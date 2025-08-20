Lo que piensa en el vestuario del Manchester United sobre la firma de £ 62.5 millones: «nos usará»

Matheus Cunha ya ha causado una impresión positiva en Old Trafford

Casemiro, Matheus Cunha y Bryan Mbeumo del Manchester United en acción durante una sesión de entrenamiento del primer equipo (Imagen: 2025 Manchester United FC)

El nuevo Manchester United que firma Matheus Cunha ya ha causado una impresión muy positiva en el vestuario de Old Trafford.

El internacional brasileño llegó al club este verano en un acuerdo de £ 62.5 millones de Wolverhampton Wanderers.

El jugador de 26 años anotó 17 goles para los lobos la temporada pasada y fue firmado para ayudar a mejorar las opciones de ataque de United después de una temporada aburrida para el gol para los Rojos en el último período.

Y aunque no anotó el domingo en su debut contra el Arsenal, su actuación lo vio llamar al jugador del juego y las señales son positivas de que será un éxito en Old Trafford.

Ciertamente, él ya es popular en el vestuario y los testimonios positivos ya han llegado de personas como Harry Maguire, Matthijs de Ligt, Kobbie Mainoo y Diogo Dalot sobre el impacto positivo que ha tenido en el equipo.

Y el experimentado mediocampista Casemiro, que conocía a Cunha de la configuración nacional brasileña, cree que tiene la calidad de usar United esta temporada.

«Conocía a Matheus durante mucho tiempo porque jugamos juntos en el equipo nacional. También jugué contra él cuando era Madrid y lobos en el Atlético», dijo Casemiro el sitio web oficial de United.

«Así que lo conozco muy bien, conozco la calidad que tiene. Ya ha demostrado en la Premier League que es un gran jugador. Y ahora está jugando en uno de los equipos más grandes de Inglaterra. Estoy seguro de que lo hará bien porque es un gran jugador.

«Es un jugador joven con mucha ambición. Y bueno, estoy seguro de que será realmente importante para nosotros, no solo para marcar goles. Pero también la calidad que tiene de muchas maneras nos usará en el tercer ataque.

«Él es una persona increíble. Para mí aprecio y con lo que me gusta hablar con estas personas es el lado personal. Porque, en última instancia, todos en el mundo saben lo que es Cunha: un jugador fantástico.

«Pero también es una gran persona. Es un placer compartir el vestuario con él. Lo conocí del equipo nacional y tiene mucha suerte, transmite mucha alegría.

«No solo es importante en el campo, sino también de eso, en el vestuario. Siempre con una gran sonrisa. Siempre querer bailar, hacer bromas con la gente, pero también sabe cuándo necesita ser serio, pero es importante tener personas con esta posición en el vestuario».

Cunha esperará continuar su comienzo positivo de por vida en United cuando hagan el viaje a Fulham en Craven Cottage para las cámaras de Sky Sports TV el domingo.