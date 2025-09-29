Los 54 trofeos de fantasmas o yotei revelaron antes del lanzamiento del jueves

El 2 de octubre, el lanzamiento se lanzará el 2 de octubre y el sucesor del increíblemente popular espíritu de Tsushima de 2020

Aquí hay todos los trofeos para Ghost o Yotei. (Imagen: Sony)

Muchos PlayStation 5 -Gamers cuentan los días hasta que se quedan atrapados en el último título exclusivo, Espíritu de Yotei. El 2 de octubre, es el sucesor del espíritu increíblemente popular de Tsushima de 2020 con este último juego que los jugadores exploran una extensa región de Japón en el año 1603.

Yotei presentó a un nuevo protagonista que está en el infierno para impulsar a las personas que mataron a su familia. El desarrollador Sucker Punch ha creado un nuevo mundo abierto para explorar, con una variedad de nuevas armas para controlar con un diseño de combate emocionante.

Una gran parte de lo que hizo que el fantasma de Tsushima fuera tan popular fue la extensa lista de trofeos que los jugadores podían aprovechar durante su viaje. Espíritu de Yotei Continúa esa tendencia con un nuevo conjunto de trofeos para desbloquear lo que parece ser una platinatrofia bastante simple para alcanzar.

Aunque el juego no sale por unos días, la lista de trofeos para Ghost o Yotei ya está disponible para ver en línea. Todos he mencionado todos los trofeos a continuación, para que los jugadores puedan obtener una ventaja en la planificación de su búsqueda de trofeos, así como un consejo sobre cómo obtener el juego por £ 23 menos que el precio digital de £ 69.99.

Advertencia de spoiler: Las siguientes descripciones de trofeos pueden contener importantes spoilers de recuperación para Ghost o Yotei. Ve con cuidado.

El espíritu de Yotei se desarrolla en la región de Ezo de Japón. (Imagen: Sony)

Espíritu completo del Trofeo Yotei -Lista

Pulgada legendaria – Obtener todos los trofeos – Platina

– Obtener todos los trofeos – Platina La serpiente – Cruza el primer nombre de tu faja – Bronce

– Cruza el primer nombre de tu faja – Bronce El oni – El fuego de un señor de la guerra cruel – bronce

– El fuego de un señor de la guerra cruel – bronce El kitsune – Envíe el spmaster de Saito a la sombra – Bronce

– Envíe el spmaster de Saito a la sombra – Bronce Dragón – Obtén a los primogénitos favoritos – Bronce

– Obtén a los primogénitos favoritos – Bronce La araña – Vesta el hijo de un tirano – bronce

– Vesta el hijo de un tirano – bronce El Onryō descansa – Encuentra un futuro fuera de la caza – oro

– Encuentra un futuro fuera de la caza – oro La mujer detrás de la máscara – Muestra gracia a la hija del inauxor – Bronce

– Muestra gracia a la hija del inauxor – Bronce Lobos gemelos – Rentig con un espíritu del pasado – Bronce

– Rentig con un espíritu del pasado – Bronce Ira del onryō – Experimente la noche del árbol ardiente – Bronce

– Experimente la noche del árbol ardiente – Bronce Forma del yari – Ayuda a Sensei Takahashi defender su dojo – Silver

– Ayuda a Sensei Takahashi defender su dojo – Silver Camino de la Kusarisa – Ayuda Master Enomoto son confrontales de nieto – Silver

– Ayuda Master Enomoto son confrontales de nieto – Silver Camino del Odachi – Ayuda al dojo del maestro Yoshida a defenderse en la última batalla – Silver

– Ayuda al dojo del maestro Yoshida a defenderse en la última batalla – Silver De un espíritu a otro – Compre el cuchillo de un héroe legendario. Bronce

– Compre el cuchillo de un héroe legendario. Bronce Sittisynu – Comparte una comida con Huci – Bronce

– Comparte una comida con Huci – Bronce Un momento para respirar -Obtenga una puntuación perfecta en Ku-e-Shinok-Bronze

-Obtenga una puntuación perfecta en Ku-e-Shinok-Bronze Incomparable – Vesta Takezo el incomparable en la cima del Monte Yōtei – Bronce

– Vesta Takezo el incomparable en la cima del Monte Yōtei – Bronce Kuni -Fefender – Ayuda a Hana a proteger sus granjas – Bronce

– Ayuda a Hana a proteger sus granjas – Bronce Regalo para la destrucción – Ayuda a Ina de Oni -Riders a evitar – Bronce

– Ayuda a Ina de Oni -Riders a evitar – Bronce Llamar a un amigo – Elija un nombre para su caballo – Bronce

– Elija un nombre para su caballo – Bronce Cadera – Realizar un arma parada durante un impasse – bronce

– Realizar un arma parada durante un impasse – bronce Búho búho – Use un asesinato de Kusalama para matar a un enemigo desde la distancia – Bronce

– Use un asesinato de Kusalama para matar a un enemigo desde la distancia – Bronce Mi sayard – Carga de hombro o tifón patear a un enemigo de un acantilado hasta su muerte – Bronce

