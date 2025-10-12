Los comentarios de Bruno Fernandes muestran lo que realmente piensa sobre el papel del Manchester United

El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, ha luchado por alcanzar su mejor forma como centrocampista esta temporada, y sus últimos comentarios indican una continua insatisfacción.

Habla Bruno Fernández (Imagen: Hayters TV)

A primera vista, Bruno Fernandes no podría haber sido más positivo cuando se le preguntó sobre jugar en el centro del campo en el Manchester United.

«Me encanta jugar al fútbol, ​​sin importar la posición», dijo Fernandes antes de la victoria de Portugal por 1-0 en la clasificación para el Mundial contra Irlanda. «Me pueden poner de lateral, de extremo o de portero. Siempre haré lo mejor que pueda».

Pero fue el comentario posterior de Fernandes lo más revelador, mostrando que el creador de juego de 31 años no estaba nada contento con jugar un papel más profundo ante la insistencia del técnico Ruben Amorim. «Cada uno tiene sus preferencias», dice el capitán del United, Fernandes. «Pero tenemos que adaptarnos a las ideas del entrenador».

La clara inferencia de ese comentario es que Fernandes preferiría desempeñar un papel más avanzado, donde ha sido más efectivo para el United y puede proporcionar una mayor amenaza e influencia en ataque.

Se entiende que Fernandes y su equipo se han sentido ofendidos por informes recientes que afirman que no está contento con el papel que Amorim le sigue dando y que está desesperado por jugar más arriba en el campo, con más libertad.

El capitán del United, Fernandes, ha estado jugando en el centro del campo esta temporada y ha tenido dificultades para mostrar su mejor forma. (Imagen: Catherine Ivill – AMA/Getty Images)

Lo que es innegable es que la selección en el centro del campo no resta cualidades ofensivas a Fernandes. Quizás sea el jugador más creativo del United y el que tiene mayor amenaza de gol, pero esas armas quedan anuladas por el lugar donde juega actualmente.

En el mediocampo, Fernandes se ve obligado a pensar tanto en defensa como en ataque, algo que no le resulta natural. Es una mentalidad diferente, centrada en frustrar al rival cuando no tienes el balón, en lugar de en lo que puedes hacer con él en los pies, y ahí es donde Fernandes sobresale.

En su nuevo cargo, el objetivo de Fernandes a menudo no es desbloquear a la oposición, sino mantenerla bajo llave. Ese probablemente será el caso cuando el United regrese a la acción de la Premier League contra su archirrival Liverpool el domingo, donde Fernandes tendrá la tarea de ser más un saboteador que un ganador dado cómo probablemente se desarrollará el partido, con el equipo local disfrutando de más posesión, obligando al equipo de Amorim a una política de contención.

El técnico del United, Amorim, ha seguido desplegando al capitán Fernandes en un papel más profundo esta temporada. (Imagen: Getty)

Eso no significa que Fernandes no sea del todo apto para jugar de forma más central. Su ética de trabajo intrínseca y su voluntad de cubrir tanto terreno, como lo demuestran algunos desafíos clave en las etapas finales de la reñida victoria del United por 2-1 sobre el Chelsea, es una habilidad importante para un mediocampista.

Pero la insistencia de Amorim en apegarse a su controvertido sistema 3-4-2-1, con Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Amad o Mason Mount jugando como los dos detrás de Benjamin Sesko, significa que Fernandes ha tenido que aceptar que ahora es un centrocampista y jugará allí mientras su compatriota esté al mando.

En público, los jugadores rara vez se quejan del puesto que se les pide y del papel que deben desempeñar. Pero en privado, Fernandes ciertamente añora los días bajo Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick y Erik ten Hag, cuando podía desfilar por el campo y mostrar su prodigioso talento ofensivo sin tener que hacer el trabajo sucio.