Los comentarios de los medios españoles sobre Antony lo digo todo – ‘Capitán sin el brazalete’

Antony le mostró al Manchester United que la hierba a veces es más verde al otro lado con su gran desempeño en la Europa League por el Real Betis contra Nottingham Forest

Antony salvó un punto en la muerte en la Europa League (Imagen: José Breton/Pics Action/Nurphoto a través de Getty Images)

Antony continúa dando nueva vida a su carrera en el Manchester United con los medios españoles que saludan su última actuación como un capitán que muestra el brazalete menos.

El brasileño salvó un punto para el Real Betis contra el bosque de Nottingham de Ange Postecoglou en la Europa League. Forest fue 2-1 en el descanso después de la primera vez y los tres puntos parecieron llevar los puntos a la ciudad.

Antony, sin embargo, apareció en el minuto 85 en el poste de atrás y salvó el sonrojo de Manuel Pellegrini en casa. Los medios españoles elogiaron las habilidades del jugador de 25 años, porque recibió todos los cumplidos por tomar un punto en la muerte.

Betis Web saludó a Antony por nunca «rendirse en un partido contra varios animales reales». Además de su calificación 7/10, agregaron: «No le importaba [who he was facing]; El equipo mantuvo su coraje y actitud. Hoy era el capitán sin el brazalete. «

Marca admitió que Betis finalmente ganó el empate contra el bosque, con el objetivo de Antony una valiosa recompensa tardía contra «uno de los rivales más poderosos con los que se enfrentarán». Mientras tanto, Estadio Deportivo reclamó al extremo como el salvador del juego de Betis que era una «montaña rusa de emociones y oportunidades».

Esta reacción local es una prueba de la dedicación del brasileño de regresar a la forma desde su alejamiento del United. Los hombres de £ 80 millones se pusieron a favor de Old Trafford después de participar en Ajax en 2022, pero ciertamente encontraron su pie en España.

El extremo brilla en España (Imagen: actor Alcalde/Getty Images)

Antony fue a Betis en un acuerdo permanente por valor de £ 19 millones, después de un exitoso movimiento de préstamos la temporada pasada. Después del juego, el atacante le dio a los últimos tiempos agotadores, pero estaba satisfecho por el resultado.

Antony dijo: «Cansado. Los últimos tres meses han sido muy difíciles para mí. He estado entrenando con el equipo durante dos semanas, y todavía es un poco difícil, pero aquí en casa, con nuestros fanáticos, queríamos los tres puntos. Tenemos que continuar; tenemos otro juego el domingo».

El compañero de equipo Pablo Fornals reflejó los sentimientos de los medios españoles y afirmó que Antony volverá con Betis en su mejor momento. Él dijo: «En casi todas las entrevistas, la pregunta es la misma; si no se trata de él, se trata de ISCO.

«Son jugadores muy importantes; tiene un equilibrio que a todos los que jugaron en el ala les gustaría. Es importante que esté en forma, que gradualmente regrese al ritmo que tuvo el año pasado. Hoy, otro día, parecía nuevamente».

