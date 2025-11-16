Lo que Rubén Amorim piensa del apodo de una sola palabra que Cristiano Ronaldo le dio al técnico del Man United

Rubén Amorim estuvo un año al frente del Manchester United, pero recibió su apodo de Cristiano Ronaldo mucho antes de hacerse cargo de Old Trafford.

Cristiano Ronaldo llamó a Rubén Amorim ‘el poeta’ (Imagen: Foto de Tim Clayton/Getty Images)

Rubén Amorim ya ha dejado claro lo que piensa de Cristiano Ronaldo, que le ha apodado ‘el poeta’.

El técnico portugués lleva exactamente 12 meses al frente del Manchester United después de dejar el Sporting CP a mitad de la temporada pasada para sustituir a Erik ten Hag en Old Trafford.

El año pasado resultó ser más desafiante de lo que Amorim podría haber anticipado. Luchó por encontrar el ritmo mientras enfrentaba repetidas críticas a sus tácticas, junto con continuas especulaciones sobre su futuro en el club.

Una figura que ha mostrado silenciosamente su apoyo durante este período es el ícono portugués y del United, Ronaldo. En otra explosiva entrevista reciente con Piers Morgan, el atacante de Al-Nassr, de 40 años, dijo que su compatriota estaba haciendo un buen trabajo y no podía realizar «milagros».

Sky Sports tiene un paquete con descuento de Premier League y EFL Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información £49 £35 Aire Compra Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete Essential TV y Sky Sports para la temporada 2025/26, ahorrando a los miembros £ 336 y ofreciendo más de 1400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará un mínimo de 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, frente a un máximo de 100 más.

En una evaluación condenatoria de la desaparición del club, argumentó que si bien algunos jugadores del United eran buenos, otros carecían del «espíritu» necesario para jugar en un club así. Por supuesto, esta no fue la primera vez que Ronaldo apoyó públicamente a Amorim mientras criticaba a sus antiguos empleadores, de quienes dejó en 2022 en circunstancias enconadas.

Ambos jugaron juntos anteriormente para la selección portuguesa. Y mientras jugaban uno junto al otro, el cinco veces ganador del Balón de Oro se refirió elogiosamente a Amorim como «el poeta», por sus elocuentes y llamativas habilidades comunicativas al dirigirse a sus compatriotas.

Amorim es conocido como un gran orador. (Imagen: Getty Images)

En una entrevista anterior con el United, el encantador Amorim se refirió él mismo al apodo. Cuando se le preguntó al respecto, respondió con una sonrisa: «Sí. Pero es gracioso porque me gusta hablar, no demasiado, pero cuando hablo, creo que hablo desde el corazón. Creo que la gente siente eso. Era simplemente algo para divertirse».

A pesar de la negatividad que rodea al club, ciertamente vimos esa cualidad en sus conferencias de prensa y entrevistas posteriores al partido. Los comentarios de Amorim son a menudo refrescantemente sinceros, a veces en detrimento de él mismo, y al mismo tiempo muestran mucho carisma, algo que puede haberle dado más tiempo cuando los resultados no fueron de su agrado.

Sus actuaciones durante un período de cuatro años en el Sporting, consiguiendo dos campeonatos de la Primeira Liga y dos Taca da Ligas, atrajeron la atención en toda Europa mientras los clubes luchaban por su fichaje. El United, desesperado por fichar al prometedor estratega, pagó más para activar su cláusula de rescisión la temporada pasada.

Ronaldo ha respaldado a su excompañero (Imagen: Deportes del cielo)

Pero el fútbol inglés resultó mucho más difícil de lo que imaginaba. En su campaña de debut, Amorim supervisó el peor resultado de la historia del United en la Premier League, languideciendo en el puesto 15. Los guió hasta la final de la Europa League la temporada pasada, donde su equipo no pudo clasificarse para la Liga de Campeones tras una derrota ante el igualmente mediocre Tottenham.

Después de realizar nuevos fichajes en el verano y realizar una actuación respetable en el primer partido de esta temporada contra el Arsenal, el United ha vuelto a su forma inconsistente en la liga y fue sorprendentemente eliminado de la Copa Carabao por Grimsby Town, lo que acerca a Amorim a la salida.

Con un porcentaje de victorias de poco menos del 40%, tiene uno de los peores registros de cualquier entrenador permanente del United desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, recientemente registró victorias consecutivas por primera vez, ayudando a su equipo a ascender al séptimo lugar en la liga, lo que podría marcar un cambio en su suerte.

Man United ofrece un 50% de descuento en kits y productos Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información Varios precios Equipo Compra la oferta aquí Kitbag ha reducido el precio de los kits y la mercancía de Man United con hasta un 50% de descuento en artículos seleccionados.

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.