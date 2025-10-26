‘Lo siento mucho’: Erling Haaland está listo para el puesto en el Manchester City mientras Pep Guardiola se disculpa

Erling Haaland es el jugador más utilizado en la plantilla del Manchester City esta temporada y no necesitará mucho descanso en el corto plazo.

Erling Haaland es demasiado importante para que el Manchester City descanse

Erling Haaland es demasiado importante para el Manchester City como para que Pep Guardiola le dé descanso mientras el noruego se prepara para una temporada que podría durar 13 meses.

Nadie ha sido titular en más partidos para el City esta temporada ni jugado más minutos que Haaland, quien también ha jugado todos menos uno de los cuatro partidos de clasificación para la Copa Mundial de Noruega desde junio.

Su única noche libre con los Blues fue en la victoria de la Copa Carabao en Huddersfield y parece que regresará a Manchester la próxima semana cuando sus compañeros viajen al sur de Gales para enfrentarse al Swansea en la cuarta ronda.

La temporada del jugador de 25 años comenzó en el Mundial de Clubes en junio, cuando jugó 256 minutos en los cuatro partidos del City en Estados Unidos. Es probable que la temporada termine al otro lado del charco el próximo verano, con Noruega en camino a su primera aparición en la Copa del Mundo en 28 años gracias a los goles de Haaland.

Eso podría significar que jugará más de 70 partidos esta temporada, pero Guardiola no puede argumentar a favor de darle descanso y sólo lo hará si el título se consolida antes de tiempo.

«Lo siento mucho por mi colega Stale Solbakken de la selección de Noruega, pero no pienso en eso», dijo Guardiola. “Quizás al final, si ganamos la Premier League por diez puntos y diez partidos para el final, se tomará un descanso.

«Ahora se siente en forma, se siente genial. Hay partidos en los que puede parecer cansado y no jugar. Ahora estamos en una posición, la Liga de Campeones es extremadamente importante, los partidos que hemos jugado hasta ahora y los dos próximos en casa nos darán una muy, muy buena oportunidad de terminar entre los ocho primeros».

«En la Premier League no siento que el Arsenal vaya a perder muchos puntos, eso es una realidad. Ahora el Liverpool está perdiendo los últimos partidos de la liga, pero los vi contra el United, tuvieron oportunidades increíbles de ganar el partido. Creo que el Liverpool sigue siendo uno de los principales favoritos. Tres o cuatro puntos a estas alturas no es nada».

«Tengo la sensación de que ambos equipos perderán pocos puntos y por eso tenemos que estar ahí».

