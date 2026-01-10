Los chats privados del Real Madrid y el cambio de Pep Guardiola dieron forma a los planes de contingencia del Manchester City en enero

El Manchester City juega contra el Exeter en la Copa FA este fin de semana y el uso de la academia por parte de Pep Guardiola se vio favorecido por un partido juvenil el mes pasado.

Nico O’Reilly no fue el único joven del Manchester City que impresionó en Madrid (Imagen: )

Pep Guardiola tenía mucho de qué alegrarse cuando regresó de Madrid el mes pasado. Su nuevo equipo había encontrado la manera de ganar en el Bernabéu, recuperar su posición en la Liga de Campeones tras la sorprendente derrota ante el Bayer Leverkusen y ofrecer más potencial de lo que podían lograr.

Lo que hizo que la victoria en Manchester City fuera aún más especial fue que el jugador del partido fue el local Nico O’Reilly. La Sub-19 estuvo presente en un estadio especial para ver al lateral izquierdo reconvertido ser el hombre más genial del Bernabéu y ayudar a inspirar una gran remontada.

En el regreso a Manchester, la atención de Guardiola se centró en otro resultado. Llegó al campo de entrenamiento decidido a llegar al fondo de lo ocurrido al principio de la jornada, cuando el Juvenil A venció al Real Madrid por 4-0.

Esto en sí mismo es un resultado explicativo. El equipo de Ben Wilkinson se había encontrado en problemas en las primeras etapas de la UEFA Youth League, pero una victoria por 6-0 sobre Leverkusen, seguida de una actuación contundente en Madrid, devolvió la confianza al equipo en que pueden con todo.

«Fue una gran victoria para nosotros. Es el segundo año que hago este trabajo y una de las cosas en las que nos hemos quedado cortos es que cuando jugamos contra otras potencias del fútbol europeo probablemente no habremos ganado lo suficiente», dijo Wilkinson al periódico. Noticias de la noche de Manchester. “Poder ir allí y ganar, y ganar como lo hicimos con un marcador convincente y una actuación, fue un día muy agradable.

«Desde la perspectiva de la academia, fue un día perfecto para nosotros. Ganar 4-0 fue una gran declaración para nosotros y luego llegar allí». [Champions League] Todos en ese estadio están un poco asombrados y, por eso, ver a Nico luciendo tan cómodo en ese ambiente, jugando tan bien y mostrando verdadera madurez y siendo recompensado con el papel de hombre del partido, fue un día increíble para todos los asociados con la academia, para Nico y para todos los que han estado en su viaje.

«Para que nuestros muchachos puedan sentarse y ver eso, no hay mejor mensaje que podamos darles que mostrarles eso porque les muestra que hay un camino».

Guardiola no suele prestar atención a demasiados resultados juveniles por culpa del entorno. Habiendo llegado a un país donde los equipos juveniles juegan contra equipos mayores, no juzga la efectividad del formato juvenil en Inglaterra y dijo el viernes que el mayor problema en la academia es que «juegan frente a diez personas».

Sin embargo, el técnico no necesita hablar en ningún momento de lo grande que es ganarle al Real Madrid, por lo que el 4-0 cobró importancia y se propuso saber más al respecto. Una semana después de la victoria, el capitán sub-19, Divine Mukasa, inició la victoria en cuartos de final de la Copa Carabao sobre el Brentford, el defensa estrella Stephen Mfuni estaba en el banquillo y el centrocampista Charlie Gray, autor del primer gol en la victoria del Madrid, salió del banquillo para debutar.

Gray obtuvo su comienzo en el entrenamiento esa semana, pero será interesante ver qué se necesita para llamar la atención del entrenador. El talento es una cosa, pero también hay que conocer el carácter de un jugador y jugar contra grandes oponentes es una gran ventaja.

«Tengo que ver quiénes son. No quiero preguntarles qué hacer, quiero ver quiénes son, y luego veremos. No se trata de las habilidades, no sólo de las habilidades. Se trata de muchas cosas», dijo Guardiola el viernes.

«Déjame ver. Cuando estoy allí y miro, veo. Y estoy bien. Y si no soy bueno, tengo entrenadores asistentes que también lo son. Con cuatro, seis, ocho ojos podemos darnos cuenta de quiénes son. Tengo que descubrirlos. Lo mismo ocurre con Antoine, tenemos que verlos. Ese es nuestro trabajo, no se trata de hacer esto o aquello, hay que jugar. Muéstramelo. ‘Muéstrame el dinero’, como en la película».

Guardiola supo en diciembre que tendría que depender más de la academia debido a las lesiones del City y con Omar Marmoush y Rayan Ait-Nouri listos para representar a su país en la Copa Africana de Naciones. Normalmente cuatro jugadores de la cantera entrenan al mismo tiempo que el primer equipo, pero ahora esto ha aumentado a seis o siete.

Sin embargo, fue el partido de la Youth League en el Real Madrid y las conversaciones que siguieron lo que le dio a Guardiola lo que necesitaba para ver cuánto podía ayudar la academia. Se volverán a utilizar contra Exeter el sábado y los jugadores clave del Madrid podrían volver a estar al frente de la línea.