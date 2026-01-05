Lo que Rodri hizo contra el Chelsea ofrece al Manchester City esperanzas de ganar el título, pero las lesiones afectan cuando surgen preguntas

El Manchester City encajó el último empate ante el Chelsea en la Premier League el domingo y empató 1-1

El Manchester City concedió un gol en el último minuto y el Chelsea rescató el empate 1-1 en el Etihad.

Calum McFarlane tal vez podría decir que fue el cerebro detrás de una batalla improbable que puso al Arsenal en el asiento del conductor en la carrera por el título de la Premier League. Puede que pareciera casi obvio incorporar a Liam Delap, ex jugador del Manchester City, cuando el Chelsea necesitaba un gol faltando media hora para el final, pero cambió el ambiente de la ocasión.

Delap sumió al City, que perdió a ambos centrales por lesiones durante el proceso, al caos. Y aunque no logró marcar el empate en la prórroga, que logró Enzo Fernández tras una media parada de Gianluigi Donnarumma, Delap estuvo en el lugar y causó revuelo en las filas locales.

Y el esfuerzo de Delap estuvo en línea con una actuación en la segunda mitad que al menos demostró que este equipo de Chelsea traerá algo de orgullo a la mesa cuando el nuevo jefe Liam Rosenior los reúna. Pero si bien esa actuación en la segunda mitad fue bastante decente, este fue un partido que el City debería haber terminado más de una vez.

Y Pep Guardiola sabrá que este es el tipo de paso en falso que podría ser decisivo en carreras reñidas por el título. Sin embargo, si Guardiola quisiera algún consuelo con la concesión de un suave empate tardío, podría obtenerlo de las actuaciones de su lugarteniente de mayor confianza.

En el transcurso de la jugada que precedió a un suntuoso gol de Tijjani Reijnders, se jugó un pase en el medio del parque que probablemente no recorrió más de un metro. Ni siquiera fue tan inteligente. Sólo un simple trabajo de devolución, con el interior del baúl.

Pero fue casi simbólico. El City había convertido la defensa en ataque a través de un engranaje confiable en el medio de la máquina. Y ese engranaje resulta ser un ganador del Balón de Oro, uno de los mediocampistas más influyentes que jamás haya visto la Premier League.

Esta fue la última remontada significativa de Rodri, su primera titularidad en tres meses. Y en el lenguaje de las carreras de caballos, parecía que necesitaba correr. Hubo alguna que otra ocasión en la que lo pillaron sin posesión. Teniendo en cuenta la cantidad de fútbol que se ha perdido en las últimas temporadas, eso era comprensible.

Pero en general, era majestuoso a su manera. Rompiendo la jugada, partiendo la defensa con sus pases, rompiendo líneas con sus pasos musculosos. Si logra mantenerse en forma hasta el final de la temporada, el City seguirá siendo un contendiente tanto en casa como en Europa.

Pero ellos –y eso incluye a Erling Haaland– tendrán que ser más clínicos y tomar mejores decisiones en el área de la oposición. Con demasiada frecuencia, Haaland, Rayan Cherki y Phil Foden eligieron la opción equivocada en posiciones amenazantes y eso es inusual en un equipo de Pep.

Al final tuvieron que pagar y McFarlane -antaño empleado del City- pudo disfrutar de 15 minutos de fama. Y Arsenal y Mikel Arteta podrían disfrutarlo aún más.