Lo último del Man United: la preocupante evaluación de Ruben Amorim mientras los problemas de Benjamin Sesko empeoran

El Manchester United ha mostrado signos de progreso con Ruben Amorim, pero todavía hay muchos problemas que el técnico debe abordar, incluida la forma de Benjamin Sesko.

Ruben Amorim y Benjamin Sesko siguen intentando encontrar algo de consistencia en el Manchester United (Imagen: Getty Images)

Ha sido un comienzo de temporada difícil, pero el Manchester United está empezando a mostrar la tan esperada consistencia bajo el mando de Rubén Amorim.

Los empates consecutivos 2-2 contra Tottenham y Nottingham Forest antes del parón internacional pueden no parecer particularmente impresionantes, pero aun así ampliaron la racha invicta del United a cinco partidos, su mejor racha desde que Amorim llegó a Old Trafford.

Con cinco victorias y tres empates en sus primeros once partidos ligueros, el United ocupa actualmente la séptima plaza de la Premier League, no muy lejos de las posiciones de la Liga de Campeones. Sin embargo, a pesar de los avances visibles, aún persisten algunas preocupaciones.

El mayor problema tiene que ver con el recluta de verano de 74 millones de libras, Benjamin Sesko. El delantero esloveno ha dado muestras de su potencial pero sólo ha conseguido marcar dos veces en 12 partidos.

Si el United quiere mantener su reciente impulso, tendrá que volverse más despiadado en ataque. La capacidad de Sesko para redescubrir su capacidad goleadora podría ser decisiva, tanto para el éxito del equipo como para el futuro de Amorim.

Por el momento, el puesto del técnico portugués parece bastante estable, pero la situación sigue siendo frágil; una mala racha de resultados fácilmente podría volver a poner en peligro su posición. Con eso en mente, aquí están los últimos titulares relacionados con el Manchester United.

Revisión brutal de Amorim

La leyenda de la Premier League, Jimmy Floyd Hasselbaink, ha afirmado que Amorim no ha logrado mejorar ningún aspecto del Manchester United desde que asumió el cargo. A pesar de algunas mejores actuaciones recientes, el exdelantero del Chelsea dice que el técnico de 40 años no le convence.

«No creo que hayan mejorado, lo siento», dijo Hasselbaink a Sky Sports News. «¿Dónde y dónde han mejorado? No han marcado más goles, no han encajado menos goles, no han ganado ningún trofeo».

Jimmy Floyd Hasselbaink no está impresionado con la permanencia de Ruben Amorim en Man Utd (Imagen: Sky Sports News)

«Sí, estuvieron en una final europea pero perdieron contra un mal equipo. El Tottenham fue un mal equipo el año pasado. Tiene mucho trabajo por hacer, mucho trabajo. No creo que sean lo suficientemente creativos, no como antes».

A pesar de los comentarios de Hasselbaink, fuentes cercanas al club dicen que la jerarquía del United en general está satisfecha con el progreso de Amorim y creen que puede continuar guiando al equipo en la dirección correcta.

Independientemente de las críticas externas, Amorim insiste en que no se desviará de sus principios. “Durante mi carrera como entrenador, ganaba la mayor parte del tiempo”, dijo recientemente a MUTV.

«Cuando ganas puedes decir que tienes convicciones y eres fiel a tus ideas, pero aprendes cuando pierdes, cuando estás bajo presión. He aprendido que cuando estoy bajo presión soy más fuerte en mis ideas y me apego a ellas.

Amorim sigue encontrando su lugar en Old Trafford (Imagen: Carl Recine/Getty Images)

«Por supuesto que es muy importante sentir el apoyo de todos en el club, especialmente de los fanáticos que te ayudan, para darte confianza para continuar tu camino, pero ese fue el mayor aprendizaje: cuando estoy bajo presión puedo seguir mi plan».

La discusión en Sesko se vuelve más intensa

Las tensiones en torno a Benjamin Sesko han aumentado después de que informes sugirieran que el personal de la selección eslovena no había sido informado sobre la situación física del delantero. Sesko sufrió una lesión leve ante el Tottenham y posteriormente fue evaluado por el departamento médico del United, que lo declaró no apto para representar a su país.

Esa decisión frustró al técnico esloveno Matjaz Kek, quien acusó al United de faltarle el respeto al no tener su propio equipo médico realizando una evaluación.

Sesko ha tenido problemas tanto a nivel de clubes como internacional (Imagen: Getty Images)

Algunos informes afirmaron que Kek incluso amenazó con crear un «incidente diplomático» antes de que United finalmente proporcionara documentación médica completa para justificar su posición.

La Federación Eslovena emitió entonces un comunicado oficial: “El equipo médico de la selección eslovena de fútbol ha recibido del Manchester United la documentación médica completa sobre el estado de salud de Benjamin Sesko tras su lesión del sábado, incluido el cuadro clínico actual y los exámenes realizados.

«Desafortunadamente, la lesión actualmente no permite el proceso de entrenamiento. En los próximos días están previstos exámenes adicionales y el inicio del tratamiento en el club, lo que lamentablemente impide a Benjamín participar en esta acción de la selección nacional. Deseamos a Benjamín una pronta recuperación y un regreso al campo de fútbol lo antes posible».

La ausencia de Sesko de la competición internacional significa que no ha marcado con Eslovenia durante todo un año. El jugador de 22 años, considerado la gran esperanza del fútbol esloveno, ha marcado 16 goles en 45 partidos internacionales, siendo su último gol en noviembre de 2024.