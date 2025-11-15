Lo sucedido con los siete jugadores del Man United, Erik ten Hag, provocó su despido

Ha pasado poco más de un año desde que Erik ten Hag y el Manchester United se separaron y Rubén Amorim se convirtió en el nuevo técnico. Ahora se le vincula con un regreso a su antiguo club, el Ajax.

Siete jugadores discutieron con Erik ten Hag (Imagen: Foto de Christof Koepsel/Getty Images)

Según los informes, Erik ten Hag se peleó con un total de siete jugadores del Manchester United antes de dejar su puesto como entrenador en 2024. La leyenda del United, Cristiano Ronaldo, fue uno de ellos y ha hablado abiertamente sobre su mala relación con el exjefe del Ajax.

El técnico de 55 años estuvo al frente del Ajax durante cuatro años y medio y, tras dejar el Bayer Leverkusen, se ha vinculado con un regreso a la capital holandesa tras el despido de John Heitinga. Ha pasado poco más de un año desde que Ten Hag y United se separaron, y Rubén Amorim se convirtió en el nuevo jefe.

Tras su marcha, surgieron informes de que había perdido el vestuario, y los jugadores y los aficionados se volvieron en su contra. En particular, algunos de sus jugadores clave habrían perdido la confianza en él. Aquí, CABALLEROS analiza a siete jugadores con los que, según se informa, el holandés se peleó.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo (izquierda) fue uno de los siete jugadores con los que Ten Hag supuestamente tuvo una discusión. (Imagen: Foto de Naomi Baker/Getty Images)

Quizás la pelea más famosa fue con Ronaldo. El regreso de la leyenda del Real Madrid a Old Trafford en 2021 era muy esperado y, a pesar de 27 goles en 54 partidos, el United rescindió su contrato tras una explosiva entrevista con Piers Morgan, en la que Ronaldo criticó al club y a Ten Hag.

El técnico holandés detalló más tarde que Ronaldo «tenía que irse», y que el ícono portugués se mudaría a Arabia Saudita con Al-Nassr, donde todavía juega.

La disputa estalló de nuevo en septiembre de 2024, cuando Ronaldo dijo en el podcast de Rio Ferdinand: «En mi opinión, Manchester, tienen que reconstruir todo». El técnico dice que no pueden competir para ganar la Liga y la Champions.

«Entrenador del Manchester United, no puedes decir que no vas a luchar para ganar la liga o la Liga de Campeones. Tienes que decir mentalmente: ‘Escucha, tal vez no tengamos ese potencial, pero no puedo decir eso. Lo vamos a intentar’. Tienes que intentarlo”.

Harry Maguire

A pesar de seguir en los libros del United, Maguire casi abandona el club con Ten Hag, pero su traslado al West Ham United colapsó en 2023.

Era capitán cuando el ex técnico del Ajax llegó al club, pero finalmente perdió el brazalete y fue incluido en la lista de transferencias, lo que llevó a la propuesta de mudarse al Estadio de Londres.

El propio Maguire abordó la incertidumbre que rodea al liderazgo de Ten Hag, sugiriendo que tuvo un impacto directo en sus resultados en el campo. “Fue duro”, dijo. «Probablemente afectó nuestro desempeño y resultados a lo largo de la temporada».

Zidane Iqbal

Durante un entrenamiento en Australia hace más de tres años, las imágenes mostraban a Ten Hag regañando al joven Zidane Iqbal por no mantener el balón en el suelo: «Deja el balón en el suelo… ¡Zidane! ¡Oye! ¡Quédate con el balón! ¡Malditas tonterías!».

Si bien algunos profesionales argumentan que esto no es algo raro en el fútbol de élite, Iqbal no tuvo una sola oportunidad en la siguiente temporada 2022/2023 a pesar de mostrarse prometedor. Finalmente ficharía por el Utrecht por 850.000 libras esterlinas, donde todavía juega hoy.

Jadon Sancho

El tiempo de Jadon Sancho en el United no ha sido fructífero a pesar de ser promocionado como «la mejor opción» (Imagen: Foto de Grant Halverson/Getty Images)

En un momento, Jadon Sancho tuvo el mundo a sus pies. Iluminó la Bundesliga con el Borussia Dortmund y finalmente consiguió un merecido fichaje por el United. Sin embargo, las cosas aún no han funcionado para el jugador de 25 años, que desde entonces ha sido cedido al Chelsea y al Aston Villa.

