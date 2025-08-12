Los comentarios de Sir Alex Ferguson hablan mucho mientras Alexander Isak Transfer Bombshell cae

Alexander Isak le ha dicho a Newcastle que nunca volverá a jugar para ellos, y la situación atrae paralelos con la negativa del Manchester United a vender Cristiano Ronaldo en 2008

La negativa reportada de Alexander Isak a tocar para Newcastle, puede llevar a Eddie Howe a obtener una página del libro de Sir Alex Ferguson (Imagen: papá)

En un intento por determinar cómo lidiar con una situación peligrosa como Alexander Isak, Eddie Howe podría hacerlo peor que seguir el plan establecido por Sir Alex Ferguson.

Newcastle está con una superestrella insatisfecha a la que le gustaría abandonar el club para los prados más verdes, al igual que el Manchester United, cuando Cristiano Ronaldo quería venir al Real Madrid en 2008. Isak, de 25 años, no ha intentado ocultar sus deseos de abandonar el parque de St. James, lo que lo llevó a ser excluidos del equipo de la nueva competencia principal.

El atletismo informó que Isak, que era todo el objetivo de un rango fallido de £ 110 millones de Liverpool, es «en adecuado», nunca volverá a representar las urracas. Las circunstancias pueden diferir, pero ciertos elementos de los osos de impasse que tocan a Ronaldo con Ronaldo hace 17 años con Ronaldo.

El ícono de Portugal acababa de llevar a los Red Devils al título de la Liga de Campeones, de modo que el entonces presidente Ramón Calderón abiertamente hace su ambición de familiarizar abiertamente la sensación global. Ferguson, de 83 años, no respondió favorablemente a la declaración de intención de Real y bromeó que «no les vendería virus».

Documentando eventos en su autobiografía de 2013, ‘My Autobiography’ (a través del espejo), alcanzó un concepto privado con el cinco veces receptor global de que se quedaría para otra campaña antes de dejar las circunstancias de United.

Un pasaje del libro fue: «Encontré al niño la necesidad de ir al Real Madrid y le dijo:» No puedes ir este año, no después de que Calderón abordó el problema. «

«Dije:» Sé que quieres ir al Real Madrid, pero prefiero dispararte que vender a ese tipo ahora. Si actúas, no seas malo, y alguien viene y nos ofrece un reembolso récord mundial, entonces te dejamos ir. «Ya había transferido ese mensaje a su agente, Jorge Mendes.

Cristiano Ronaldo quería convertirse en miembro del Real Madrid en 2008, pero Ferguson lo convenció de quedarse otra temporada (Imagen: Matthew Peters/Manchester United a través de Getty Images)

«Hice bien en calmarlo. Le dije que me negué a venderlo ese año, debido a Calderón. Dije:» Si hago eso, todo mi honor se ha ido, todo se ha ido, y no me importa si deberías estar en las gradas. No sé que no vendrá, pero no tengo que dejar que te vayas este año. «

Lo demás es historia. Ronaldo vio la temporada 2008/09 en Old Trafford antes de mudarse a Madrid por un costo de transferencia de £ 80 millones después de que Florentino Pérez Calderón hubiera reemplazado. La inversión resultó ser extremadamente valiosa para Los Blancos, mientras que Ferguson mantuvo su integridad.

Lo mismo puede no aplicarse a Isak después de que, según los informes, declaró su negativa a reembolsar el Newcastle. Y si Howe siguiera el enfoque de Ferguson, es posible que tenga que aceptar la perspectiva de que ISAK pase períodos significativos que buscan desde el banco.

Es prácticamente impensable en el paisaje de fútbol actual, pero tanto Howe como su propiedad saudita deben considerar ese escenario. No han surgido compradores claros que estén dispuestos a igualar sus rumores de £ 150 millones en una etapa tan tardía en la ventana de transferencia.

Eddie Howe ha sido colocado en una posición difícil con solo tres semanas restantes en la ventana de transferencia (Imagen: papá)

La rebelión reportada del internacional de Suecia ha hecho la asociación TalkSport de Gabby Agbonlaor y Ally McCoist Furious, que alcanzó su comportamiento el martes. Y la pareja cree que la capital de verano de Isak, incluida la omisión del viaje previamente sésico y la capacitación de Newcastle con los ex empleadores Real Sociedad, solo ha dañado su comercialización.

El ex Aston Villa -Frontman Agbonlaor rompió en Isak después de las últimas revelaciones y le preguntó: «¿Quién cree que es? Definicio de lo que ese club hizo por ti».

Escocia -Legend McCoist fortaleció el mensaje al preguntarse si el comportamiento de Isak lo convertiría en un candidato deseable para clubes de élite: «Si eres Liverpool, ¿es ese el tipo de persona que quieres firmar?»