Lo último de Man United: Star cerró de golpe el ‘peor fichaje del verano’ cuando la puerta de Marcus Rashford quedó abierta

Los problemas de transferencias del Manchester United están lejos de terminar después de que uno de sus nuevos fichajes fuera nombrado el peor del verano, y es posible que Marcus Rashford no se una al Barcelona de forma permanente.

Benjamin Sesko ha sido nombrado el peor fichaje del verano tras una votación entre los brokers (Imagen: Ash Donelon, Manchester United vía Getty Images)

La ventana de transferencias de verano del Manchester United tenía como objetivo resolver los problemas de Ruben Amorim, pero parece que una adquisición salió mal.

En otras noticias, a Marcus Rashford le han dicho que es posible que su tiempo en Old Trafford no haya terminado a pesar de haber tenido un impacto significativo en Barcelona. El extremo fue cedido al Camp Nou y se ha mostrado muy prometedor hasta ahora, pero un ex Diablo Rojo advirtió que es posible que no se garantice una transferencia permanente.

En una nota más positiva, hay noticias alentadoras sobre la contratación del mediocampo del United tras el interés en una posible alternativa a Carlos Baleba. Aquí echamos un vistazo a algunos de los últimos acontecimientos en Old Trafford.

Los agentes consideran a Sesko el «peor activo»

A pesar de la mejora de la situación de Benjamin Sesko en Old Trafford, no todos están convencidos de que el United haya hecho un buen trato. En una encuesta entre agentes realizada por The Athletic, centrada principalmente en la Premier League, el esloveno fue incluso nombrado el peor fichaje del verano.

Los Red Devils pagaron £ 73,6 millones, incluidos complementos, para asegurar al delantero del RB Leipzig. Sesko, de 22 años, reemplazó a Rasmus Hojlund, quien fue cedido al Napoli la temporada pasada después de una dolorosa sequía de goles.

Sesko encontró algo de forma en el United antes del parón internacional (Imagen: Foto de Daniel Chesterton/Offside/Offside vía Getty Images)

Después de no poder encontrar la red en sus últimos seis partidos con el United, Sesko llegó al parón internacional habiendo marcado en partidos consecutivos. Pero eso no le impidió obtener la mayor cantidad de votos para el peor fichaje del verano, con el doble de votos que el subcampeón James Trafford.

“Mucho dinero por poco origen”, escribió un agente nada impresionado en su explicación. Otro comentó: «Demasiado dinero y demasiado rápido».

La transferencia de Rashford ‘no está garantizada’

Dada la forma sin escrúpulos de su salida del United y el éxito que ha disfrutado mientras estuvo cedido en el club, sería difícil para algunos imaginar que el jugador regrese a Old Trafford. El jugador de 27 años ha contribuido con tres goles y cinco asistencias para el Barça en lo que va de temporada, lo que hace que los £25 millones que se necesitarían para ficharlo permanentemente parezcan mucho más valiosos.

Sin embargo, la ex estrella del United y ganador del triplete de 1999, Wes Brown, ha sugerido que es posible que su tiempo en Carrington no haya terminado. Y Brown cree que el resurgimiento de Rashford podría ser el catalizador necesario para convencer a los jefes del United de que su fichaje merece otra oportunidad.

Es posible que Marcus Rashford no haya jugado su último partido con el United (Imagen: AP)

«Es difícil. Está allí durante toda la temporada y luego ya no hay nada garantizado», dijo a 10bet Casino. «Dije antes que pensaba que le iría bien. Tiene la mentalidad para triunfar y tenemos que ver cómo funciona para él, y hasta ahora ha comenzado muy bien».

«¿Lo traería de vuelta? No puedo decirlo con seguridad porque depende de lo que el entrenador quiera la próxima temporada, y dependerá de él y del jugador. Sin embargo, puedes ver que Marcus ama la vida en Barcelona, ​​y si tu vida es buena, tu fútbol también es bueno. Es así de simple».

Continuó: «Lo está disfrutando y espero que siga así para él sin importar en qué club esté. Si se decide que regresará al United y todavía está en esta forma, entonces eso sólo puede ser algo bueno».

Carlos de la alternativa Brenoin fue el objetivo de Breno Bddon

Muchos seguidores del United se alegraron mucho cuando se habló de una oferta por Baleba de Brighton a finales del verano, solo para que el club se echara atrás en su valoración de £ 100 millones. Pero el personal de contratación de los Red Devils puede tener el próximo gran objetivo en la mira después de que UOL informara que están interesados ​​en fichar al presentador del Corinthians, Breno Bidon.

Según los informes, el mediocampista del Corinthians, Breno Bidon, está en la mira para mudarse a Old Trafford. (Imagen: Riquelve Nata/Sportpersfoto/Getty Images)

Podría haber una necesidad de incorporaciones en el mediocampo en 2026 en medio de especulaciones de que Casemiro y Kobbie Mainoo se mudarán el próximo verano. Casemiro, de 33 años, se acerca al final de su contrato en Old Trafford, mientras que Mainoo no parece estar actualmente en los planes de Amorim.

Bidon, de 20 años, es un activo polivalente que puede operar en ambas mitades del campo y ya ha disputado 87 partidos con el Corinthians. Actualmente también comparte vestuario con el ex extremo del United Memphis Depay, aunque eso puede no ser una gran ayuda para los Red Devils.

Según UOL, Manchester City, Napoli y Wolves también están interesados ​​en el jugador, mientras que clubes de Oriente Medio también están mostrando interés. Sin embargo, se requiere cierta urgencia ya que, según se informa, el PSV, campeón de la Eredivisie, ya ha hecho una oferta de £ 8 millones.

