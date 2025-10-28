Lo último de Man United: Ineos ‘cerca de la recuperación’ mientras Robert Lewandowski recibe impulso después de que se le deniegue la transferencia

El Manchester United se siente cómodo en la Premier League después de un mal comienzo de temporada con Ruben Amorim

Robert Lewandowski ha sido vinculado con una salida del Manchester United (Imagen: Getty)

Manchester United y Ruben Amorim continuaron su impresionante racha el sábado con una tercera victoria consecutiva en la Premier League. Ahora ocupan el sexto lugar después de su victoria por 4-2 sobre Brighton.

Amorim enfrentó intensas críticas al comienzo de la temporada, y los pedidos de despido se hicieron cada vez más fuertes después de una humillante derrota en la Copa Carabao ante Grimsby Town. Sin embargo, la marea parece estar cambiando.

La forma del United ha experimentado una mejora significativa, con cinco victorias en sus últimos siete partidos. En el partido contra Brighton, los fichajes de verano Matheus Cunha y Bryan Mbeumo encontraron el fondo de la red, justificando su precio inicial combinado de £ 127 millones.

A pesar de esta destreza ofensiva, persisten los rumores que vinculan al club con Robert Lewandowski del Barcelona. El contrato del legendario delantero polaco expira el próximo verano y, según se informa, está en el radar de Amorim a pesar de la resistencia inicial de Sir Jim Ratcliffe.

Las noticias de la noche de Manchester ofrece las últimas actualizaciones de Old Trafford, incluido un posible cambio de rumbo de Ineos y un impulso para la campaña de Lewandowski.

Sky Sports tiene un paquete con descuento de Premier League y EFL Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información £49 £35 Aire Compra Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete Essential TV y Sky Sports para la temporada 2025/26, ahorrando a los miembros £ 336 y ofreciendo más de 1400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará un mínimo de 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, frente a un máximo de 100 más.

Robert Lewandowski recibe un impulso

Se dice que Lewandowski está en la lista corta del United y, a pesar del rechazo inicial de Ratcliffe, el delantero sigue siendo muy apreciado por el técnico Amorim.

Su equipo de Barcelona sufrió una derrota por 2-1 ante su archirrival Real Madrid en El Clásico el domingo, con Lewandowski prácticamente ausente de la acción.

Lewandowski ha vuelto a los entrenamientos del Barcelona (Imagen: Getty)

En medio de todas estas sospechas, el delantero polaco quedó descartado por lesión. Sufrió un problema en el tendón de la corva mientras representaba a su país a principios de este mes. Continuó jugando con Polonia por los ligamentos alrededor del muslo, pero desde entonces estuvo ausente durante varias semanas.

Pero el Barcelona y el jugador de 37 años recibieron una buena noticia el lunes por la mañana cuando regresó a los entrenamientos. Participó en una sesión completa y hay optimismo de que estará listo para el próximo partido de Liga del Club.

Ineos está dispuesto a revertir las propuestas de estadios

En marzo, Ineos y Ratcliffe anunciaron sus planes de construir un terreno con capacidad para 100.000 personas junto al existente Old Trafford. A este proyecto se le asignó un presupuesto de aproximadamente £ 2 mil millones.

Sin embargo, estas audaces propuestas para un enorme estadio nuevo han topado con obstáculos y un analista financiero espera que las partes interesadas minoritarias se alejen del tamaño del estadio.

United espera tener el nuevo sitio operativo para 2030 (Imagen: PA)

«Espero que haya compromisos», dijo el experto Keiran Maguire a United In Focus. ‘Ya lo hemos visto cuando se abandonó la idea algo ridícula de un toldo.

«Espero que la próxima gran decisión sea sobre la capacidad terrestre. No son necesarios 100.000 asientos. Me sorprendería que United pudiera hacer esto dentro del presupuesto».

Gary Neville elogia a la estrella por «asentar» el equipo

Varios de los fichajes de verano del United están empezando a brillar y un jugador que inmediatamente se aseguró un lugar regular bajo Amorim es el portero Senne Lammens.

Neville fue complementario a Lammens (Imagen: Getty)

El belga llegó el día límite procedente del Royal Antwerp por £18,2 millones, y la posición es un problema para comenzar la campaña. La leyenda del United, Gary Neville, cree que su presencia ha ayudado a definir el once inicial.

«El portero [Lammens] Parece mucho más sólido y estable que los otros dos», admitió el ex defensa del United en The Gary Neville Podcast.

«Me gustan los porteros tranquilos y relajados. Eso se ve con los Lammens. Es alguien que parece tranquilo y eso no es fácil. He dicho antes que ser portero del United es el trabajo más difícil posible. Se ha puesto muy cómodo».

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.