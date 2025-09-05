Los compradores de Argos corren este fin de semana para comprar juegos de PlayStation 4 por £ 3 cada fin de semana

Estos dos juegos de PS4 ofrecen lo mejor para Buck en el trato.

Varios juegos de PlayStation se incluyen en un acuerdo de 2 a £ 22 en Argos. (Imagen: Getty Images)

Con la última consola de Nintendo Switch que lanza casi £ 400 y algunos videojuegos que cuestan hasta £ 75, los juegos se convierten rápidamente en un pasatiempo costoso. Es por eso que es absolutamente necesario que los jugadores vigilen mucho cuando ocurre uno, y hay uno en Argos que los jugadores pueden ver mucho tiempo ahorrando en algunos de los mejores juegos en PlayStation.

Los compradores que cargan Argos encuentran una oferta para dos juegos de PlayStation por £ 22. Entrenamiento por £ 11 por juego, que ya es un trato decente, pero podemos hacerlo aún más dulce con Topcashback .

Aquellos que se registran para una nueva cuenta en Topcashback Puede ganar un reembolso adicional de £ 15 en su primera compra de más de £ 15, por lo que el acuerdo de PlayStation de Argos es elegible. Para los nuevos miembros de TopCashback y nuevos clientes de Argos, dos juegos £ 6.45 después del reembolso, con £ 3.22 por costo, costo. Para los nuevos miembros de TopCashback y los clientes existentes de TopCashback, es de £ 6.82 después del reembolso.

Aunque los jugadores de diferentes juegos pueden elegir en el catálogo, hay dos que más vale la pena recoger para obtener el valor de su dinero.

Mi primera opción de la pareja es Resident Evil 4. Lanzado a principios de 2024, es uno de los títulos más recientes que se incluyen en el acuerdo de Argos, que todavía cuesta £ 19.99 a Lugares como Amazon .

Esta es una nueva versión del título clásico de 2005, con el que está construido desde el suelo. Como tal, juega mucho mejor con Capcom que hace la justicia del juego original, mientras que los fanáticos dan una razón para visitar el título nuevamente con algo nuevo y adaptado contenido de la historia.

Obtenga Resident Evil 4 en el Argo 2 por el acuerdo de £ 22. (Imagen: Argos)

La versión de Resident Evil 4 incluida en este acuerdo es la versión de PS4, que también funcionará en PlayStation 5. Sin embargo, le faltan funciones algo mejoradas para las imágenes gráficas y el control de doble control al no recoger la copia de PS5, que es algo que debe considerar si le importan esas cosas.

Una revisión en Argos elogia lo aterrador que puede ser el juego de terror, pero se queja de que no es tan largo y cuando el juego original con algunos segmentos se elimine: «Gran juego, no siempre que el original sea muy jugable. La jugabilidad es fácil, me hizo saltar en algunos lugares y es una gran adición al mundo del mal residente».

El segundo juego que creo que vale la pena en el acuerdo de Argos se desconoce con la Colección Nathan Drake. No solo obtienes tres juegos aquí por el precio de uno, sino que también obtienes algunos de los mejores juegos lanzados en PlayStation a lo largo de la historia.

Obtenga la colección Nathan Drake Unrechared en el Argos 2 por la venta de £ 22. (Imagen: Argos)

Con Nathan Drake a la cabeza, eran esencialmente como Lara Croft Indiana Jones mientras pones al mundo en todo el mundo en persecución del tesoro. Fueron hechos por el mismo equipo que el último de nosotros ha desarrollado, por lo que sabes que obtienes personajes e historias escrita fantásticamente con estos juegos.

Nuevamente, la colección Nathan Drake está hecha para PS4, pero también se realizará en consolas PS5. También hay Uncharted 4 y los Juegos Legacy Lost Disponible si termina los primeros tres y ves cómo se cierra la historia.

Advertencia honesta Si ya has jugado los títulos más nuevos y quieres ver cómo comenzó la historia, estos tres juegos originales son mucho más antiguos y, por lo tanto, no se sienten tan modernos para jugar. Un crítico de Argos descubrió esto de la manera difícil y escribió: «Después de jugar el último juego, pensé que sería bueno jugar el anterior, pero no me gustaban tan bien los gráficos y el contenido».

Algunas otras recomendaciones que son buenas alternativas a considerar son El último de nosotros remasterizado Aunque esta versión está algo desactualizada por el último de nuestro remake de la Parte 1 que se ve mucho mejor y se realiza en el hardware de PS5. Aquellos que buscan un juego de historia alternativo pueden disfrutar Dios de la guerra que también se incluye en el acuerdo 2 por £ 22.

Cómo obtener dos juegos de PlayStation por £ 6.45 en Argos