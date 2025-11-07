Lo único que tienen Pep Guardiola y Man City ahora en la batalla con Liverpool FC y Arsenal

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, habló sobre su equipo de cara al partido contra el Liverpool y la carrera por el título contra el Arsenal.

pep guardiola

Pep Guardiola está listo para que el Manchester City le dé al Liverpool una pelea que nunca llegó la temporada pasada.

Los dos equipos se han enfrentado durante la mayor parte de la década de Guardiola en el fútbol inglés, pero en medio de una crisis de lesiones el año pasado, los Blues vieron caer sus estándares. Hubo actuaciones modestas en ambos partidos contra el Liverpool, con dos porteros y dos jugadores de la cantera llenando el banquillo durante la derrota en Anfield en diciembre pasado, antes de que cuatro nuevos fichajes para el regreso en marzo no lograran ninguna mejora.

Las cosas volvieron a parecer sombrías para el City después de cinco partidos esta temporada, cuando se encontraron a ocho puntos de un equipo de Arne Slot que había tenido un comienzo perfecto en la defensa del título. Sin embargo, los Blues comienzan el fin de semana por delante en la tabla después de una notable pérdida de forma por parte del Liverpool y querrán aprovechar su ventaja de jugar en casa para alejarse más.

Por mucha atención que se preste a Erling Haaland después de su formidable comienzo de temporada, Guardiola ahora tiene un equipo mucho mejor al que recurrir que el año pasado en el apogeo de sus luchas. La derrota del mes pasado ante el Aston Villa es ahora su única derrota en sus últimos trece partidos en todas las competiciones, lo que significa que afrontan este partido con mucho más optimismo y confianza.

«Si ves el banquillo ahora, tenemos armas para cambiar dinámicas y cambiar sistemas. Lo único que pido es que estén preparados», dijo Guardiola. «Los muchachos que están en el banco desde el minuto uno tienen que sentir que están jugando y listos, porque hoy puedes tener un gran impacto desde el banco. No tuvimos eso la temporada pasada.

«Creo que las sensaciones son mejores, pero tenemos que demostrarlo de nuevo. Las dos últimas victorias nos han ayudado de nuevo. Después de la derrota en Villa, Swansea nos ayudó de nuevo en la forma en que jugamos».

«Mostramos muchas cosas buenas en ese partido, atacando un bloque bajo, especialmente en la segunda mitad, y luego Bournemouth y Dortmund nos ayudaron mucho. Sabemos el rival que tenemos.

«Vi el partido contra el Madrid, la calidad del mismo. [Liverpool] tenerlo en todas las posiciones es excelente. Es un equipo top, pero estamos con nuestra gente.

«Ojalá vengan a celebrar mi aniversario y podamos vencer juntos a un rival importante».

Ambos equipos intentan mantenerse a poca distancia del líder Arsenal, que tiene una ventaja de seis puntos en la cima de la tabla. El impulso lo tienen los Gunners, especialmente porque sus dos mayores rivales se enfrentan este fin de semana, pero el equipo de Guardiola tiene un historial de recuperarlos a lo largo de una larga temporada.

“Si siguen así y no encajan goles será casi imposible, pero siempre esperas ser mejores y que puedan dejar puntos”, afirmó.

«Todo lo que podemos hacer es ganar nuestros partidos y estar cerca. Tienen que venir aquí y viviremos muchas cosas esta temporada. Después del proceso de reconstrucción del club y del equipo, de estar allí durante los últimos dos o tres años y de ir al mercado durante muchos años, ahora están aquí».

«Por supuesto que es excepcional lo que han estado haciendo durante dos o tres temporadas. Cada vez parece que está más cerca, pero estamos a principios de noviembre y entonces nadie puede ganar el título. Puedes perderlo, pero no puedes ganarlo».