– Carga de hombro o tifón patear a un enemigo de un acantilado hasta su muerte – Bronce Dejaste caer esto – Desfreir y matar a un enemigo con su propia arma – Bronce

– Desfreir y matar a un enemigo con su propia arma – Bronce El horror – Deje que 20 enemigos colapsen con el miedo con la ayuda del aullido de Onerryō. – Bronce

– Deje que 20 enemigos colapsen con el miedo con la ayuda del aullido de Onerryō. – Bronce Vuelo de sake – Recoja 10 macetas llenas de sake. – Bronce

– Recoja 10 macetas llenas de sake. – Bronce Muy convincente – Sujeto 10 enemigos. – Bronce

– Sujeto 10 enemigos. – Bronce Encantador – Actualice 10 encantos al menos una vez. – Bronce

– Actualice 10 encantos al menos una vez. – Bronce Como padre, como hija – Actualice la hoja de lobo por completo. – Bronce

– Actualice la hoja de lobo por completo. – Bronce Puro decorativo – Compre 30 piezas de equipo de tocador. – Bronce

– Compre 30 piezas de equipo de tocador. – Bronce Para todas las ocasiones – Adquirir toda la armadura. – Plata

– Adquirir toda la armadura. – Plata Herramientas de un guerrero – Obtenga todas las armas cuerpo a cuerpo. – Bronce

– Obtenga todas las armas cuerpo a cuerpo. – Bronce Alinear – Adquirir toda la gama de armas. – Bronce

– Adquirir toda la gama de armas. – Bronce Rápido – Obtenga todas las armas de fuego rápido. – Bronce

– Obtenga todas las armas de fuego rápido. – Bronce Herencia – Compre los encantos de sus padres en lo más destacado de la montaña Yōtei. – Bronce

– Compre los encantos de sus padres en lo más destacado de la montaña Yōtei. – Bronce Regalos para un espíritu – Recoge 8 ofertas sobre el Onerryō. – Bronce

– Recoge 8 ofertas sobre el Onerryō. – Bronce Zorro de tramposo – Resuelva las nueve cajas de rompecabezas de las colas. – Bronce

– Resuelva las nueve cajas de rompecabezas de las colas. – Bronce El ojo de un artista -Completo todas las pinturas Sumi-e. – Bronce

-Completo todas las pinturas Sumi-e. – Bronce Recuerdo – Personalizar una escena en modo fotográfico. – Bronce

– Personalizar una escena en modo fotográfico. – Bronce Guardián de Inari – Reciba la máscara Fox después de completar todas las guaridas de Fox. – Bronce

– Reciba la máscara Fox después de completar todas las guaridas de Fox. – Bronce Como madre tanto hija – Aprenda todos los Shamis – Números. – Bronce

– Aprenda todos los Shamis – Números. – Bronce Lobos de Ezo – Completa todas las cuevas de lobo. – Bronce

– Completa todas las cuevas de lobo. – Bronce Cuerpo, mente y mente – Complete todos los ataques de bambú, carpintería y aguas termales. – Bronce

– Complete todos los ataques de bambú, carpintería y aguas termales. – Bronce Pez lanza – lanza 5 peces con el yari. – Bronce

– lanza 5 peces con el yari. – Bronce Maestro Bounty Hunter – Completa todas las primas. – Oro

– Completa todas las primas. – Oro Momentos de reflexión – Encuentra 30 altares de reflexión. – Plata

– Encuentra 30 altares de reflexión. – Plata Niño de de Berg – Resuelva todos los rompecabezas relicarios en la montaña. – Bronce

– Resuelva todos los rompecabezas relicarios en la montaña. – Bronce Bien con monedas – Gana un encanto de jugar a Zeni Hajiki. – Bronce

– Gana un encanto de jugar a Zeni Hajiki. – Bronce Hogar – Juega un número Shamis durante el campamento. – Bronce

– Juega un número Shamis durante el campamento. – Bronce Habla con el país – Bend o juega Shamis en 10 lugares especiales en Ezo. – Bronce

– Bend o juega Shamis en 10 lugares especiales en Ezo. – Bronce Para los vivos – Rid ezo de todos los yōtei seis campamentos. – Plata

– Rid ezo de todos los yōtei seis campamentos. – Plata Cepillar – Muerte un enemigo por fuego. – Bronce

– Muerte un enemigo por fuego. – Bronce Dos como uno – Completa un impasse o asesinato exitoso con un compañero. – Bronce

– Completa un impasse o asesinato exitoso con un compañero. – Bronce Lobos – Use una olla vacía para activar un cordón de lobo. – Bronce

Espíritu de Yotei (PS5) £ 69.99 £ 47.17 Argos | Topcashback Compre ahora en Argos | Topcashback Tome Ghost o Yotei para la PS5 por £ 23 menos de lo normal en Argos y Topcashback.

Espíritu de Yotei se lanza a un precio de £ 69.99 cuando se compra digitalmente en la tienda PlayStation, pero hay una manera de obtenerlo mucho más barato para aquellos que eligen recoger una copia física. Argos vende el juego por £ 62.99 y una oferta de Topcashback ¿Pueden otras £ 15 del precio de venta correcto?