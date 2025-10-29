Los aspirantes del Six Man City afrontan una eliminatoria de copa de 90 minutos para llegar al XI de la Premier League

Pep Guardiola cambiará su plantilla del Manchester City para el partido de la Copa Carabao contra el Swansea City el miércoles por la noche.

Rayan Cherki y Omar Marmoush podrían unirse al Manchester City para el viaje a Swansea City en la Copa Carabao

El Manchester City está preparado para realizar cambios importantes en su plantilla para el partido de la Copa Carabao de esta noche contra el Swansea City.

Los Blues buscarán un lugar entre los octavos de final cuando viajen al sur de Gales y serán grandes favoritos contra los anfitriones del campeonato.

Dada la agitada agenda, Pep Guardiola cambiará de equipo y se espera que jugadores como Erling Haaland y Gianluigi Donnarumma tengan la noche libre.

Es una oportunidad para que los jugadores del equipo reclamen un lugar en la Premier League XI cuando el mejor jugador regrese con los visitantes al Etihad el domingo en un choque entre dos de los cinco mejores.

La derrota del City ante el Aston Villa la última vez podría abrir la puerta para que algunos posibles titulares del Swansea se ganen un lugar en la alineación del fin de semana.

Se espera que Rayan Cherki y Omar Marmoush estén en el equipo para la eliminatoria de copa después de largas ausencias por lesiones. El único inicio de Cherki con el City hasta el momento se produjo en la derrota ante el Tottenham a principios de agosto, mientras que el de Marmoush llegó en Brighton la semana siguiente.

Ambos necesitan minutos de partido y ambos podrían encontrarse en el equipo contra Bournemouth, ya que Oscar Bobb y Savinho no lograron brillar para Villa. Se espera que Marmoush lidere la línea en ausencia de Haaland, pero a menudo ha estado desplegado en la izquierda durante su estancia en el City, mientras que Cherki es capaz de jugar en la primera línea.

Es un escenario similar para Mateo Kovacic, quien aún no ha jugado con el City esta temporada después de someterse a una cirugía del tendón de Aquiles en el verano. Dado que Guardiola ha confirmado que Rodri aún no está listo para regresar y que Nico González solo fue considerado lo suficientemente apto para el banco de Midlands, el croata esperará ser un recordatorio de sus habilidades como jugador natural.

Rico Lewis entrará en el once titular después de jugar en el centro del campo e impresionar ante el Villarreal. El joven de 20 años no ha ocultado su deseo de jugar más adelante y parece haber caído en desgracia como lateral derecho. Una actuación impresionante en el sur de Gales al menos haría reflexionar a Guardiola.

Es probable que James Trafford consiga el goleador, aunque las posibilidades de que el fichaje de verano Donnarumma releve al equipo son escasas, y es una situación similar para Nathan Aké, que fue un titular sorpresa contra el Everton, pero está por debajo del orden jerárquico defensivo.

