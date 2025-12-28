Lo último de Man United: Kobbie Mainoo transmite claramente la realidad como una decisión ‘tomada’ sobre el graduado de la academia

El Manchester United se enfrenta a decisiones importantes en el mercado de fichajes de enero, con el futuro de Kobbie Mainoo en el club en el aire.

A Kobbie Mainoo se le ha vinculado durante mucho tiempo con una salida del Man United (Imagen: Getty Images)

Con la ventana de transferencias de enero acercándose rápidamente, existe un sentimiento familiar de emoción y anticipación en Old Trafford.

El Manchester United está acostumbrado a ventanas de transferencia agitadas, incluso si sus resultados en el mercado de mitad de temporada son, en el mejor de los casos, inconsistentes. Por cada Bruno Fernandes y Nemanja Vidic, también hubo un Alexis Sánchez o un Dong Fangzhuo.

Enero ha sido a menudo un momento difícil en términos de forma para el United, pero un reclutamiento inteligente en las próximas semanas podría darle al equipo de Ruben Amorim el impulso que necesita para seguir adelante y montar un verdadero desafío por un lugar en la Liga de Campeones.

Las especulaciones en torno a grandes fichajes vienen aumentando desde hace un tiempo, acompañadas de rumores de salidas destacadas. Aunque aún no se han cerrado acuerdos, una cosa queda clara: cuando el Manchester United entra en una ventana de transferencia, suele seguir la controversia y la intriga. Con eso en mente, he aquí un resumen de los últimos titulares relacionados con United.

Actualización de transferencia de Mainoo

Amorim ha reconocido que sería «difícil» dejar que Kobbie Mainoo se vaya cedido, especialmente si el United no consigue encontrar un sustituto adecuado. Mainoo ha pasado gran parte de la temporada en el banco de suplentes, una situación que ha puesto en verdadera amenaza tanto sus perspectivas a largo plazo en el United como su lugar en el equipo de Inglaterra para la Copa Mundial.

El joven de 20 años solicitó irse temporalmente durante el período de verano y se espera que renueve esa solicitud en enero. Sin embargo, dado que a Amorim ya le faltan opciones en las áreas centrales (una preocupación que aumentó después de que Fernandes se vio obligado a retirarse contra el Aston Villa el fin de semana pasado), parece probable otro rechazo.

Mainoo tiene dificultades para jugar al fútbol en el primer equipo esta temporada (Imagen: Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

‘Si no conseguimos a alguien [in]entonces seremos más bajos [in midfield]dijo el técnico portugués. ‘Incluso con una selección completa, somos más cortos si algo puede pasar aquí.

«Somos un club con una gran responsabilidad, estamos lidiando con todos estos problemas y en tu cabeza, en la mía y en la de todos tenemos que ganar todos los partidos. No importa, no hay excusas, por lo que será difícil que alguien se vaya del club si no conseguimos un sustituto». [new signing]».

Cuando se le preguntó si Mainoo podría recuperarse si Fernandes sigue fuera de juego, Amorim explicó: «Tendrá la oportunidad que siempre ha tenido. Jugó en diferentes posiciones y hablamos de la posición de Casemiro, él puede hacerlo. Puede jugar, si juegas con tres, como hicimos en el último partido, en la posición de Mason Mount en este partido, puede jugar allí».

«Será el futuro del Manchester United. Esa es mi sensación, así que sólo tiene que esperar su oportunidad y todo puede cambiar en el fútbol, ​​incluso en dos días».

Oferta ‘shock’ para volver a fichar a un graduado de la academia

Se dice que el Manchester United está considerando un movimiento inesperado para el ex producto juvenil James Garner. El mediocampista, que ahora tiene 24 años, pasó nueve años desarrollándose en Old Trafford e hizo siete apariciones en el nivel senior antes de mudarse al Everton en 2022 después de una cesión en Nottingham Forest y Watford.

Desde que llegó a Merseyside, Garner se ha convertido en una figura confiable en Goodison Park y, según el Daily Mail, el United está siguiendo de cerca un posible retorno barato. Su contrato actual con el Everton expira al final de la temporada, lo que ofrece al United la oportunidad de fortalecer su mediocampo a bajo precio, mientras que el Everton puede preferir vender todo en enero en lugar de arriesgarse a perderlo gratis.

El United está considerando fichar a la ex estrella James Garner (Imagen: Stu Forster, Getty Images)

Traer a Garner de regreso podría facilitarle a Mainoo asegurar un movimiento y podría ser especialmente importante si Manuel Ugarte, a quien también se le ha relacionado con una salida, se va durante la ventana de invierno. Si bien el United continúa buscando mediocampistas de alto perfil como Carlos Baleba, Elliott Anderson y Adam Wharton, Garner se destaca como una opción rentable.

Es importante destacar que no necesitará tiempo para adaptarse debido a su historia en el club y proporcionaría energía, industria y profundidad en el equipo confiables. Garner jugó solo dos apariciones en la Premier League con el United, pero fue utilizado con más regularidad en la Europa League, y los siete partidos senior se produjeron en las temporadas 2018/19 y 2019/20.