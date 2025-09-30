El jefe de Man Utd, Ruben Amorim, está bajo una presión renovada después de la derrota por 3-1 del sábado en Brentford, pero continuó al día siguiente con una sesión de conexión de equipo para los jugadores y sus familias

El jefe sub-impreso del Manchester United, Ruben Amorim, celebró un día de conexión del equipo para los jugadores y sus familias, a pesar de su creciente posición precaria.

El futuro de Amorim fue interrogado después de la sombría derrota por 3-1 del sábado en Brentford, lo que significa que el entrenador en jefe portugués todavía tiene que ganar partidos consecutivos en la Premier League desde que tomó la delantera hace casi un año.

Se considera que el día de apertura para los jugadores y sus familias, a la que asisten Amorim y su familia y se celebra el domingo en Carrington Training Ground of United, se organizó antes del comienzo de la temporada para ver a las mujeres, socios y hijos del equipo de primer mano para ver la actualización de £ 50 millones a las instalaciones del complejo.

Los jugadores de United participaron en una sesión de entrenamiento, vistos por sus familias, luego la comida para todos se sirvió en la cantina renovada para el equipo del primer equipo, con actividades para niños que habían sido diseñados para mantenerlos ocupados.

El hecho de que la jornada de puertas abiertas continuara, a pesar de la aplastante pérdida en Brentford, muestra que, para Amorim, sigue siendo al menos como de costumbre, a pesar de la presión sobre el jefe de United, que solo ganó nueve de sus 33 juegos de liga y ha perdido 17 de ellos.

La leyenda del United Wayne Rooney ha descrito al club como «roto» y dijo que hay algunos jugadores que «no merecen usar la camisa». Amorim también ha sido despedido de otras leyendas del United, incluidos Gary Neville, Paul Scholes y Nicky Butt, pero sigue siendo el apoyo del copropietario Sir Jim Ratcliffe, el CEO Omar Barkrada y el director de Voetbal Jason Wilcox.

Cuánto tiempo sigue siendo el caso, solo el tiempo aprenderá. Los jugadores de United fueron liberados el lunes y volvieron al entrenamiento el martes para comenzar los preparativos para el sábado contra Sunderland-Die, actualmente se ha convertido en un quinto lugar que se ha convertido en un partido que debe ganar para Amorim antes del descanso internacional de dos semanas.

Ruben Amorim corre seriamente el riesgo de perder su trabajo (Imagen: Vince Mignott/MB Media/Getty Images)

Cuando United regresa a la acción, tienen un viaje desalentador a los campeones, archirrivales y la liga Liverpool. Ya sea que Amorim todavía esté a cargo de esa visita de Anfield, solo la Jerarquía Unida lo sabe, pero el resultado del sábado sin duda contribuirá en gran medida al destino del sexto gerente permanente del club en los 12 años desde que Sir Alex Ferguson había sido resignado.

Si United Sunderland puede vencer, Amorim probablemente peleará otro día. La pérdida y la fe predicada de la jerarquía en él serán empujadas al límite, bajo la presión de los fanáticos para hacer un cambio, muchos de los cuales han tenido suficiente gerente que hasta ahora se ha halagado para hacer trampa.

