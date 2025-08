Los compradores corren para comprar £ 19 Nintendo Switch 2, alternativa que está por adelantado con 3.000 juegos retro

Algunos de los juegos retro ya instalados son Street Fighter 2, F-Zero, Tony Hawk’s Pro Skater y LEGO Island 2

Tome esta consola de juegos retro en Wowcher por £ 18.99. (Imagen: Wowcher)

Con nuevas consolas que ahora cuestan más de £ 400, es justo decir que los juegos son un pasatiempo bastante costoso. Sin embargo, ese no tiene que ser el caso si elige recoger dispositivos que jueguen juegos más antiguos como este X7 Handheld Retro Gaming -Console de Wowcher.

Normalmente £ 39.99, esta oferta de ahorro de dinero aumenta el precio a un mínimo completamente nuevo de £ 18.99. Está estilizado para parecerse a un interruptor de Nintendo con los paneles de controlador rojo y azul, pero se encuentra en un caso que parece y es muy similar a PlayStation Vita.

Lo que hace que esta consola retro sea aún más barata es que los compradores no tienen que comprar juegos adicionales para ello. La consola está cargada de antemano con más de 3.000 juegos clásicos para Gameboy Advance, Ganeboy Color y Sega Mega Drive instalado en el sistema .

Los aspectos más destacados incluyen Street Fighter 2, F-Zero, Tony Hawk’s Pro Skater y LEGO Island 2. Estos títulos requieren que todos requieran enormes consolas domésticas que están conectadas a los televisores, pero se pueden jugar fácilmente desde un dispositivo portátil que se ajusta a una bolsa gracias a la tecnología moderna de hoy.

La consola portátil Tiene una pantalla de 4.3 pulgadas que puede quedarse muy clara, lo que hace que sea ideal querer el tiempo de viaje. Un conjunto de cables para conectar la consola a un televisor se incluye en la caja, lo que permite a los jugadores de estos títulos icónicos disfrutar en una pantalla mucho más grande.

También puede duplicarse como un reproductor multimedia gracias a una ranura para tarjeta microSD. Cargue algo de música o videos en el dispositivo y puede reproducir cosas como películas desde una conexión a Internet.

Aquellos que prefieren una experiencia de consola portátil más moderna pueden querer el Nuevo Nintendo Switch 2 . Ahora está disponible de inmediato en la mayoría de los minoristas, con el mejor precio que sigue siendo la tarifa habitual de £ 395.99.

Alternativamente, está el ASUS ROG Ally, que realiza Windows 11 para habilitar potentes juegos de PC en el camino. Normalmente cuesta £ 495, pero está disponible por £ 449.99 Por el momento en Amazon .

No hay reseñas de la consola de juegos retro de Handheld X7 en Wowcher, pero hay varios videos de YouTube que comparten su opinión sobre el dispositivo. Mirando los comentarios de los usuarios, está claro que la consola tiene sus ventajas y desventajas.

La consola se puede conectar a un televisor para una imagen más grande. (Imagen: Amazon)

«Compré esto y realmente me gusta. No tengo problemas con un retraso o un sonido malo», escribe un usuario. Salen y dicen: «La resolución es exactamente como los sistemas en sí, no peores. Los controles no son terribles, como dicen algunas personas, están bien. Por algo que literalmente tiene todos los juegos por el precio que es, es bastante bueno».

Otro usuario piensa que las malas revisiones son injustas dado el precio. «Creo que tienes altas expectativas para un golpe barato. Es excelente para el precio», es otro comentario.

Sin embargo, hay algunos problemas reales que mencionar con este dispositivo. Dependiendo del juego que elija jugar, puede haber consejos de rendimiento importantes que hacen que el título sea posible.

Además, no puede instalar juegos más modernos como Minecraft o Roblox en este dispositivo. Si es un juego moderno que está buscando, los jugadores son mejores para mirar hacia otro lado.