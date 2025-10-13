Lo último de Man United: los términos de transferencia surgen cuando el ‘mejor extremo de Inglaterra’ se inclina para moverse

El Manchester United se sentirá decepcionado con uno de sus movimientos de transferencia, ya que se espera que los Red Devils firmen otra estrella de £ 75 millones de sus rivales de la Premier League.

Ruben Amorim ha recibido noticias contradictorias sobre dos posibles objetivos de la Premier League (Imagen: Vince Mignott/MB Media, Getty Images)

A pesar de la importante inversión en el ataque del Manchester United el verano pasado, se ha vinculado al club con otro fichaje importante para abordar su déficit de goles. Esto se produce después de que el ex mediocampista de Inglaterra Chris Waddle respaldara la aparente búsqueda del extremo del Bournemouth Antoine Semenyo por parte del United.

El internacional ghanés no saldrá barato, ya que ha continuado con su impresionante forma con un gran comienzo de temporada. Del mismo modo, Adam Wharton, de Crystal Palace, también ha llamado la atención con su exitosa campaña hasta el momento.

Según los informes, el United está planeando un movimiento para el creador de juego inglés, pero ya hay un obstáculo importante en su camino. El CABALLEROS explica los últimos rumores y titulares sobre el United mientras se preparan para regresar a la acción.

Wharton tiene la vista puesta en la Liga de Campeones

La joya de Crystal Palace, Wharton, parece estar acercándose a un lucrativo movimiento lejos de Selhurst Park. Sin embargo, el presidente de los Eagles, Steve Parish, ha insinuado que la falta del United en la Liga de Campeones podría ponerlos en desventaja.

Se rumorea que Wharton, de 21 años, es el objetivo de una oferta de £60 millones de Rubén Amorim. Sin embargo, Parish enfatizó la ambición del jugador de competir en la principal competencia de Europa, algo que United no puede garantizar actualmente.

«Creo que Adam quiere jugar con nosotros en la Liga de Campeones en algún momento, si podemos lograrlo, o probablemente con otro club», reveló en talkSPORT. «Es un talento extraordinario. Creo que en este momento, y no puedo hablar por Adam, creo que se está concentrando en su tiempo en Crystal Palace.

Adam Wharton probablemente tenga la Liga de Campeones en la mira (Imagen: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images)

«La temporada pasada tuvo una temporada rota con los problemas en la ingle que tienen muchos jugadores jóvenes. Creo que esta temporada está completamente concentrado en jugar los partidos, entrar en el equipo de Inglaterra, ser un habitual para nosotros y asegurarse de que puede demostrarlo el sábado, domingo, jueves y domingo».

«Es un programa difícil para nosotros en este momento. Creo que está muy comprometido con el club. No sé de dónde vienen todas estas cosas».

El United no logró asegurarse un lugar en ninguna competición europea esta temporada, después de terminar en un decepcionante puesto 15 en la liga la temporada pasada. El equipo de Rubén Amorim ha subido al décimo puesto después de tres victorias consecutivas en casa, pero todavía aspira a conseguir su primera victoria fuera de casa esta temporada.

Wharton, después de haber visto a sus compañeros Michael Olise y Eberechi Eze irse a clubes más grandes durante los últimos 18 meses en Palace, es ahora posiblemente el jugador más valioso de Palace. Los Eagles también jugarán en Europa esta temporada y competirán en la Europa Conference League, pero el United espera ayudarlo a lograr ambiciones aún mayores en el futuro.

El cambio de Semenyo respaldado por la ex Inglaterra

Sólo Erling Haaland (10) tiene más goles directos esta temporada que Semenyo (nueve). No sorprende que el extremo esté atrayendo la atención de algunos pesos pesados ​​de la Premier League.

El Bournemouth cree que su jugador, que firmó un nuevo contrato de cinco años en julio, vale más de 75 millones de libras esterlinas. Sin embargo, Chris Waddle cree que el United haría una sabia inversión al apuntar al jugador de 25 años.

Chris Waddle cree que el United debería perseguir al extremo del Bournemouth Antoine Semenyo (Imagen: Getty Images)

“Antoine Semenyo, el extremo del Bournemouth, es absolutamente el mejor [in the Premier League] En este momento, el ex internacional de Inglaterra le dice a BestBettingSites. «Semenyo es bueno marcando goles, es positivo y mete buenos goles. Cuando recibe el balón, ataca a los jugadores.

«Creo que Bournemouth tendrá dificultades para retenerlo. Tiene mucho talento y es el mejor extremo del país en este momento».

Se habla mucho de que el United perderá su atractivo para los mejores jugadores por no jugar en Europa, lo que disuadirá a algunos de mudarse a Old Trafford. Sin embargo, Waddle sigue confiando en que el United se recuperará y todavía tendrá suficiente atractivo para fichar a un jugador del calibre de Semenyo.

«La gente podría preguntarse por qué alguien querría ir al Manchester United ahora, pero les irá bien otra vez y siguen siendo un club enorme», añadió. «Si Semenyo fuera al United, podría jugar como lo es en Bournemouth y sería ideal para ellos. Podría jugar junto a Matheus Cunha y luego él y Benjamin Sesko podrían cobrar vida».

Estos comentarios no tienen en cuenta a otro nuevo fichaje, Bryan Mbeumo, que no fue una ganga ya que el United pagó inicialmente £65 millones por sus servicios. Y añadir más potencia de fuego al ataque será una propuesta difícil, dadas las considerables sumas que ya se gastaron en refuerzos el verano pasado.

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas novedades de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.