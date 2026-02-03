Los cinco jugadores mejor pagados del Manchester United se quedaron sin un aumento salarial tras el fichaje de Erik ten Hag

El Manchester United quebró el verano pasado, pero su jugador mejor pagado sigue siendo una adquisición de Erik ten Hag.

El centrocampista del Manchester United Casemiro es el jugador mejor pagado del Club (Imagen: Copa/Getty Images)

Casemiro sigue siendo el que más gana del Manchester United a pesar de perderse un enorme aumento salarial. El centrocampista brasileño fue fichado procedente del Real Madrid en el verano de 2022 durante el reinado de Erik ten Hag por la friolera de £60 millones, que aumentaron a £70 millones en complementos.

El veterano firmó un contrato de £ 350,000 por semana en Old Trafford, lo que lo convirtió en el segundo jugador con mayores ingresos del club en ese momento, solo detrás de Cristiano Ronaldo, quien se fue a fines de 2022. Casemiro ha ocupado ese puesto desde entonces, y solo el capitán Bruno Fernandes gana cerca de su salario de £ 300,000 por semana, según Spotrac.

Eso explica en cierta medida por qué el United decidió dejar ir a Casemiro al final de la temporada, y su lucrativo contrato finalmente expira este verano. Al liberar los salarios que de otro modo habría recibido el jugador de 33 años, el United podría conseguir un gran fichaje en la ventana de transferencias de verano.

Sorprendentemente, Casemiro podría haber tenido aún más dinero si el United hubiera ganado la Europa League la temporada pasada. Según los informes, una cláusula en su contrato significaba que su salario aumentaría a £ 500.000 por semana si vencían al Tottenham, lo que le daría a la jerarquía del club un lado positivo.

A pesar de ser cómodamente el mejor jugador del United desde que se unió al club, Fernandes también podría irse en el verano en medio del interés de Arabia Saudita. Sin embargo, ha marcado más de quince goles sólo en liga esta temporada, lo que demuestra su importancia.

El capitán del club, Bruno Fernandes, recibe el segundo salario más alto (Imagen: Getty Images)

El tercero en la lista es el central Matthijs de Ligt, quien firmó un contrato de £195,000 por semana hasta junio de 2029 después de llegar procedente del Bayern Munich en 2024. El holandés aún tiene que justificar completamente su enorme salario, aunque las lesiones y la inestabilidad gerencial han influido.

Harry Maguire, en un momento ridiculizado por su fichaje récord de £ 80 millones, ha dado un giro en las últimas temporadas y se ha convertido en un favorito de los fanáticos en Old Trafford, aunque todavía recauda considerables £ 190,000 a la semana por sus servicios. Cumplirá 33 años en marzo y terminará contrato al final de esta temporada.

Completando el top cinco está el fichaje de verano de Matheus Cunha por £180.000 por semana. El brasileño de 26 años ahora está encontrando su lugar en el United después de un comienzo de temporada lento.

Los fichajes del Manchester United Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko y Matheus Cunha están entre los 10 primeros (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images))

Lo único que falta es el fichaje de verano de Benjamin Sesko, que gana £160.000 a la semana. El resto del top 10 está formado por Luke Shaw, Mason Mount, Bryan Mbeumo y Noussair Mazraoui.

Sorprendentemente, el graduado de la academia Kobbie Mainoo gana £25.000 a la semana, mientras que Patrick Dorgu, que está en forma, gana £40.000 a la semana.

Los que más ganan del Manchester United

1. Casemiro: 350.000 libras esterlinas por semana (18,2 millones de libras esterlinas al año)

2. Bruno Fernandes: 300.000 libras esterlinas por semana (15,6 millones de libras esterlinas al año)

3. Matthijs de Ligt: £195.000 por semana (£10,1 millones al año)

4. Harry Maguire: £190.000 por semana (£9,9 millones por año)

5. Matheus Cunha: £180.000 por semana (£9,4 millones por año)