo: «Tengo que mencionar un nombre que para mí es el mejor entrenador del mundo en este momento y ese es Unai Emery. Los fanáticos del Aston Villa odiarán esto porque no quieren deshacerse de este tipo porque está en la cima. Pero ni siquiera sé si estaría interesado».

La salida de Amorim se produjo tras el deprimente puesto 15 del United en la Premier League durante la primera temporada del técnico portugués, marcando su primera ausencia de una competición europea en más de una década. El United ocupa actualmente la sexta posición después de 20 partidos esta temporada, habiendo registrado ocho victorias, siete empates y cinco derrotas.

El mandato de Amorim finalmente terminó debido a su inflexibilidad táctica, particularmente su obstinada adhesión a una formación 3-4-3, lo que provocó tensiones con la directiva y dejó a los jugadores desilusionados. El ex jugador Darren Fletcher ha asumido el cargo de entrenador interino mientras continúa la búsqueda de un sucesor permanente.

Después de que la transferencia de £ 200 millones del verano pasado no lograra los resultados deseados, el jefe entrante hereda un club que necesita desesperadamente dirección y estrategia. Foster cree que el United necesita nombrar a alguien con una presencia significativa para aliviar la carga de los jugadores y, al mismo tiempo, resaltar las batallas políticas internas que enfrentaría un nuevo nombramiento.

Dijo: “Tengo la impresión de que necesitan a alguien con gran carácter, gran autoridad y casi un poco de carisma para quitarles esa presión a los jugadores.

«Simplemente creo que hay demasiados chefs tratando de agitar la olla en el Manchester United. Hay demasiadas personas que son tan reacias a ceder cualquier poder que tengan en el United, ya sea el director o el director de fútbol.

«Ningún entrenador podrá venir al United ahora y tener total autonomía o control total y poder hacer lo que quiera».

A pesar del éxito de Emery en Villa, existen grandes dudas sobre si consideraría mudarse a Old Trafford. El técnico español goza de gran prestigio en la Premier League y ha guiado a Villa a finales consistentes en la primera mitad y a una clasificación regular para competiciones europeas.

Emery parece contento en Villa Park, donde ha recibido un apoyo sustancial de la dirección del club y ha supervisado un período de estabilidad y crecimiento. Sin embargo, después de periodos mixtos en el Arsenal y el Paris Saint-Germain, el técnico de 54 años podría verse tentado por otra oportunidad de dirigir una de las potencias tradicionales de Europa.