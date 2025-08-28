Lo que Ruben Amorim era que su esposo les dijo a los jugadores de United que hicieran contra Grimsby, no se ve bien

Manchester United se derrumbó de la segunda ronda de la Copa Carabao después de una destrucción de choque contra Grimsby Town por penaltis.

Amorim tiene un gran trabajo. (Imagen: 2025 Getty Images)

Ruben Amorim se paró con las manos en las caderas cuando Blundell Park estalló en la fiesta.

Los jugadores del Manchester United pisotearon a la mitad de la línea para el reinicio. Luego Grimsby extendió su ventaja solo ocho minutos después después de un desastre desde una esquina.

Los peores resultados deberían estar detrás de United después de una impactante temporada 2024/25, pero de alguna manera alcanzaron un nuevo punto bajo durante 90 minutos vergonzosos.

Los fanáticos comenzaron a cuestionar a Amorim después de enterarse de que el futuro de Kobbie Mainoo es incierto. Algunos afirmaron que no hay futuro a largo plazo para Amorim en Old Trafford si no puede acomodar tal talento.

El rendimiento contra Grimsby ejercerá más presión sobre Amorim en un momento de la temporada que tuvo que estar lleno de optimismo. La moraleja en el vestuario mejoró considerablemente durante el verano, Amorim fue apoyado con sesiones de firma con gran dinero y la pretemporada fue positiva.

Pero los resultados dictan la historia. Hubo puntos positivos que tomar del Arsenal, United regresó contra Fulham, seguido de la competencia de dos oposiciones que completó una gigantesca muerte completada.

Tribunal o incorrectamente es la conversación sobre cuánto tiempo ha comenzado Amorim. Se escuchó a los fanáticos en el tren de regreso a Manchester desde Craven Cottage al respecto el fin de semana pasado.

United tenía £ 401 millones en talento en el equipo titular contra Grimsby y se veían el segundo mejor en la mayoría de los departamentos.

Amorim hizo tres cambios durante el descanso e introdujo Matthijs de Ligt, Bruno Fernandes y Bryan Mbeumo, lo que significa que había esencialmente cinco jugadores atacantes en el campo (Fernandes, Mbeumo, Matheus Cunha, Amad y Benjamin Sesko).

Hubo algunos ataques prometedores, pero United luchó para amenazar a grandes partes del juego, que tienen que lidiar con los jefes de clubes después de haber gastado casi £ 200 millones para revisar la línea del frente.

Poco después de la marca Hour, Amorim hizo un cambio de ataque al reemplazar a Ayden Heaven con Mason Mount. Mount fue introducido en el ala izquierda, lo que confirmó que United estaba en modo de pánico.

Amorim parecía un gerente que estaba cerca del borde en la línea de banda. Comenzó el juego administrando cada camisa roja y ese no debería ser el caso después de 10 meses que estaba a cargo del club.

Los jugadores deben conocer su papel sin Amorim, quien los alienta en ciertas áreas del campo. La temporada pasada hubo problemas iniciales con el sistema y aún no parecen haber terminado.

Amorim no podía creer lo que miraba fuera de la línea de touch y mientras la lluvia se mantenía presionada, probablemente se preguntó por qué cambió una vida exitosa en Portgual para un trabajo aparentemente imposible.

El entrenador en jefe de United será investigado después de que se estrelló de la Copa Carabao. Fue Mbeumo quien anotó para llevar el puntaje a 2-1 y montar que suministró la esquina en la caja para el empate, por lo que sus cambios funcionaron, pero United se tambaleó en el tiroteo de penalti.

«Serás despedido por la mañana, despedido por la mañana», los fanáticos de Grimsby se burlan en un momento determinado. Amorim sabe que su lado debería hacerlo mejor para evitar que la presión aumente.

El entrenador en jefe de United se hace responsable de uno de los mayores choques en la historia del club. Al comparar los dos equipos de United, este resultado es peor que la derrota contra MK Dons con Louis Van Gaal en 2014.

Van Gaal mencionó un equipo inicial improvisado para esa competencia, mientras que Amorim tenía £ 401 millones en talento en el campo.

Simplemente no es aceptable y Amorim lo sabe.