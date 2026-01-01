Lo que Ruben Amorim hizo contra los Wolves deja clara la prioridad de transferencia del Man United en enero

El entrenador del Manchester United, Ruben Amorim, dejó perfectamente claras sus intenciones en la ventana de transferencias de enero tras el empate con el Wolverhampton Wanderers.

Joshua Zirkzee (centro) fotografiado con sus compañeros del Manchester United poco después de que los Wolves anotaran el empate. (Imagen: Molly Darlington/Copa/Getty Images)

“Tenemos que hacer lo que nos pide el partido”, fue el comienzo de la ferviente defensa del entrenador del Manchester United, Ruben Amorim, de su decisión de sacar a Joshua Zirkzee en el descanso del empate contra el Wolverhampton Wanderers. Para un hombre que alguna vez fue vitoreado por los seguidores del United fuera de la cancha, ahora es apropiado para Zirkzee que su partida el martes sorprendiera a todos.

«Si Zirkzee no estaba lesionado y eso fue una sustitución táctica, entonces fue una muy mala sustitución», dijo Gary Neville a Sky Sports. «Zirkzee no es Eric Cantona en ningún sentido, pero tenía que estar ahí por su físico, por su presencia, por su experiencia. Y había marcado. No se lo podían quitar. Así que espero que esté lesionado. Espero que esté lesionado por Ruben Amorim».

Pero Zirkzee no resultó lesionado y Amorim defendió su decisión de incorporar a Jack Fletcher y fortalecer aún más el mediocampo. «Pusieron a muchos hombres en el medio del parque y con Jack logramos equilibrar eso», continuó Amorim.

«Creo que recuperamos el balón más rápido en la segunda mitad. En la primera mitad tuvimos algunos problemas para recuperar el balón, así que no me fijo en su edad ni en su experiencia. Por el momento sólo miro lo que puedo hacer para ganar el partido».

Desafortunadamente para Amorim, su excusa para llevarse a Zirkzee fue, en el mejor de los casos, débil. Si bien el holandés pudo haber tenido suerte al marcar el primer gol, sin duda era una amenaza para el United. A esas alturas del partido, cuando el United todavía necesitaba un gol, utilizar a un delantero como centrocampista no era una opción. La óptica era terrible y, aunque Fletcher lo hizo bien cuando lo introdujeron en el juego, Benjamin Sesko, Patrick Dorgu y Matheus Cunha no reunieron lo suficiente para ganar el juego para los Rojos.

En última instancia, la sustitución de Zirkzee en el descanso es una señal clara de lo que le depara el futuro al United de cara a la ventana de transferencias de enero. Amorim parece destinado a dejar que el holandés se vaya el próximo mes y parece que hay poco que el jugador de 24 años pueda hacer para cambiar de opinión.

Desde que los Rojos invirtieron en ataque durante la ventana de transferencias de verano, Zirkzee ha tenido tiempo prestado. Puede que Rasmus Hojlund haya hecho bien en aprovechar la oportunidad para trasladarse al Napoli tras la llegada de Sesko.

Al igual que Hojlund, Zirkzee no es un jugador que encaje en el sistema, según Amorim. El rayo de esperanza para la carrera del delantero en el United era que podría tener más oportunidades en las ausencias.

Lo que se demostró el martes por la tarde es que esta ruta tampoco está disponible para Zirkzee. Está claro que la AS Roma tiene un gran interés en traer a Zirkzee de regreso a la Serie A y regresar a Italia es la mejor opción para él, especialmente si quiere hacer una apuesta tardía por la selección holandesa en un año de Copa del Mundo.

En lo que respecta a Amorim y United, la presión continúa. Si Zirkzee tiene que marcharse en enero, tendrán que sustituirlo por un delantero reconocido. El técnico del United ha hablado largo y tendido sobre su deseo de fichar jugadores que puedan beneficiar al club en el futuro, no sólo en el presente. Pero ¿cuántos de estos delanteros centrales están disponibles y en forma en enero?

Toda la presión ahora está sobre los poderes de Old Trafford porque si la sustitución contra los Wolves es una señal de la inminente salida de Zirkzee, se espera que lo reemplacen adecuadamente. Esperar hasta el verano simplemente no es una opción para los Rojos cuando el ataque ya es muy fino.