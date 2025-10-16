Lo último de Man United: desacuerdo en el vestuario sobre las preocupaciones de Ruben Amorim y Bruno Fernandes

El Manchester United, que regresa a la acción este fin de semana cuando juegue contra el Liverpool en Anfield, no está lidiando con ningún problema fuera del campo.

Existen algunas preocupaciones sobre el estado de Bruno Fernandes antes de su regreso a la acción con el Man United. (Imagen: Getty)

El Manchester United vuelve a la acción después del parón internacional, y el jugador estrella Bruno Fernandes luce notablemente de mal humor. Sus recientes actuaciones con Portugal han generado preocupación entre algunos de que el jugador de 31 años parezca cansado.

Fernandes siempre ha sido una gran fuente de inspiración para el United, incluso durante los tiempos difíciles bajo el mando de Rubén Amorim. Sin embargo, parece que el apego al sistema del técnico de los Red Devils está provocando tensiones en el vestuario.

Los informes sugieren que algunos jugadores veteranos en Old Trafford aún no han adoptado plenamente los métodos de Amorim, aunque un nuevo fichaje tiene al técnico firmemente detrás de él. Aquí, el CABALLEROS profundiza en los últimos titulares en Old Trafford antes del choque de remontada del domingo en Liverpool.

¿Fernandes muestra signos de fatiga?

Además de los desafíos actuales del United, también existen preocupaciones sobre la condición actual del capitán Fernandes. Así lo demuestran los informes de la prensa portuguesa, algunos de los cuales expresaron su descontento con la actuación del jugador en su último partido internacional.

Cristiano Ronaldo marcó dos goles contra Hungría y puso a Portugal al borde de la clasificación automática para el Mundial de 2026. Sin embargo, un gol del empate en el tiempo de descuento de Dominik Szoboszlai del Liverpool retrasó el progreso de Portugal al menos un mes.

A pesar de que Ronaldo recibió elogios por sus dobles, la actuación aparentemente mediocre de Fernandes llamó la atención. Renacimiento Señaló que tanto él como Bernardo Silva, del Manchester City, mostraban signos de «fatiga física» en comparación con su habitual energía.

Fernandes no se encontraba bien en el empate 2-2 de Portugal contra Hungría (Imagen: Shaun Brooks – CameraSport, CameraSport vía Getty Images)

periódico portugués a la pelota Tampoco quedó particularmente impresionado con el centrocampista, otorgando a Fernandes sólo un seis sobre diez por su actuación. Como era de esperar, ese puntaje lo colocó cerca del final de los jugadores portugueses esa noche.

«En la segunda mitad golpeó el poste una vez, pero quizás fue la única vez que logró encontrar espacio en el pasillo central», se critica. «Por eso a menudo aparecía cerca de la línea, especialmente en la izquierda, pero sin ganar ninguna influencia».

Si hay señales de que Fernandes ya está sintiendo la tensión esta temporada, United esperará que sea un problema temporal antes de la visita del domingo a Anfield. Con el capitán fuera de juego, el equipo de Amorim podría tener una tarde desafiante contra un Liverpool que está ansioso por detener una racha de tres derrotas consecutivas.

Cunha no está de acuerdo con las frustraciones de Amorim

Una sensación de incredulidad continúa flotando sobre Old Trafford debido a la percepción de falta de confianza en las tácticas de Amorim. El Daily Mail informó en septiembre que a algunos jugadores del United todavía les resulta difícil adoptar el enfoque 3-4-3 del técnico, que se implementó después de que reemplazó a Erik ten Hag en noviembre de 2024.

Mientras que otros miembros del equipo pueden albergar cierto resentimiento hacia este entrenador por ser tan decidido en sus métodos, Matheus Cunha ve esto como una oportunidad. Y el fichaje de verano de £ 65 millones espera que su adaptabilidad con Amorim resulte valiosa.

Matheus Cunha habló del “privilegio” de ser puesto a prueba con Amorim (Imagen: Daniel Chesterton/Fuera de juego/Fuera de juego vía Getty Images)

Es fácil entender por qué los roles preferidos de Cunha como delantero, segundo delantero o número 10 caen todos dentro del marco de Amorim. El brasileño desestimó las críticas, argumentando que corresponde a los jugadores del United adaptarse al sistema y no al revés.

«Creo que porque juego en el Manchester [United] y la gente me sigue más en el campo, entienden mejor cómo juego», dijo a Globo durante el parón internacional. «Creo que es parte de tener ese peso, que es un privilegio.

«Es un peso que surgió después de los Juegos Olímpicos de Tokio. [for Brazil in 2021]. Y si eso significa mantener ese peso y convertirse en campeón, creo que vale la pena soportar un poco de confusión sobre dónde [I] jugar.

«Llegué a la selección con el estereotipo de la camiseta con el número 9. Juego todas mis bases como centrocampista y cuando me hice profesional me encontré con este mundo del 4-3-3. Parece que hay que adaptarse: jugar de delantero centro, de extremo o de ‘ocho’.

«Han eliminado la posición de centrocampista y hay que adaptarse. Pero lo veo positivo, porque me ha dado experiencia y muchas más posiciones, y más en torneos de corta duración con la selección. Tener un jugador polivalente es una ayuda enorme para cualquier entrenador».

