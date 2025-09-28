Los costos del Manchester United para el despido de Ruben Amorim explicados como confirmaciones de presión después de la derrota de Brentford

Manchester United News como el futuro de Ruben Amorim en Old Trafford sigue siendo incierto después de otra derrota de la Premier League

Mi Ruben Amor (Imagen: Getty Images)

El futuro de Ruben Amorim en el Manchester United está nuevamente en el centro de atención después de que su partido haya perdido otro partido de la Premier League. Los Rojos fueron derrotados por 3-1 por Brentford en la capital, con los hombres de Amorim que se veían el segundo mejor durante el juego.

Igor Thiago obtuvo lo mejor de la dudosa defensa de Harry Maguire para abrir el puntaje antes de que Altay Bayindir donara un segundo. Benjamin Sesko detuvo la escasez con su primer gol para el club, antes de que Bruno Fernandes perdiera la segunda vez del punto de penalti esta temporada.

Mathias Jensen se encargó de los tres puntos de Brentford en tiempo de lesión y condenó a United por su tercera derrota de la temporada. El resultado ha planteado más preguntas sobre el futuro de Amorim.

Su posición en Old Trafford fue interrogada después de la derrota de Manchester Derby contra el Manchester City, y en ese momento se reveló que United tendría que pagar un paquete de compensación considerable para descartar amorim.

Según el Daily Mail, los Rojos deben toser £ 12 millones. El entrenador en jefe portugués fue nombrado el año pasado el 1 de noviembre y firmó un contrato de dos años y medio con la opción de una extensión de 12 meses.

United pagó alrededor de £ 9.2 millones para comprarlo de su contrato, y si deciden salir con Amorim en el primer año de su contrato, tendrán que pagar una tarifa sustancial.

También se entiende que el personal de Amorim también recibiría una compensación si decidiera separarse. Todavía se puede ver si la posición de United en el jefe portugués ha cambiado, pero previamente se suponía que estaban firmemente con el hombre de 40 años.

Ruben Amorim continúa luchando en el Manchester United después de perder a Brentford en Brentford el sábado (Imagen: Getty Images)

«Siempre es lo mismo perder en este club, duele mucho», dijo Amorim después de la pérdida. «Tenemos que pensar en el siguiente.

«Por supuesto que queremos ganar. No manejamos el juego. Jugamos el juego de Brentford. Las primeras bolas, las segundas bolas, las piezas establecidas. Todos los momentos cruciales fueron contra nosotros. Es difícil perder nuevamente, pero tenemos que pensar en la próxima.

«El primer gol fue una pelota larga. Trabajamos en eso en la semana y en piezas de set. Sabíamos que se discutieron las bolas largas y un toque que tuvieron la oportunidad. Tenemos que hacerlo mejor.

«No jugamos nuestro juego. Teníamos solo unos momentos de control. Pero fue más o menos lo mismo. Tenemos que jugar nuestros juegos, no los oponentes, pero fueron más fuertes en eso».

