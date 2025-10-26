Lo que Ruben Amorim dijo sobre Marcus Rashford dice mucho en medio del impulso de transferencias del Man United

Marcus Rashford disfruta de la vida en Barcelona y el Man United sabe que sus buenas actuaciones sólo les beneficiarán en la ventana de transferencias de verano.

A Amorim le preguntaron sobre Rashford esta semana

Por supuesto, el Manchester United hubiera preferido que Marcus Rashford volviera a su mejor nivel en Old Trafford, en lugar de en el Camp Nou. Pero el hecho es que esto nunca sucedería.

Sería negligente sugerir –como han hecho algunos expertos– que Rubén Amorim era el problema. Rashford había sufrido una caída en su forma y se había visto envuelto en sagas disciplinarias antes de que Amorim pusiera un pie en el banquillo de Old Trafford, y el entrenador en jefe hizo bien en despedirlo este verano.

United tuvo que seguir adelante y Rashford tuvo que seguir adelante.

Rashford nunca volverá a jugar para el United, eso está claro. Y depende del club y del jugador asegurarse de que se garantice un movimiento permanente el próximo verano.

Rashford hace casi todo lo posible para garantizar que se logre el objetivo final. Cinco goles y seis asistencias en sus primeros 12 partidos en Barcelona representan un regreso saludable del internacional inglés. Está claro que Rashford disfruta de su fútbol y eso sólo puede ser una buena noticia para el United.

Amorim sabrá que lo mejor para el United es que Rashford juegue con una sonrisa en el rostro y luego produzca su mejor fútbol en La Liga.

Esta semana se le preguntó al técnico del United si estaba feliz de que Rashford hubiera encontrado un lugar donde es feliz, y dijo a Sky Sports: «Estoy feliz por todos los jugadores, ellos merecen ser felices. A veces estás en un lugar que no es para ti, pero luego vas a otro lugar y estás más feliz, eso es normal. Siento lo mismo con Rasmus (Hojlund), siento lo mismo con muchos jugadores; con Antony ha encontrado su lugar».

«Estoy contento con ellos, no tengo ningún problema personal con nadie aquí. Fui futbolista, sé cómo sufren, sé cómo piensan, así que estoy muy feliz por todos ellos porque han encontrado el lugar adecuado».

Por supuesto, sólo a nivel humano, Amorim estará feliz de ver a Rashford volver a disfrutar del fútbol. Es posible que su relación se haya deteriorado, pero Amorim quiso enfatizar que no hay rencor por su parte.

Pero sabrá que el United sólo puede beneficiarse del regreso de Rashford a su forma.

