Rasmus Hojlund ha tenido un buen comienzo en el Napoli desde que se unió a los campeones de la Serie A cedido por el Manchester United este verano.

Rasmus Hojlund ha tenido un gran comienzo en el Napoli, cedido por el Manchester United (Imagen: Getty Images)

Al Manchester United le han dicho que Rasmus Hojlund es considerado uno de los mejores delanteros de la Serie A.

El delantero de 22 años se unió al campeón italiano Italia en calidad de préstamo este verano después de que el técnico de los Rojos, Ruben Amorim, lo considerara excedente de los requisitos. A pesar de su deseo inicial de quedarse en Old Trafford y luchar por su lugar, incluso con las llegadas de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko, parece que su decisión de irse ha dado sus frutos.

Sólo Hojlund Encontró el fondo de la red cuatro veces en la Premier League para el United la temporada pasada, contribuyendo al decepcionante puesto 15 del club. en la máxima categoría inglesa. Sin embargo, en sólo seis partidos de la Serie A y la Liga de Campeones, Hojlund ya igualó esa cantidad de goles con el técnico del Napoli, Antonio Conte.

Y la estrella de la Lazio y compañero de equipo de Dinamarca, Gustav Tang Isaksen, ha hablado sobre cómo se ve a Hojlund en Italia después de una etapa decepcionante en M16.

«Sí, siempre dicen que es uno de los mejores, así que creo que mucha gente ha reconocido lo bueno que es», dijo Isaksen a Viaplay Sport Dinamarca.

«Siempre dicen que es uno de los mejores jugadores, sí».

Mientras tanto, el técnico de Dinamarca, Brian Riemer, ha lanzado una crítica apenas velada al United por la forma de Hojlund con el Napoli.

Sobre si Hojlund todavía puede tener éxito en Inglaterra, Riemer dijo a través de TipsBladet: «Creo que Rasmus tiene calidad para ambas competiciones, sin discusión.

«¿Encaja en el fútbol italiano? Sí. No había dudas al respecto, porque ya lo había demostrado».

«Pero eso no significa que no encaje en el fútbol inglés. Al contrario, casi diría».

Y añadió: «El hecho de que ahora esté en un equipo que funciona bien y tenga jugadores a su alrededor que se enorgullecen de hacer el bien a los demás ayuda a determinar el resultado para un delantero como Rasmus, que necesita mantenimiento. Es más importante que la liga en la que juegas».

