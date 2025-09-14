Lo que Pep Guardiola hizo durante el descanso internacional puede ayudar a Man City

El jefe del Manchester City, Pep Guardiola, estuvo en Estados Unidos durante el descanso internacional y miró el tenis y el golf. Ahora la atención es a la Premier League y la visita del Manchester United.

Pep Guardiola observa la final del US Open en Nueva York

Pep Guardiola registró un tenis y golf ganador del título durante el descanso internacional. Espera conseguir sus propios cubiertos esta temporada.

El líder de la ciudad vio la final del Abierto de Estados Unidos en Nueva York, donde Carlos Alcaraz Jannik Sinner derrotó en la final, mientras que Guardiola también estuvo presente en el Wentworth para ver un campeonato PGA de BMW después de Tyrrell Hatton y Tommy Fleetwood.

Para Guardiola hubo el placer de ver a los atletas en la cima de su juego, pero también una lección que puede transmitir a sus jugadores de la ciudad mientras comenzaba su campaña de la Premier League contra el Manchester United esta tarde.

«Siempre es un placer ver su comportamiento, cómo se comportan, cómo juegan. Es realmente muy bueno», dijo Guardiola.

Añadió: «En términos de mentalidad, tenemos mucho que aprender de este tipo de niños.

«Porque vi todos los puntos, pecador o Alcaraz, por ejemplo, cada punto que perdieron o perdieron un disparo. Recientemente con tristeza. El otro, mira a su gerente, a su entrenador y dice:» Vamos, vamos, hagamos «.

«El lenguaje corporal era increíble. La mentalidad puede ser la misma. Pero cuando analizas a un jugador, el otro jugador juega mal. Juguemos con 10. Y 10 más a veces hacen que ese jugador sea bueno o malo. No siempre depende de ti mismo».

Pep Guardiola estuvo en una ronda de práctica para el Campeonato BMW PGA esta semana

La mentalidad de Guardiola y su deseo de continuar y continuar ganando es clara. Le ayudó a seguir la temporada exitosa con una temporada exitosa.

Pero el último término fue algo difícil para el jefe de la ciudad y tiene un comienzo desafiante de este período con dos derrotas en tres juegos.

Una gran cantidad de sesiones de firma han llegado este año y se ha quedado una cantidad considerable de experiencia. Reconstruyendo la ciudad, un sentimiento al otro lado de Manchester durante más de una década.

El derby de este fin de semana se siente crucial para ambos clubes. Guardiola conoce el valor al vencer a sus rivales de la ciudad, incluso si es la posición de competencia en mayo más importante para él.

«Estoy feliz de terminar campeones de la Premier League», dijo. «Eso es lo que me gusta y para hacerlo, tienes que vencer a United. Pero a veces no ganas esos juegos y lo ganas (el título).

«Por supuesto, es importante y especial, pero solo tienes que tratar de concentrarte en tus emociones y en lo que tienes que hacer. Termina, quieres ser elegible para la Liga de Campeones, luchar por los títulos y estar en la Copa FA en la Copa FA y este tipo de cosas.

«Siempre respeto a United. Respeto la historia, lo que han hecho en el pasado, su legado para el fútbol inglés, su herencia para el fútbol mundial. Si nos ganaron, nos han ganado. Al final terminamos al final de la temporada.

«Por supuesto, pueden vencernos, pero ¿queremos ser derrotados (el domingo)? No, porque necesitamos los puntos, tenemos que romper el ritmo de dos derrotas. Es un juego especial para los fanáticos e intentaremos hacerlo».