Al igual que Ronaldo, Sancho también se ha peleado públicamente con Ten Hag, quien dejó al jugador atacante en un partido contra el Arsenal, citando «malas actuaciones en los entrenamientos».

Sancho dijo en las redes sociales que lo estaban convirtiendo en un «chivo expiatorio» y negó rotundamente las acusaciones de que había tenido un mal desempeño en los entrenamientos, lo que supuestamente enfureció al técnico del United. Luego fue cedido a su antiguo club, el Dortmund, para pasar la temporada, y las cosas todavía no le han funcionado en el United.

antonio marcial

Al igual que Sancho, Martial alguna vez fue promocionado como uno de los jugadores más prometedores del fútbol mundial. Sin embargo, a sus 29 años, Martial no ha estado a la altura de su potencial.

Ahora jugando para Monterrey en la Liga Mexicana, el declive de Martial se puede atribuir al tiempo que estuvo fuera del equipo del United. Durante la temporada 2023/2024, a pesar de su enfermedad, fue expulsado de los entrenamientos del primer equipo como parte de la estrategia de limpieza de Ten Hag.

Martial estuvo fuera de acción durante cuatro partidos debido a una enfermedad y posteriormente Ten Hag lo declaró no apto y tuvo que entrenar solo. Su contrato expiró el año pasado y finalmente firmó con el AEK Atenas, con el que estuvo una temporada.

Marcos Rasford

A pesar de ser uno de los mejores jugadores en la primera temporada de Ten Hag, Rashford también conoció el equipo despiadado de Ten Hag.

En la víspera de Año Nuevo de 2022, el United se enfrentó a los Wolves fuera de casa. Rashford llegó a la reunión del equipo con 45 segundos de retraso y posteriormente fue eliminado de la alineación titular. Sin embargo, marcaría el gol decisivo en el minuto 76 tras entrar como suplente.

Rashford habló sobre esto con Gary Neville en un episodio de The Overlap. «Ni siquiera llegué tan tarde; él no estaba siendo duro; tarde es tarde, pero probablemente fue unos 45 segundos, un minuto tarde», dijo. «Ya sabía lo que iba a pasar por las reglas que implementó en la preparación. Las reglas son reglas y tenemos que ganar un juego».

David de Gea

David de Gea, uno de los porteros más talentosos de la historia del United, se vio amenazado cuando Ten Hag tomó el relevo, quien inmediatamente comenzó a buscar un nuevo portero nada más llegar.

Las negociaciones contractuales no transcurrieron según lo previsto en 2023 y De Gea finalmente dejó el United después de doce años en el club. Ahora ejerce su oficio con la Fiorentina en la Serie A.

Posteriormente, Ten Hag contrató a su exjugador del Ajax, André Onana, como sustituto de De Gea, aunque esa transferencia aún no ha sido exitosa. Actualmente está cedido en el Trabzonspor.

Los fanáticos especularon que De Gea estaba celebrando la salida de Ten Hag del United el año pasado cuando publicó un mensaje críptico en las redes sociales con el emoji del dedo pellizco.

¡Recibe noticias y actualizaciones sobre transferencias de United en WhatsApp! Nuestro equipo de expertos del Manchester United está actualizado con todo lo que sucede en Old Trafford esta semana y más allá, y puedes recibir las últimas noticias del equipo, actualizaciones sobre lesiones, reacciones y análisis junto con información privilegiada directamente en tu teléfono uniéndote a nuestra nueva comunidad gratuita de WhatsApp. También puedes unirte al grupo de 50.000 (¡y sigue creciendo!) de aficionados del United que siguen nuestro canal de WhatsApp. Únete a nuestra comunidad aquí y únete a nuestro canal de WhatsApp aquí. — También ofrecemos a los miembros de nuestra comunidad ofertas especiales, promociones y anuncios nuestros y de nuestros socios. Si no te gusta nuestra comunidad, puedes echarle un vistazo en cualquier momento. Si tienes curiosidad, puedes leer nuestro Declaración de privacidad .

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.