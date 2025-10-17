Lo que Sir Jim Ratcliffe y figuras clave del Man United han dicho sobre un nuevo estadio en medio de una actualización importante

Los planes del Manchester United de construir un nuevo estadio dieron un paso adelante esta semana.

Las esperanzas del Manchester United de construir un nuevo estadio que reemplace a Old Trafford han dado un paso adelante esta semana a medida que crece la confianza en la compra de terrenos cercanos al terreno de juego.

En las últimas actas del foro de aficionados, un portavoz del United explicó que el club era «optimista» de poder cerrar un acuerdo por el terreno en el astillero propiedad de Freightliner «en los próximos meses». Los informes habían sugerido que Freightliner valoró el terreno en alrededor de £ 350 millones, pero el alcalde de Great Manchester, Andy Burnham, minimizó esa cifra.

HOMBRE Deportes ha analizado lo que algunas figuras clave en el proceso, incluidos Sir Jim Ratcliffe y Gary Neville, han dicho sobre el nuevo estadio.

Gary Neville

Neville ha hablado abiertamente sobre su deseo de ver a los Rojos construir un nuevo estadio cerca del Teatro de los Sueños. A principios de este año escribió en LinkedIn: “Bueno, llevo años quejándome del estadio.

«Mi sincera opinión sobre el United es que no es negociable que tenemos que tener el mejor estadio del mundo y el mejor campo de entrenamiento. Sabemos que el fútbol siempre se mueve en ciclos y nunca se puede garantizar el éxito en el campo, pero esperamos que eso vuelva pronto».

«Sin embargo, siempre es responsabilidad de los propietarios del club ser los mejores en lo que respecta al lugar donde jugamos y entrenamos. Realmente disfruté estar en el grupo de trabajo y cuando nos presentaron la visión en nuestra última reunión el viernes, mi primer sentimiento fue ‘aquí vamos’.

«Hay mucho trabajo por hacer dentro y fuera de la cancha para que el estadio sea un éxito, pero si lo que estamos viendo hoy y en este video se cumple, el Manchester United volverá a donde pertenece en lo que respecta al estadio y la cancha. El grupo de trabajo ya está cerrado y espero que el club pueda completar este proyecto lo más rápido posible y conseguir que 100.000 fanáticos del United ingresen a ese estadio con, con suerte, un equipo exitoso en la cancha».

Sir Jim Ratcliffe

Está bien documentado que desde que compró una participación minoritaria en el club de fútbol, ​​Ratcliffe prefirió construir un nuevo estadio en lugar de reconstruir el sitio existente. Cuando se le preguntó por qué era importante abandonar Old Trafford y su opinión sobre los aficionados que podrían estar molestos por la decisión, el fundador de Ineos explicó: “Creo que lo entiendo un poco y entiendo ese tipo de apego al pasado.

Cómo podría ser el nuevo estadio del United (Imagen: PA)

«Pero al final del día, creo que lo más importante para los fanáticos es que ganemos títulos, ya sabes. Quiero decir, lo que te hace feliz el fin de semana es cuando ganamos partidos de fútbol».

«Cuando perdemos al final de un partido de fútbol, ​​el estado de ánimo se vuelve un poco sombrío, ¿no? Pero queremos ver a los mejores futbolistas del mundo ganando partidos jugando para el Manchester United, y creo que eso es lo que lograremos con el nuevo estadio.

«Creo que eso es más difícil en el antiguo estadio. Mi único interés en el Manchester United es que lo devolvamos a la grandeza, realmente a donde debería estar».

«Sabes, todos pensamos en el Real Madrid como un equipo fantástico, o en el Barcelona. No pensamos en el Manchester United en esos términos en este momento.

«Pero deberíamos pensar en el Manchester United en esos términos. Deberían ser uno de los tres o cuatro mejores equipos de Europa, y eso es a lo que quiero que regrese el United».

Sr. Seb Coe

En julio, United confirmó que Lord Seb Coe había sido nombrado presidente de Mayoral Development Corporation (MDC) para el proyecto de regeneración de Old Trafford. Coe será una de las figuras clave que trabajará para implementar los planes no sólo para crear el nuevo estadio, sino también para remodelar el área alrededor de Old Trafford.

«Estoy encantado de que me hayan pedido que presida la propuesta Corporación de Desarrollo de la Alcaldía de Old Trafford», explicó Coe en un comunicado. “A lo largo de mi carrera he visto la diferencia que la regeneración impulsada por el deporte puede marcar a la hora de promover comunidades fuertes y actuar como catalizador del crecimiento económico.

«Eso fue ciertamente cierto en el caso de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres 2012, y ahora, creo, ha llegado el momento del Gran Manchester. Trabajando junto con el Ayuntamiento de Trafford y el alcalde, existe un enorme potencial para traer nuevos hogares y empleos al área alrededor del estadio del Manchester United.

«Y de cara al futuro, veo una oportunidad de llevar la Copa Mundial Femenina de la FIFA a un nuevo estadio de Old Trafford en 2035. Los países de origen serán los únicos postores, lo que brindará una oportunidad única de postularse para albergar a la familia del fútbol mundial».

Sir Alex Ferguson

El legendario ex entrenador del United dio su aprobación para el nuevo estadio en marzo, cuando se revelaron los planes por primera vez. «El Manchester United siempre debe esforzarse por dar lo mejor en todo lo que hace, dentro y fuera del campo, y eso incluye el estadio en el que jugamos», explicó el técnico de 83 años.

«Old Trafford tiene muchos recuerdos especiales para mí personalmente, pero debemos ser valientes y aprovechar esta oportunidad para construir un nuevo hogar, apto para el futuro, donde se pueda escribir una nueva historia».

Señor Norman Foster

El arquitecto detrás de los planos del nuevo estadio, Lord Norman Foster, insistió en marzo en que los planos del nuevo estadio entusiasmarían a los seguidores del United. «Este tiene que ser uno de los proyectos más interesantes del mundo actual, con una increíble importancia regional y nacional», explicó.

«Todo comienza con la experiencia de los aficionados, acercándolos más que nunca al campo y cultivando acústicamente un gran rugido. El estadio está rodeado por una enorme sombrilla que recoge la energía y el agua de lluvia y protege una nueva plaza pública dos veces más grande que Trafalgar Square.

«El estadio exterior será el corazón palpitante de un nuevo barrio sostenible, totalmente transitable a pie, accesible en transporte público y rodeado de naturaleza. Es una ciudad en miniatura de uso mixto del futuro, que impulsará una nueva ola de crecimiento y creará un destino global del que los mancunianos podrán estar orgullosos».

