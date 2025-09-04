Los cambios drásticos de la ciudad de hombre dejan grandes preguntas de transferencia para Hugo Viana

Manchester City se ha liberado de algunos de sus jugadores más usados ​​de la temporada pasada, entonces, ¿cómo dejan de jugar como ese lado?

Ederson y Akanji han salido de Manchester City

Hugo Viana fue traído para supervisar el cambio en el Manchester City cuando llegó como reemplazo de Txiki Begiristain. El nuevo director deportivo recibió instrucciones de dar una evaluación justa de las deficiencias del equipo la temporada pasada, y luego descubrirlos para la nueva campaña.

El talento fue identificado rápidamente, con cuatro jugadores llegando antes de la Copa Mundial del Club. Para equilibrar a todos los recién llegados, ha habido un desagüe de las cabezas experimentadas que la ciudad dio tanto éxito bajo Pep Guardiola.

Pero no solo eso, el comienzo de esta campaña incluso ha indicado una desviación real en los últimos 12 meses. Ederson, Ilkay Gundogan y Manu Akanji, quienes abandonaron el club durante las últimas 48 horas, fueron los cuartos más, sexto más y octavo más utilizado por Guardiola la temporada pasada.

Más a menudo, estaban en el equipo que alcanzó la calificación de la Liga de Campeones la temporada pasada, pero desde entonces se le ha dicho que irá a otro lugar.

De los 11 jugadores más utilizados el año pasado, Josko Gvardiol (primero) no pateó una pelota esta temporada debido a una lesión. Ni Savinho (11º) y Mateo Kovacic (10º) se han perdido dos juegos (noveno) y ninguno ha comenzado.

Solo uno de esos 11 comenzó esta temporada con las tres competiciones: Erling Haaland. Parte de esto no se puede ayudar, y esperaría que los juegos de Gvardiol, Foden y Savinho sean cuando se recuperan de sus respectivos problemas.

Sin embargo, los cambios son sombríos. Los jugadores que han impuesto la deuda para la temporada pasada no pueden combinarla porque no juegan.

Eso ejerce la presión sobre los nuevos jugadores, aquellos que están preparados para la reconstrucción que Viana lidera con Guardiola con £ 350 millones gastados en los últimos dos colgantes de transferencia.

En el campo, las ups de la línea de relativamente reciente son bastante irreconocibles, con Kevin de Bruyne también se fue al comienzo del verano. Guardiola resuelve su mejor XI para este año que una cosecha de jugadores en gran medida diferente.

El problema de la primera semana de juego es que el equipo sufre los mismos malos resultados y contratiempos en los partidos. Incluso si la forma en que otorgan objetivos no es idéntica, todavía no se dan cuenta de responder cuando las cosas van en contra de ellos y son más débiles de lo que tienen que ser en ambas cajas.

Guardiola insiste en que este es un juego de espera y que ha visto muchas cosas buenas, y eso podría ser cierto. Viana podría hacer eso, porque si los jugadores que salen fueran vistos como el problema, no hay excusa para los nuevos reclutas que no son la solución.

