‘Lo que queremos y necesitamos’: cómo Antoine Semenyo marcará la diferencia en el Manchester City

Antoine Semenyo anotó en su debut con el Manchester City cuando los Blues vencieron al Exeter City por 10-1 en la tercera ronda de la Copa FA.

Antoine Semenyo marcó en su debut con el Manchester City ante el Exeter (Imagen: )

Los técnicos del Manchester City creen que Antoine le ofrecerá a Semenyo la pieza que falta en el rompecabezas del Etihad tras un debut goleador.

Semenyo hizo su primera apertura con el City contra Exeter en la tercera ronda de la Copa FA, solo 24 horas después de completar su traslado procedente de Bournemouth. El jugador de 26 años marcó la ocasión con un gol y pudo haber sido titular contra el Newcastle United en el partido de ida de la semifinal de la Copa Carabao el martes.

Su llegada de £62,5 millones aumenta la competencia en áreas importantes, con el City actualmente sin Savinho y Oscar Bobb debido a una lesión. Semenyo comenzó por la izquierda contra Exeter, pero puede jugar en cualquier lado y por el medio.

Y el asistente de la ciudad, Pep Lijnders, que sustituye a Pep Guardiola en sus tareas de prensa posteriores al partido mientras el jefe de Etihad cumple una sanción de un solo hombre después de tres tarjetas amarillas, está entusiasmado con lo que Semenyo tiene para ofrecer.

«Creo que hoy hay muchas buenas actuaciones, muchas buenas actuaciones individuales. Creo que si el equipo juega así, será más fácil para el individuo, pero Antoine se está adaptando bien», dijo Lijnders.

«Es un tipo humilde, lo hemos estado siguiendo durante mucho tiempo, pero aporta algo a la primera línea, lo que realmente queremos y lo que necesitamos. Puede atacar rápidamente, quiere perseguir, es un tipo que no para. Creo que hoy ves que puede adaptarse a nuestro estilo bastante rápido. Es bueno tenerlo con nosotros».

Los Blues fueron implacables en su planteamiento de la eliminatoria de copa, alineando a un equipo fuerte y abriendo una ventaja de cuatro goles antes del descanso antes de quedarse sin ganadores convincentes. Lijnders se mostró satisfecho con el espectáculo profesional.

Dijo: «Creo que conocemos bastante bien a Exeter. Por supuesto, solo tuvimos dos días para prepararnos, pero su equipo, cómo lo vimos, cómo los analizamos, cuándo pueden jugar, cuándo tienen espacio para jugar, están construyendo muy bien. [in] el juego.

“Creo que demostramos desde el primer minuto con nuestra presión alta, con la forma en que los perseguimos, que realmente respetamos eso, porque la forma en que actuamos arriba fue recuperar el balón rápidamente, fue una buena actuación.

«Creo que para los aficionados, para todos los que nos rodean, la cantidad de goles, pero especialmente cuando fueron 4-0, 5-0, seguimos presionando y, en general, fue un muy buen día para el Manchester City».