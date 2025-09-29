Los 54 trofeos de fantasmas o yotei revelaron antes del lanzamiento del jueves

El 2 de octubre, el lanzamiento se lanzará el 2 de octubre y el sucesor del increíblemente popular espíritu de Tsushima de 2020
Muchos PlayStation 5 -Gamers cuentan los días hasta que se quedan atrapados en el último título exclusivo, Espíritu de Yotei. El 2 de octubre, es el sucesor del espíritu increíblemente popular de Tsushima de 2020 con este último juego que los jugadores exploran una extensa región de Japón en el año 1603.
Yotei presentó a un nuevo protagonista que está en el infierno para impulsar a las personas que mataron a su familia. El desarrollador Sucker Punch ha creado un nuevo mundo abierto para explorar, con una variedad de nuevas armas para controlar con un diseño de combate emocionante.
Una gran parte de lo que hizo que el fantasma de Tsushima fuera tan popular fue la extensa lista de trofeos que los jugadores podían aprovechar durante su viaje. Espíritu de Yotei Continúa esa tendencia con un nuevo conjunto de trofeos para desbloquear lo que parece ser una platinatrofia bastante simple para alcanzar.
Aunque el juego no sale por unos días, la lista de trofeos para Ghost o Yotei ya está disponible para ver en línea. Todos he mencionado todos los trofeos a continuación, para que los jugadores puedan obtener una ventaja en la planificación de su búsqueda de trofeos, así como un consejo sobre cómo obtener el juego por £ 23 menos que el precio digital de £ 69.99.
Advertencia de spoiler: Las siguientes descripciones de trofeos pueden contener importantes spoilers de recuperación para Ghost o Yotei. Ve con cuidado.
Espíritu completo del Trofeo Yotei -Lista
- Pulgada legendaria – Obtener todos los trofeos – Platina
- La serpiente – Cruza el primer nombre de tu faja – Bronce
- El oni – El fuego de un señor de la guerra cruel – bronce
- El kitsune – Envíe el spmaster de Saito a la sombra – Bronce
- Dragón – Obtén a los primogénitos favoritos – Bronce
- La araña – Vesta el hijo de un tirano – bronce
- El Onryō descansa – Encuentra un futuro fuera de la caza – oro
- La mujer detrás de la máscara – Muestra gracia a la hija del inauxor – Bronce
- Lobos gemelos – Rentig con un espíritu del pasado – Bronce
- Ira del onryō – Experimente la noche del árbol ardiente – Bronce
- Forma del yari – Ayuda a Sensei Takahashi defender su dojo – Silver
- Camino de la Kusarisa – Ayuda Master Enomoto son confrontales de nieto – Silver
- Camino del Odachi – Ayuda al dojo del maestro Yoshida a defenderse en la última batalla – Silver
- De un espíritu a otro – Compre el cuchillo de un héroe legendario. Bronce
- Sittisynu – Comparte una comida con Huci – Bronce
- Un momento para respirar -Obtenga una puntuación perfecta en Ku-e-Shinok-Bronze
- Incomparable – Vesta Takezo el incomparable en la cima del Monte Yōtei – Bronce
- Kuni -Fefender – Ayuda a Hana a proteger sus granjas – Bronce
- Regalo para la destrucción – Ayuda a Ina de Oni -Riders a evitar – Bronce
- Llamar a un amigo – Elija un nombre para su caballo – Bronce
- Cadera – Realizar un arma parada durante un impasse – bronce
- Búho búho – Use un asesinato de Kusalama para matar a un enemigo desde la distancia – Bronce
- Mi sayard – Carga de hombro o tifón patear a un enemigo de un acantilado hasta su muerte – Bronce
- Dejaste caer esto – Desfreir y matar a un enemigo con su propia arma – Bronce
- El horror – Deje que 20 enemigos colapsen con el miedo con la ayuda del aullido de Onerryō. – Bronce
- Vuelo de sake – Recoja 10 macetas llenas de sake. – Bronce
- Muy convincente – Sujeto 10 enemigos. – Bronce
- Encantador – Actualice 10 encantos al menos una vez. – Bronce
- Como padre, como hija – Actualice la hoja de lobo por completo. – Bronce
- Puro decorativo – Compre 30 piezas de equipo de tocador. – Bronce
- Para todas las ocasiones – Adquirir toda la armadura. – Plata
- Herramientas de un guerrero – Obtenga todas las armas cuerpo a cuerpo. – Bronce
- Alinear – Adquirir toda la gama de armas. – Bronce
- Rápido – Obtenga todas las armas de fuego rápido. – Bronce
- Herencia – Compre los encantos de sus padres en lo más destacado de la montaña Yōtei. – Bronce
- Regalos para un espíritu – Recoge 8 ofertas sobre el Onerryō. – Bronce
- Zorro de tramposo – Resuelva las nueve cajas de rompecabezas de las colas. – Bronce
- El ojo de un artista -Completo todas las pinturas Sumi-e. – Bronce
- Recuerdo – Personalizar una escena en modo fotográfico. – Bronce
- Guardián de Inari – Reciba la máscara Fox después de completar todas las guaridas de Fox. – Bronce
- Como madre tanto hija – Aprenda todos los Shamis – Números. – Bronce
- Lobos de Ezo – Completa todas las cuevas de lobo. – Bronce
- Cuerpo, mente y mente – Complete todos los ataques de bambú, carpintería y aguas termales. – Bronce
- Pez lanza – lanza 5 peces con el yari. – Bronce
- Maestro Bounty Hunter – Completa todas las primas. – Oro
- Momentos de reflexión – Encuentra 30 altares de reflexión. – Plata
- Niño de de Berg – Resuelva todos los rompecabezas relicarios en la montaña. – Bronce
- Bien con monedas – Gana un encanto de jugar a Zeni Hajiki. – Bronce
- Hogar – Juega un número Shamis durante el campamento. – Bronce
- Habla con el país – Bend o juega Shamis en 10 lugares especiales en Ezo. – Bronce
- Para los vivos – Rid ezo de todos los yōtei seis campamentos. – Plata
- Cepillar – Muerte un enemigo por fuego. – Bronce
- Dos como uno – Completa un impasse o asesinato exitoso con un compañero. – Bronce
- Lobos – Use una olla vacía para activar un cordón de lobo. – Bronce
Espíritu de Yotei (PS5)
£ 69.99
£ 47.17
Argos | Topcashback
Compre ahora en Argos | Topcashback
Tome Ghost o Yotei para la PS5 por £ 23 menos de lo normal en Argos y Topcashback.
Espíritu de Yotei se lanza a un precio de £ 69.99 cuando se compra digitalmente en la tienda PlayStation, pero hay una manera de obtenerlo mucho más barato para aquellos que eligen recoger una copia física. Argos vende el juego por £ 62.99 y una oferta de Topcashback ¿Pueden otras £ 15 del precio de venta correcto?
Jugadores que hacen Una nueva cuenta de topcashback El uso de nuestro enlace único se recompensa con un bono de registro de £ 15. Eso absorbe efectivamente el precio del juego a £ 47.17 tan pronto como el dinero trajo su camino de regreso a su cuenta.