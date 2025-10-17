Lo último del Man United: se elabora la lista de transferencias a medida que surge el ‘problema’ de Ruben Amorim con el jugador

El Manchester United se enfrenta a su acérrimo rival, el Liverpool, este fin de semana, pero el técnico Reuben Amorim, objeto de críticas, se enfrenta a una serie de problemas fuera del campo.

Mainoo (centro) todavía no ha jugado muchos minutos esta temporada (Imagen: DARREN STAPLES, AFP vía Getty Images)

Liverpool y Manchester United aún no han encontrado su forma esta temporada, lo que hace que el próximo choque de fin de semana sea aún más emocionante. A pesar de un buen comienzo con cinco victorias consecutivas, el Liverpool se ha topado con un obstáculo, perdiendo tres partidos seguidos en todas las competiciones.

Old Trafford ha visto una afluencia de nuevos talentos, incluidos Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo y Mathues Cunha, quienes han sido contratados para fortalecer el ataque del United. Sin embargo, aún no han tenido éxito como equipo, lo que los deja en el décimo lugar de la Premier League con sólo tres victorias en siete partidos. El partido del domingo ofrece la oportunidad de reactivar la temporada.

Aunque la ventana de transferencias se ha cerrado y enero todavía está lejos, continúa la especulación en torno al equipo de Amorim, y parece probable que se produzcan importantes movimientos de jugadores. A la luz de estos rumores y del inminente encuentro de este fin de semana, MEN investiga las últimas noticias que salen de Old Trafford.

El ‘problema personal’ de Amorim con Mainoo

El exdefensor del United Paul Parker sugiere que Amorim tiene un problema personal con el mediocampista Kobbie Mainoo. El joven prometedor ha visto poca acción en lo que va de temporada, a pesar de haber sido elogiado en los últimos años por sus impresionantes habilidades y su capacidad para desempeñarse al más alto nivel con facilidad.

Erik ten Hag era un gran admirador de Mainoo y le dio su gran avance, lo que le llevó a ser seleccionado para Inglaterra en la Eurocopa de 2024. Sin embargo, Amorim no tiene ningún interés en él y sus minutos se han deteriorado enormemente.

Mainoo quiere jugar antes del Mundial (Imagen: (Foto de Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images))

En declaraciones a MyBettingSites, Parker dijo: «También tenemos que preguntarnos por qué Mainoo no ha sido utilizado en ese mediocampo. En algún lugar, porque lo he visto, tiene que ser personal. Tiene que ser personal, y la verdad tiene que decirse en alguna parte. No le agrada, o no le agrada como jugador. No tiene ningún sentido en absoluto».

Mainoo ha sido objeto de especulaciones sobre transferencias después de expresar interés en una mudanza temporal para la Copa Mundial del próximo año durante el verano. Parker dijo: «Causaría grandes problemas si dejaran ir a Mainoo porque es un chico local. Pero no se trata sólo de eso. Se trata de lo que logró en poco tiempo, y no tuvo el tiempo ni el respeto».

Se han identificado tres posibles adquisiciones

Se espera que el robusto mediocampista Casemiro se vaya cuando expire su contrato al final de esta temporada, mientras que Mainoo también podría estar destinado a una mudanza, lo que significa que el United buscará centrocampistas centrales en el verano.

Se cree que los Diablos Rojos están considerando tres candidatos. Adam Wharton ha sido ampliamente vinculado como una futura incorporación a las filas luego de sus destacadas actuaciones con Crystal Palace en los últimos tiempos.

Otro jugador en el radar del United es Elliot Anderson, del Nottingham Forest, quien, según se informa, también está siendo perseguido por el rival de la ciudad, el Manchester City. Sin embargo, el United podría hacer un movimiento por él en 2026. Anderson hizo su debut en Inglaterra a principios de septiembre y realizó una actuación impresionante con Thomas Tuchel.

Adam Wharton ha sido fuertemente vinculado con un traslado al United (Imagen: Sebastián Frej, Getty Images)

Carlos Baleba del Brighton es la tercera opción. El United tenía sus ojos puestos en él el verano pasado, pero el alto precio que Brighton pagaba por la estrella en ascenso era simplemente demasiado alto. A pesar de esto, parece que el United volverá a entablar conversaciones con Brighton en el nuevo año.

El respetado periodista Fabrizio Romano dijo a sus seguidores que Baleba sigue siendo un objetivo para el United a pesar de perderlo el verano pasado. Añadió que Baleba tenía muchas ganas de mudarse pero no quería forzarlo, por respeto a su actual club.

Romano también señaló que Brighton no tiene intención de vender, por lo que es muy poco probable que se complete un acuerdo en enero a menos que se realice una oferta importante o una solicitud de transferencia.

